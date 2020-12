Dvojvaječná dvojčata: Lancia Delta a Saab 600. Aneb GM nebylo to nejhorší, co se Saabu mohlo stát

Ještě předtím, než ji ale kompletně vysál život americký koncern General Motors, odehrála se kapitola, na kterou by nejraději zapomněly obě zúčastněné strany kontraktu - jednak samotný Saab, pak ale také italská Lancia.

Špagety s masovými kuličkami

Přesně tak, historie zná i spolupráci ryze švédského výrobce s ryze italským. Saab se totiž v sedmdesátých letech minulého století nacházel ve složité situaci. Věhlasný model 99 Turbo se sice coby nejrychlejší rodinný vůz světa těšil nesporné popularitě, díky pověstné tvrdohlavosti švédské automobilky ale mnoho peněz - třeba na vývoj zcela nových, menších modelů - nezůstalo.

Ti starší z vás si jistě vzpomenou na slavnou čtveřici sedanů Alfa Romeo 164, Fiat Croma, Lancia Thema a Saab 9000, čili řadu automobilů vyšší střední třídy vyráběné zhruba od poloviny osmdesátých let. Ano, i tahle čtveřice automobilů vznikla jako produkt spolupráce skupiny Fiat a Saab-Scania, prvním produktem téhle dohody ale bylo něco mnohem zvláštnějšího - švédská Lancia Delta!

Na první pohled je od sebe Saab-Lancia 600 a Lancia Delta absolutně k nerozpoznání. Lehce tak můžeme nabýt dojmu, že jde o pouhé přeznačkování italského hatchbacku, realita je ale kousek vedle. Kontrakt Švédů a Italů totiž vznikl ještě v roce 1975, tedy ještě čtyři roky před představením sériové verze díky kladným vztahům tehdejších elit obou značek - Gianniho Agnelliho a rodiny Wallenbergů.

Jiný kraj, jiný mrav

Delta byla úspěchem ještě daleko předtím, než si získala srdce mnohých fanoušků rallye. Již následující rok po svém uvedení byla honorována titulem Auto roku 1980 a nebylo tomu tak jen pro dobré jízdní vlastnosti nebo vzhled z pera Giorgetta Giugiara. Italové totiž dobře věděli, že o co více excelují v motorářském nebo podvozkovém umění, o to více jsou ztraceni třeba ve výbavě do mrazivých podmínek. Dali to takříkajíc “na Darwina” - našli si partnera se všemi chybějícími vlastnostmi.

Inženýři Saabu tedy dostali na starost topení a větrání kabiny, jejich hlavní specialitou ale byla antikorozní ochrana, která Italům neříkala skoro nic. Saab byl taky viníkem toho, proč je zadní lavice v Deltě dělená. A protože, jak nám již uvedené napovídá, Saab byl tím logičtějším prvkem vztahu, dílem Švédů je taky protažení nakládací hrany šestistovky až k nárazníkům. Původní italský návrh totiž používal jen vyklápěcí zadní okno s rámem.

Saab-Lancia 600 se nabízela jen na třech trzích - v Dánsku, Švédsku a Norsku. Tyto země dostaly na výběr ze dvou verzí - GLS a luxusnější GLE. Zatímco ta vyšší se neprodávala dobře kvůli své vysoké ceně, ta chudší doplatila právě na onen vytápěcí systém, který se ukázal být do severského prostředí jednoduše poddimenzovaný. Lepší antikorozní ochrana v porovnání s italskou Deltou zase neprospívala vzpomínané pořizovací ceně.

Drahá, ale zato nespolehlivá

Jakoby to nestačilo, Švédi prodávali šestistovku i na finském trhu, na území země tisíců jezer ale nebylo auto nikdy nikde inzerováno. Dělo se tak především proto, aby Delta nedělala příliš velkou konkurenci ve Finsku prodávanému hatchbacku Saab-Valmet Horizon coby dřívějšímu levobočku spolupráce Švédů s francouzským koncernem PSA.

Máte z výše uvedeného pocit, jakoby levá ruka automobilky nevěděla, co dělá ta pravá? Zčásti tomu tak možná bylo, nicméně zmatečný marketing šestistovce rozhodně nepomohl. Po debaklu s topením v zimě 1980 to ale měl italsko-švédský hatchback stejně sečteno.

Pro prodejce bylo problémem doprodat všechny skladové zásoby až do roku 1983, když přišla Delta s první modernizací. V rámci té se začala prodávat už pod svým původním jménem, bez zmíněné SAABovské antikorozní ochrany a také s jinými motorizacemi, než s 85kW patnáctistovkou s pětistupňovou převodovkou. Ze všech 6419 vyrobených kusů Saabu-Lancia 600 tak do dnešních dnů zůstalo jen několik exemplářů. A když píšu několik, myslím skutečně v jednotkách.