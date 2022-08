Land Rover Discovery hledá novou identitu, budoucnost Discovery Sport je nejistá

Současná generace modelu Discovery je nejhůře prodávaným modelem značky Land Rover. Mohou za to nejen potíže s nedostatkem dílů, ale valnou měrou také nový Defender. Jeho odklon od pracovního stroje, nabídka tří verzí karoserie a místo až pro osm lidí nebezpečně vstoupily do teritoria modelu Discovery. Land Rover se nyní zamýšlí nad budoucností modelu.

Přestože stávající Discovery na trhu ještě několik let vydrží, značka už plánuje, co přijde po něm. A vzhledem k jeho prodejům a konkurenci ve vlastních řadách možná překvapí, že Land Rover pro Discovery plánuje další generaci. V rozhovoru s kolegy z Auto Express šéf skupiny Jaguar Land Rover (JLR), Thierry Bolloré, řekl: „Chceme dát Discovery novou identitu. Věříme, že pro něj existuje místo, ale musíme být kreativní. Defender je takovým úspěchem, že pozřel část teritoria, které patřilo Discovery. Defender je značka. Věříme, že Discovery může být také značkou.“

Jak se tedy má nové Discovery zařadit mezi úspěšného Defendera a zároveň nevstoupit do teritoria Range Roveru? Přeci jen, stejně jako řada dalších automobilek, také JLR se snaží přesunout k ještě luxusnějším vozům. Částečnou odpověď nabízí opět Bolloré: „Musíme postavit skutečné rodinné auto pro nejnáročnější rodiny. Discovery musí – a mělo by – hrát tuto roli, která by jinak z trhu zmizela. Tedy alespoň z luxusního trhu. Takovým autem bude Discovery.“

Nové Discovery se tedy má stát ještě luxusnějším a více se zaměří na rodiny. Vzhledem k tlaku na elektrifikaci kolegové z Auto Express spekulují, že by příští Discovery mohlo stát na platformě Range Roveru, což by mu krom zážehových a vznětových motorů přineslo také plug-in hybridní provedení a časem dokonce plně elektrické. To vše dohromady samozřejmě znamená, že příští Discovery podraží. Pro představu, stávající generace v základním provedení D250 s pohonem všech kol a automatickou převodovkou na českém trhu startuje na částce 1.768.160 Kč.

Bolloré naznačil, že nové bude Discovery luxusnější a že po vzoru Defenderu vznikne v několika karosářských provedeních. Co to ale znamená pro stávající Discovery Sport, který je nejlevnějším Land Roverem a nástupcem modelu Freelander? Kolegové z Auto Express se Bollorého zeptali, zda má Discovery Sport nějakou budoucnost a jeho odpověď zněla: „Ještě nevíme. Ale Discovery ano.“ Nová generace modelu Discovery by se mohla představit v roce 2025 nebo 2026.