Lexus LC 500 Convertible – Je vážně tak dobrý?

Na začátku října se jako první z nás v nové karosářské verzi japonského gétéčka s atmosféricky plněným osmiválcem svezl Ondra Mára, který svoje putování s LC 500 Convertible po španělských silnicích popsal jako nejlepší svezení roku. Už to je co říct.

Jenže jen o několik dní později si, už v Česku, kabriolet vyzkoušel také Machi. A ten jeho pověst posunul na mnohem vyšší úroveň. Nejenže Lexus zařadil po bok vysněného Porsche 911 GTS a vzal díky němu alespoň částečně na milost výkonná kabria, jimž jinak moc nefandí, ale hlavně ho prý otevřené LC 500 naučilo mít rád podzim. To je na jedno auto a jedno svezení až moc otřesů v životních postojích.

Takže když mi Martin na konci října prozradil, že mi stejný Lexus svěří na několik dní, říkal jsem si, jak tenhle kabriolet asi zamíchá s mými hodnotami.

Výztuhy a metrák navíc

Ale pojďme si nejdříve připomenout, co je Lexus LC 500 Convertible zač. Už Ondra ve svém obsáhlém článku s prvními jízdními dojmy píše o snaze designérů navrhnout kábro, které bude vypadat elegantně bez střechy i se střechou. Zmiňuje pozornost věnovanou samotné střeše, jejím materiálům, zpracování a dokonce také jejímu vypnutí. Plátěná střecha, kterou tvoří několik vrstev pečlivě vybrané látky, totiž nemá jen účinně izolovat vnější ruchy a odolat vrtochům počasí, ale také musí za všech okolností působit čistě a “nezmuchlaně”.

Otevřené auto z LC 500 uděláte za 15 sekund - a nemusíte kvůli tomu zastavovat, stačí se držet rychlostí do 50 km/h. K ovládání střechy a manipulaci se všemi okny slouží ovladače šikovně ukryté před středovou loketní opěrkou.

Střecha se skládá do speciálního prostoru za zadními sedadly, který má vlastní víko a je pevně oddělen od zavazadlového prostoru – ten se ovšem proti kupé zmenšil z původních 197 litrů na 149 litrů. Kufr je tedy docela malý, ale naštěstí existuje ještě jedno místo, kam si případně můžete odložit rozměrnější věci - zadní sedadla. Ta se mimochodem zase příliš nehodí k sezení, vzadu opravdu není moc místa.

Udělat z kupé kabriolet není tak jednoduché, jak to zní. Otázku designu už jsme naťukli, ale ještě důležitější je, že musíte najít způsob, jak kompenzovat sníženou tuhost karoserie, k níž standardně střecha přispívá zhruba padesáti procenty. Řešením bývá instalace výztuh, které ale zase znamenají zvýšenou hmotnost.

V případě otevřeného LC 500 se bavíme o zhruba metráku navíc - tedy ve srovnání s variantou kupé. Výztuhy najdeme především na podvozku, kde tvoří tvar V u náprav a tvar X pod podlahou vozu. Další výztuhy pak automobilka přidala do zadní části středového tunelu, za zadní sedadla a také mezi zadní tlumiče.

Ten kapitál tady všude

Na design jste si jistě už udělali svůj názor, ale jestli vás zajímá ten můj, tak nepatřím mezi lidi, které vzhled nového Lexusu vyloženě rozpaluje. Na mě je design LC 500 (obecně, tedy i v případě kupé) až příliš komplikovaný, mám raději jednodušší tvary a linie.

Ale musím uznat, že jde o auto nápadité a vždy se za ním rád otočím. A zvlášť v některých barevných kombinacích vypadá hodně zajímavě. Líbí se mi třeba kombinace khaki zelené karoserie, béžové střechy a okrového interiéru.

Lexus celkem nabízí jedenáct odstínů karoserie a tři barevná provedení interiéru, střechu můžete mít černou, nebo béžovou. A aby s kabinou ladila vnitřní část střechy, můžete si vybrat černou, nebo okrovou podšívku.

Interiér, až na tradičně nepříliš povedený infotainment, je jednoduše pecka. Lexus sáhl pro příjemných materiálech, příkladné je také zpracování. Lexus LC 500 Convertible stojí od 3 milionů korun výš a mám pocit, že provedení kabiny ceně odpovídá. Jak by řekl houslický boss Matějka, když se rozhlédnete, ten kapitál, ten odér toho kapitálu, ten je tady všude cítit.

Lexus LC 500 Convertible

No prostě po usednutí do parádních sedadel vám dojde, že jste peníze nevyhodili z okna, ale že jste za ně dostali odpovídající hodnotu.

Tenhle pocit se ještě umocní po nastartování. A pak znovu, když přišlápnete plyn. A taky kdykoli, když kabriolet pošlete do zatáčky.

Mistrovské dílo...

... jinak strojovnu pod přední kapotou popsat nejde. Pětilitrový atmosféricky plněný vidlicový osmiválec 2UR-GSE je jednoduše skvost, klenot, zázrak, vážně mistrovské dílo. Motor s 32ventilovým rozvodem DOHC a systémem Dual VVT-i sice nedávno dostal filtr pevný částic, který většinou křiví charakter, Lexusu se však nějakými kouzly povedlo V8 nepokazit.

Její projev je pořád brutálně okouzlující. Ano, výkon sice lehce padl, ale i 341 kW a 530 N.m (před modernizací kupé LC 500 nabízelo 351 kW a 540 N.m) je stále velice slušných. Na stovku kabriolet akceleruje za rovných pět sekund a rozhodně jde o rychlé auto. Nejlepší je ale způsob, jakým motor svou sílu podává.

Naprosto dokonale to vystihl už Machi, když opěvoval jeho jedinečnou točivost. Jakmile se dostanete nad pět tisíc otáček, pak šest a necháte digitální ručičku digitálního otáčkoměru zamířit k sedmi, zažijete něco dnes už naprosto výjimečného – zaprvé osmiválec do otáček opravdu letí, neplouží se, a výkon skutečně citelně roste. Zastaví ho až omezovač v 7.300 min-1.

To jinými slovy znamená, že si rychlost musíte trochu zasloužit. V nižších otáčkách k dispozici vyloženě přebytek síly nemáte, chce to prostě točit, točit, točit. Ale věřte mi, že vás to bude bavit. Kromě návykového růstu výkonu totiž motor ve druhé polovině otáčkového spektra přidává zajímavý zvuk.

Výfukový systém je vybaven speciálním ventilem, který ovlivňuje směřování výfukových plynů do hlavního tlumiče. Díky tomu je Lexus schopen nabídnout tichý provoz v nižších otáčkách, ale současně se umí pořádně ozvat, když motor popoženete právě do těch vysokých. Zvuk zní přirozeně (však se také obejde bez umělého přikrášlování) a čistě. Repertoár přitom nabízí docela široký - od zlověstného dunění přes agresivní jekot v nejvyšších otáčkách až po různé druhy prskání při řazení. A i když Lexus dovede být hlučný, nepřehání to. Japonské automobilce se povedlo zvukovou kulisu vyladit dokonale - zní jako sportovní auto, ale není už trapné a neobtěžuje.

Motor posílá výkon na zadní kola přes desetistupňovou automatickou převodovku, k jejíž práci v samočinném režimu nemám připomínek. Řadí rychle, jemně a logicky podle toho, jak chcete jet. V komfortním jízdním režimu řadí brzy a motor drží v nízkých otáčkách, ve sportovních módech atmosférickou osmičku naopak nebrzdí v rozletu.

Lexus LC 500 Convertible

Na druhou stranu, pokud si budete chtít řadit sami pádly u volantu, deset rychlostních stupňů vás může trochu štvát, zvlášť při takové té svižnější jízdě, kdy auto vyloženě nedrtíte, ale střídáte rychlé průjezdy zakroucených částí silnice s legálním tempem na rovných pasážích. A občas někoho bleskově předjedete. To se pak uklikáte.

Střechu dolů!

Že se mi atmosféricky plněný osmiválec bude líbit, jsem tak nějak tušil. Zvlášť když jsem už před pár lety řídil LC 500 kupé. Právě na kupátku mě ohromilo, jak dokonale kombinuje komfort luxusního gétéčka a čitelnou ostrost ryzího sportovního auta. Byl jsem tedy zvědavý, jestli se Lexusu povedlo to samé i s kabrioletem.

Povedlo.

Z otevřené pětistovky je fakt znát, že si konstruktéři dali záležet, aby jezdila stejně jako kupé. Díky dodatečným výztuhám se karoserie prakticky nekroutí, auto působí hezky pevně.

A také dovede přesvědčivě maskovat svou hmotnost. Už kupé není žádný střízlík, kabrio s pohotovostní hmotností nad 2 tuny je na tom ale kvůli zhruba metrák vážícím výztuhám ještě hůř. Přesto se v zatáčkách rozhodně nechová těžkopádně, naopak, pocitově působí překvapivě lehce a živě.

Jsou totiž kila a kila. V případě LC 500 Convertible jsou chytře rozložená. Máme tu například motor a převodovku za přední nápravou, místo pro řidiče přímo uprostřed vozu, těsně nad bodem určujícím těžiště - to je zhruba v místě řidičových stehen. Plátěná střecha navíc znamená “dietu” v horních partiích, zatímco výztuhy přidaly hmotu na podvozku, takže rozložení hmotnosti je ve srovnání s kupé vlastně lepší.

Pocit při sportovní jízdě tomu odpovídá, kabriolet se ochotně stáčí do oblouku, suverénně drží stopu, ani se přehnaně nenaklání. Díky systému dynamického řízení kol zadní nápravy, který je standardním prvkem výbavy provedení Sport+, nemá Lexus ani problém s vracečkami a náhlými změnami směru. Řízení je přesné a pěkně strmé.

A když vypnete kontrolu trakce a stabilizaci, uděláte z pětistovky chuligána, který se neštítí pálení gum a čmárání po asfaltu. Nepatřím mezi nejzapálenější (a upřímně ani nejtalentovanější) vyznavače jízdy bokem, ale v tomhle Lexusu se driftuje vážně docela snadno. Vůz totiž řidiči neustále naznačuje, co se pod koly zrovna děje a je krásný poslušný.

Asi vás nepřekvapí, že nejsportovněji LC 500 Convertible působí po aktivaci nejsportovnějšího jízdního režimu, v němž auto celé příjemně “ztuhne”. Co mě ale překvapilo, bylo zjištění, že mi tenhle mód nejvíc vyhovoval i při klidné jízdě.

Lexus LC 500 Convertible

Bylo to hlavně díky podvozku (a určitě je fajn i rychlejší odezva motoru na plyn). Přišlo mi totiž, že adaptivní podvozek v nejtužším nastavení nejlépe “vyvažuje” poměrně těžkou karoserii. Ta se pak díky tomu na rozbité nebo zvlněné silnici prakticky nehýbe, kola se také dokonale drží povrchu a “nezakopávají” o nerovnosti. V komfortním módu mi auto připadalo maličko “neposednější”. Celkově je ale otevřený Lexus LC 500 velice pohodlným strojem, přestože testovaný kus stál na 21palcových kolech obutých do pneumatik s rozměry 245/40 RF21 vpředu a 275/35 RF21.

Zajímavé také je, jak moc se pětistovka mění podle toho, jestli máte střechu nahoře, nebo dole. Druhá možnost mě bavila mnohem víc. Se střechou se uvnitř částečně odizolujete od nádherných zvuků pětiválce, zato dostanete občasné klepání a vrzání právě zatažené střechy. Není to nic hrozného, ale všimnete si.

Když však plátno nad hlavou uklidíte, dostanete úplně jiný zážitek, hlavně díky už zmíněné osmiválcové symfonii. To je taková nádhera, že střechu budete chtít skládat, jakmile to jen trochu půjde.

Lexus je naštěstí připraven fungovat jako kábro i v horším počasí, především díky sofistikované klimatizaci, která automaticky interiér vytápí podle venkovních podmínek i rychlosti jízdy, a zahrnuje kromě vyhřívaných a ventilovaných sedadel také vyhřívaný volant nebo mimořádně příjemný ofuk krku.

Hodit se bude také velký deflektor, který se instaluje do prostoru zadních sedadel. Síťovina se speciálním vzorem redukuje turbulence vzduchu v kabině, a snižuje tak i hluk. Větrolam by měl spolehlivě fungovat i v dálničním tempu. Bez dodatečného deflektoru se dá samozřejmě jezdit také, ale v rychlostech nad 100 km/h už dovnitř docela fouká.

A spotřeba? Jednoduchá odpověď není, hodně záleží, jak LC budete používat. Mezi městy se dá klidným tempem jezdit za méně než 9 l/100 km (já jsem se dostal dokonce na 8,5 l/100 km), ale také není problém létat za víc než 20 l/100 km (po projížďce v horách mi palubní počítač ukázal 24,5 l/100 km).

Tak jaký je?

Nemá smysl to nějak okecávat - Lexus LC 500 Convertible je jednoduše božský. Zvlášť v otevřeném stavu. V tomhle autě se sešlo všechno - úžasný interiér, mistrovský motor a skvělé jízdní vlastnosti. Musím dodávat víc?

Vlastně ano, asi bych měl Lexus také někam zařadit. A nemusím o tom dlouze přemýšlet. LC 500 Convertible je společně s BMW M2 CS nejlepší auto, s jakým jsem měl zatím letos tu čest.

O ceně už byla trochu řeč, pod tři miliony kabrio nekoupíte. Začíná se na 3.090.000 Kč za provedení Luxury, lépe vybavené Luxury Top stojí 3.290.000 Kč a testovaná vrcholná varianta Sport+ vyjde na 3.490.000 Kč.

Lexus LC 500 Convertible