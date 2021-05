Land Rover Discovery a Defender se odliší. Použijí každý jinou platformu

Nabídka Land Roveru byla kdysi jasně koncipovaná. Byl tu ryze pracovní Defender, rodinně zaměřené Discovery a luxusní Range Rover. Jenže aktuální generace Defenderu uvedená v roce 2019 se koncepcí značně přiblížila právě Discovery, což se nyní ukazuje jako problém, který automobilka musí řešit.

Nový Defender se totiž po nástupu na trh projevil jako prodejní hit, zatímco Discovery od jeho příchodu prodejně strádá. Potvrzují to i evropské statistiky serveru CarSalesBase. Jestliže Defender za rok 2020 hlásí v Evropě 8.729 registrovaných kusů, Discovery jen 6.493 exemplářů. V posledním čtvrtletí roku, kdy už se prodeje Defenderu plně rozběhly, byl rozdíl ještě výraznější - 3.535 jeho evropských registrací, oproti 1.013 kusům Discovery.

Defender sice v nové generaci nabízí i pracovní deriváty jako jeho předchůdce, jinak se ale z něj stalo prémiově laděné SUV, které má svojí koncepcí velice blízko právě Discovery. Toho jsme si ostatně všimli i v redakčním testu auta.

Přílišnou blízkost obou modelů si výrobce zřejmě uvědomuje, a tak generální ředitel automobilky Jaguar Land Rover Thierry Bolloré v rozhovoru pro Financial Times přiznal, že se Discovery od Defenderu do budoucna odliší rozdílnou technikou, což má zvýraznit rozdíly mezi oběma modely.

Discovery totiž v příštích letech využije architekturu nazývanou EMA (Electric Modular Architecture). Ta bude přizpůsobena zástavbě hybridního i čistě elektrického pohonu, přičemž podle dřívějších zpráv bude určena hlavně pro menší modely. Dosud se v její souvislosti hovořilo o užití v novém Range Roveru Evoque nebo Land Roveru Discovery Sport. To by teoreticky znamenalo změnu koncepce pohonu, protože EMA zřejmě využije napříč uložené motory, zatímco dnešní Discovery má podélně uložené agregáty. Taková změna by měla zvětšit vnitřní prostor pro posádku, což by dále zdůraznilo rodinné zaměření vozu.

Naproti tomu Defender vsadí na platformu MLA (Modular Longitudinal Architecture), která sice bude rovněž přizpůsobena elektrifikaci, avšak s podélně uloženými motory. „Potřeby Defenderu z hlediska platformy jsou odlišné oproti té, kterou užijí Discovery, Discovery Sport, Velar a Evoque,“ vysvětluje Bolloré.

Technické odlišení Discovery a Defenderu každopádně bude ještě nějakou dobu trvat. Nové Discovery má totiž podle zákulisních zpráv debutovat až v roce 2024. Do té doby bude o zákazníky nadále bojovat i s Defenderem. Ten navíc dostane další výhodu, v podobě příchodu očekávané prodloužené verze, která dorazí někdy během následujících 18 měsíců.