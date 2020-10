Poprvé za volantem Lexusu LC500 Convertible: Nejlepší svezení roku

Historické okénko

Začněme ale malým pohledem do historie. Příběh modelu LC500 se začal psát již v roce 2012, kdy automobilka Lexus představila na detroitském autosalonu lehce futuristické kupé s označením LF-LC. Když pak v roce 2016 představil Lexus produkční vůz vycházející z tohoto konceptu, všem nám spadly brady.

Produkční model LC500 totiž jako by konceptu LF-LC z oka vypadl. Úchvatnému designu s vyzývavými křivkami navíc sekundoval stejně impozantní pohled pod kapotou, kde se ukrýval 5.0 litrový vidlicový osmiválec s atmosférickým plněním, nejvyšším výkonem 474 koní a točivým momentem až 527 N.m. O přenos výkonu na zadní kola se pak staral nový desetistupňový automat.

O tom, jak úžasně tohle auto jako celek funguje, jsme se mohli poprvé přesvědčit v září roku 2017. V prosinci publikovaný test s titulkem „Největší bomba roku“ je pak naprosto dokonale vypovídajícím svědectvím o kvalitách LC500. Fantastický kříženec opulentního Gran Tourisma a hbitého sporťáku svými jízdními projevy udivoval snad každého, kdo se v něm svezl. Mě nevyjímaje.

Začátkem roku si pak automobilka opět zvolila detroitský autosalon pro prezentaci konceptu Lexus LC Convertible, tedy kabrioletu vycházejícího z LC500 kupé. Už tou dobou jsme přitom celkem s jistotou mohli říct, že nezůstane pouze u konceptu. V druhé polovině roku pak automobilka oficiálně ohlásila zahájení sériové výbavy a koncem listopadu minulého roku byl tenhle nádherný stroj představen s plnou parádou. Na první jízdu jsme si však opět museli nějakou chvíli počkat. Respektive jsem si musel počkat já.

Automobilka totiž celou akci naplánovala s poměrně výrazným předstihem, což ale v dnešní době není žádná jistota – ba naopak. Lexus si přitom k prezentaci LC500 Convertible vybral Španělsko, které obvykle umí nadchnout fantastickými silnicemi, nádhernými výhledy a příjemným podnebím. V posledních měsících však bylo spojováno především s rekordními počty nemocných. Akce se ale nakonec uskutečnila a já to jsem neskonale vděčný, protože nepamatuji lepší řidičský zážitek.

Stylové kupé i nahoře bez

Působivé však bylo už samotné první setkání s LC500 Convertible. Udělat z kupé elegantní kabriolet totiž není nic snadného, jak ostatně v tiskovém prohlášení k novince zmiňoval i šéfdesignér Tadao Mori. Podle jeho slov totiž existuje spousta kabrioletů, jen málo jich je ale elegantních s nataženou i staženou střechou. Nový Lexus LC500 Convertible se přitom měl podle hesla „ultimate beauty“ zařadit mezi hrstku vybraných.

Aby designéři dosáhli vyváženého a elegantního vzhledu se střechou nahoře i dole, potřebovali posunout místo setkání střechy a karoserie co nejvíc směrem dozadu. Velká pozornost byla rovněž věnována vypnutí látkové střechy, která musí za všech okolností působit elegantně a čistě. Opomenut ale nezůstal ani prostor, kam se střecha skládá. Lexus se chtěl vyhnout chybám konkurentů, kteří často nechávají tento prostor nevzhledně jednoduchý, plochý a bez nápadu. Proto ani zde nechybí zajímavé křivky, přičemž celá záď plynule klesá a končí decentně vytaženou hranou víka kufru s třetím brzdovým světlem.

Střecha se skládá do speciálního prostoru za zadními sedadly, který má vlastní víko a je pevně oddělen od zavazadlového prostoru – ten se ovšem oproti kupé zmenšil z původních 197 litrů na 149 litrů. Zde je uložen i hydraulický motor s celým skládacím ústrojím, které dokáže střechu vytáhnout a stáhnout během 15 sekund do rychlosti až 50 km/h. Stahovací mechanismu byl navržen s ohledem na dlouhou životnost, což potvrdilo i náročné testování. První závada se na mechanismu objevila až po 18.000 cyklech otevření a zavření – a ještě se prý jednalo o maličkost.

Poprvé s látkovou střechou

Za pozornost však stojí i samotná látková střecha, která se na kabrioletu značky Lexus objevuje poprvé. Automobilka dříve ve snaze zajistit maximální komfort sázela na pevné skládací střechy, u modelu LC500 Convertible však plech nahradilo několik vrstev pečlivě vybrané látky. Ta přitom dokáže až nečekaně účinné filtrovat vnější ruchy a s nataženou střechou si tak člověk připadá skoro jako v kupé.

Jenže co si budeme namlouvat, jezdit s nataženou střechou pod slunným španělským nebem chtělo hodně přemáhání a moc dlouho se to vydržet nedalo. S čistým svědomím však mohu říci, že ve městě je v kabině příjemný klid a na rychlostních silnicích mě nijak neobtěžoval jakýkoliv aerodynamický hluk či cokoliv podobně nepatřičného. Dnešní látkové střechy se navíc mohou pochlubit fantastickými izolačními vlastnostmi, díky čemuž není s moderními kabriolety problém ani v chladnějších měsících.

Neředěný, vyztužený

Zbytek vozu vypadá prakticky stejně, velké změny se však odehrály pod karoserií. Jak jsem zmiňoval již v úvodu, přestavbou auta na kabriolet se dá zkazit celá řada věcí. A velká část této problematiky souvisí se sníženou tuhostí karoserie, ke které střecha přispívá zhruba padesáti procenty. Automobilka proto musela přidat výztuhy, které omezí kroucení (a s tím související pazvuky nebo vibrace) a současně zajistí vyšší bezpečí posádky.

Nové výztuhy byly instalovány především na podvozku, kde tvoří tvar V u náprav a tvar X pod podlahou vozu. Další výztuhy pak designéři instalovali do zadní části středového tunelu, za zadní sedadla a také mezi zadní tlumiče. Díky těmto úpravám by tak rozdíl v tuhosti ve srovnání s kupé měl být zcela minimální. Samotná látková střecha v kombinaci se stahovacím mechanismem nepřidala prakticky žádnou hmotnost, k navýšení však přispěly nové výztuhy ve spojení s novými bezpečnostními mechanismy.

O bezpečnost posádky se totiž nově starají speciální výsuvné vzpěry za zadními sedačkami, které se automaticky aktivují ve chvíli, kdy řídící jednotka automobilu detekuje vysoké riziko převrácení vozu. Novinkou jsou také upravené boční airbagy, které se nově nafukují vysoko nad hlavy posádky a minimalizují tak riziko vážných zranění.

Nárůst hmotnosti však lehce omezilo nedávné omlazení modelů LC500h a LC500 (ze kterého Convertible vychází). V rámci modernizace si totiž automobilka vyhrála s podvozkem, na kterém ušetřila zhruba 10 kilogramů. Výsledná pohotovostní hmotnost kabrioletu by se tak měla pohybovat v rozmezí 2035 až 2055 kilogramů v závislosti na výbavě. U kupé se přitom bavíme o pohotovostní hmotnosti 1930 až 1965 kilogramů, což znamená rozdíl cca 90 až 105 kilogramů.

V řeči čísel

A když už jsme nakousli řeč čísel, pojďme se v rychlosti podívat na další rozdíly mezi kupé a kabrioletem. Délka a šířka zůstávají na stejných hodnotách, výška modelu Convertible je však o 5 milimetrů vyšší (1345 vs. 1350). Kabina kabrioletu je s nataženou střechou nepatrně stísněnější než v kupé, na předních sedadlech se však bavíme o milimetrech. Na zadních sedadlech ubylo místa o něco více, jenže již v kupé se dala zadní sedadla označit spíše za nouzová. V modelu Convertible se pak automaticky počítá s instalací větrné clony, která omezí proudění vzduchu do kabiny. Ale k tomu se ještě dostaneme.

Podvozek kabrioletu sedí o 2 milimetry blíž zemi (světlá výška 133 vs. 131 mm), koeficient aerodynamického odporu ale zůstává u kabrioletu na shodné hodnotě 0,33 (s litými koly) – při obutí kovaných kol však nepatrně vzroste na 0,34. Objem zavazadelníku se zmenšil na 147 litrů, objem palivové nádrže však zůstal stejný – 82 litrů.

Hýčkání posádky

Od exteriéru a technických parametrů se ale pojďme přesunout do kabiny, která se na první pohled příliš nezměnila – tedy dokud nestáhnete střechu. Ovládání střechy a malých zadních okének přitom automobilka ukryla pod výklopný kryt ve středové konzole, což interiéru přidává na eleganci a rafinovanosti.

Novinkou jsou také výdechy ventilačního systému v hlavových opěrkách předních sedadel, které foukají na krk předních cestujících teplý vzduch. Automobilka ovšem u kabrioletu upravila celou logiku ventilačního systému, který se nově umí přizpůsobit jízdě se střechou i bez ní. Při jízdě „nahoře bez“ upravuje řídící jednotka výkon ventilace v závislosti na venkovní teplotě, slunečním svitu i rychlosti automobilu. Výdechy ventilace v hlavových opěrkách se aktivují buď zcela automaticky, nebo manuálně prostřednictvím infotainmentu.

Jeho ovládání je sice pořád lehce svébytné, vzhledem k předchozím zkušenostem s LC500 i dalšími Lexusy s podobným ovládáním však musím přiznat, že jsem si na něj zvykal výrazně rychleji a už mě vlastně ani tolik nerozpalovalo doběla. Je to zkrátka otázka zvyku. Rozhodně mě však potěšila podpora systému Android Auto, který si bez problému porozuměl i s mým telefonem. Konečně jsem si tak mohl pustit vlastní mapy a poslouchat hudbu či podcasty z telefonu. Tohle Toyotám/Lexusům rozhodně chybělo.

Tiché korzování

Pokud ale nebudete chtít poslouchat kvalitní hudbu ze systému Pioneer (s 12 reproduktory) nebo prémiového systému Mark Levinson (s 13 reproduktory), budete si za volantem LC500 užívat fantastické ticho. Tedy alespoň dokud nenecháte zazpívat fantastický atmosférický osmiválec pod kapotou.

Jak už jsem zmiňoval, první látková střecha kabrioletu Lexus je složena z několika vrstev látky, která má fantastické izolační vlastnosti. Kromě toho však s izolací nepříjemných hluků pomáhá i speciální audio-systém. Ten sbírá data o hluku motoru prostřednictvím sledování jeho frekvence otáček a současně sleduje hluk v kabině prostřednictvím dvou mikrofonů. Na základě těchto dat pak speciální řídící jednotka generuje zvuk s opačnými frekvencemi, který je následně přehrávám prostřednictvím předních reproduktorů a zadního subwooferu. Frekvence hluku jsou tak vyrušeny a posádka si může užívat komfort běžný pro uzavřené vozy Lexus.

Ani ten nejlepší audio-sytém však nemůže potlačit hluk způsobený turbulencemi vzduchu, který se vrací do kabiny. Z toho důvodu jsou všechny modely LC500 Convertible vybaveny malým deflektorem z plexiskla, který je umístěn mezi hlavovými opěrkami zadních sedadel. Tento deflektor je navzdory své velikosti schopen omezit proudění vzduchu do kabiny až o 20 %, díky čemuž může posádka pohodlně komunikovat běžným hlasem až do rychlostí 60 km/h. Pro jízdu po městě bez střechy a oken tedy ideální.

Pro pohodlnou jízdu bez střechy ve vyšších rychlostech je připraven speciální deflektor, který se instaluje do prostoru zadních sedadel. Speciální síťovina s optimálně zvoleným vzorem přitom v kombinaci s vytaženými okny slibuje až 67% redukci hluku při rychlosti okolo 100 km/h. Z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že vás žádné turbulence nebudou trápit ani v podstatně vyšších rychlostech. A po stránce hluku si také není nač stěžovat. Tedy dokud se neozve motor a výfuk.

Motor hodný pozlacení a chytřejší automat

Tenhle skvost mezi v současnosti nabízenými motory pravděpodobně není třeba dlouze představovat. Jedná se o atmosféricky plněný vidlicový osmiválec o objemu 4969 cm3 s 32 ventilovým rozvodem DOHC a systémem Dual VVT-i, který automobilka označuje jako 2UR-GSE. Původní nejvyšší výkon motoru byl 351 kW (477 k) s nejvyšším točivým momentem 540 N.m, jenže s přechodem na přísnější emisní normu Euro 6d EVAP dostal motor filtr pevných částic a jeho výkon klesl na stále působivých 341 kW (434 k) při 7100 otáčkách a 530 N.m točivého momentu při 4800 otáčkách za minutu.

Tenhle fantastický dinosaurus mezi motory (v tom nejlepším slova smyslu) posílá výkon čistě na zadní kola přes desetistupňovou automatickou převodovku Direct Shift, která s modernizací LC500 dostala vylepšenou logiku řazení. Převodovka by tak měla v automatickém režimu nabídnout ještě rychlejší reakci na pohyb plynového pedálu. Konstruktéři se přitom měli zaměřit na tzv. „aktivní zónu“, popisovanou jako pásmo od 50 do 70 % otevření škrticí klapky, kterou řidiči využívají nejvíce. Právě v tomto rozsahu by tak převodovka měla dovolit o něco vyšší nárůst otáček, díky čemuž si mohou řidiči vychutnat výraznější zátah a tón motoru V8.

Nejvyšší rychlost LC500 Convertible je stejně jako u kupé rovných 270 km/h, čas potřebný k akceleraci z 0 na 100 km/h však narostl z 4,7 sekundy na rovných 5 sekund. Jenže kabriolet nikdy nebyl o nahánění desetin a setin sekundy. Většině zájemců půjde spíš o pohodlné proplouvání krajinou – občas v rychlejším tempu. A v tomhle je LC500 Convertible jednoduše špičkový.

Špičková souhra

O fantastické souhře nové karoserie, upraveného podvozku a osvědčeného motoru jsem se mohl poprvé přesvědčit při jízdě španělskou Sevillou. Při krátké projížďce historickým centrem jsem se sice trochu bál o obrovská 21“ kola, na dlouhém a širokém bulváru jsem se však konečně mohl soustředit na projevy auta. A první vjemy byly příznačné pro značku Lexus: fantasticky zpracovaný interiér, úžasná ergonomie a kultivovaná pohonná soustava. Během startování o sobě dá sice osmiválec vědět, během klidného korzování městem však převodovka drží otáčky velmi nízko a auto tak pouze tiše proplouvá ulicemi. Ovšem i bez jekotu motoru na sebe strhává všudypřítomné pohledy.

Poprvé o sobě dal motor výrazněji vědět až při svižnějším nájezdu na dálnici, kde se ozval v celé své nádherné syrovosti. Na rozdíl od řady konkurenčních značek totiž Lexus nesáhl po žádném elektronickém přikrášlování jeho tónů – vše vychází přímo z výfukového systému. Ten je přitom vybaven speciálním ventilem, který ovlivňuje směřování výfukových plynů do hlavního tlumiče. Díky tomu je Lexus schopen nabídnout tichý provoz v nižších otáčkách, ale i famózní dunění v těch vyšších - zejména nad hranicí 4000 otáček za minutu.

Zrychlený přesun po španělských dálnicích, kde je maximální rychlost omezena na 120 km/h, jsem absolvoval samozřejmě se staženou střechou. Díky instalovanému velkému deflektoru nad zadními sedačkami a vytaženým oknům mi přitom prakticky vůbec nefoukalo do kabiny a já si tak mohl v klidu vychutnávat kvalitní audio-soustavu Mark Levinson. Stav účesu mě sice nikdy moc netrápil, dámy s opečovávanými účesy však jistě potěší, že ani po dálniční etapě (absolvované v rozumném tempu) zřejmě nebudou muset znovu navštívit kadeřníka.

Burácivá radost na okreskách

Nejlepší část cesty ale přišla během přesunu z historického města Ronda do pobřežního města Estepona, které odděluje hornatá oblast se stovkami kilometrů nádherných silnic. Silnice jsou zde totiž poměrně široké, nádherně zakroucené, pokrývá je kvalitní asfalt a ještě nabízejí famózní výhledy do krajiny. A právě tady si můžete dokonale vychutnat obě polohy LC500 Convertible.

Pokud patříte ke klidnějším řidičům, pak stačí stáhnout střechu a okna, pustit si oblíbenou hudbu a pohodlně proplouvat krajinou. Pokud se budete pohybovat v zákonných rychlostních limitech (které jsou ale mnohdy až absurdní), bude vás auto doslova rozmazlovat. Podvozek na 21“ kolech totiž až nepochopitelným způsobem filtruje nerovnosti, aniž by posádku trápil rosolovitým houpáním nebo tvrdými nárazy.

I při pohledu na jedoucí LC500 Convertible má člověk z práce podvozku pocit, jako by se auto celou dobu elegantně vznášelo nad asfaltem. Na celé trase bylo sice jen pár méně kvalitních úseků, přesto nepřišla jediná rána do karoserie – a že by na to zrovna LC500 Convertible s 21“ kovanými hliníkovými koly a pneumatikami 245/40 RF21 vpředu a 275/35 RF21 vzadu mohla mít plný nárok. Skutečně famózně odvedená práce.

Jenže pojďme si říct na rovinu – jet v podobném autě a na podobných silnicích ve spořádaném tempu, to chce velkou schopnost sebeovládání. Zvláště pokud už má člověk s LC500 nějakou tu zkušenost a ví, v jak fantastický sportovní stroj se umí tohle nevšední GT proměnit. Stačí přitom jen otočit pravým voličem na kapličce přístrojového štítu, aktivovat režim Sport nebo Sport+ a LC500 zcela změní svou osobnost. Zvláště pokud sedíte za volantem vozu ve vrcholném provedení Sport+, které nabízí variabilní systém řízení (VGRS), systém dynamického řízení kol zadní nápravy (DRS) a samosvorný diferenciál Torsen. V kombinaci se standardním systémem variabilního odpružení VDIM (automobilkou označovaný jako Integrované řízení dynamiky vozidla) začne auto jednoduše udivovat.

S pohotovostní hmotností přesahující hranici 2 tun bychom sice mohli LC500 Convertible označit za cvalíka, kterého by na váze mohlo porazit i kdejaké nasupené ostré SUV. Jenže Lexus LC500 má těžiště ve výšce 510 mm – zhruba v místě řidičových stehen. V kombinaci s výše zmíněnými systémy tak tohle auto v zatáčkách drží jak přibité a nepřestává fascinovat svými dovednostmi. Se staženou střechou je navíc celý zážitek z rychlé jízdy (a především fenomenálního zvuku motoru) ještě intenzivnější a člověk má pocit, že už snad za volantem ani nemůže zažít nic lepšího.

V podobných chvílích ovšem reálně hrozí, že to někde přeženete. A jak moc je to snadné, o tom jsem se přesvědčil na vlastní kůži. Do několika nečekaně ostrých a utažených zatáček se mi totiž povedlo vjet podstatně rychleji, než by bylo zdrávo. Od zadní nápravy jsem přitom začal cítit zvláštní pohyb, který v mé hlavě nejprve spustil varovný poplach před nástupem přetáčivého smyku. Jenže nic takového se nekonalo. V několika ostrých zatáčkách, projetých až nepříjemně rychle, se totiž osvědčil systém řízení všech kol, který opravdu citelně pomáhá narovnat zadek do zatáček a zdolávat je tak stabilně a bezpečně i ve vyšších rychlostech.

Není co mu vyčítat

Na konci každé etapy jsem tak před vystoupením z auta dlouze smazával ten přihlouplý úsměv, který se umocňoval s každým ujetým kilometrem. Lexus LC500 Convertible je totiž naprosto fascinující auto, které s přehledem zastíní své dvojče s pevnou střechou i většinu otevřené konkurence. Na zážitky za jeho volantem budu vzpomínat asi ještě hodně dlouho a stále mě nenapadá nic, co bych mu mohl nějak zásadně vytýkat.

Jistě, ovládání infotainmentu je stále poněkud specifické a cena není úplně lidová, jenže LC500 není lidový automobil a jeho majitelé budou mít více než dost času, aby si na ovládání infotainmentu zvykli. Jízda s tímhle autem je totiž tak příjemná a návyková, že je jistě přesvědčí vyměnit nudná a opulentní SUVčka za tohle stylové otevřené GTčko.

A jak je to tedy s tou cenou? Pro začátek připomeňme, že tradiční kupé LC500 začíná na částce 2.790.000 Kč a vrcholné provedení Sport+ přijde zákazníky na 3.130.000 Kč. Otevřený Lexus LC500 Convertible začíná na částce 3.090.000 Kč a vrcholný model ve výbavě Sport+, který mi dělal na španělských silnicích společnost, přijde na 3.490.000 Kč. Není to sice úplně málo, nicméně pokud už vybíráte v této cenové hladině, není to vzhledem k eleganci, zpracování a jízdním vlastnostem nic tragického. Každé umělecké dílo má přeci svou cenu. A v případě LC500 Convertible bych se snad ani nedivil, pokud by do budoucna rostla. Tenhle stroj na to potenciál rozhodně má.