Lexus RX 450hL – Poctivá prémiovka

Čtvrtá generace Lexusu RX vyráží do druhé poloviny svého života s několika zajímavými novinkami. I když na pohled to tak možná nevypadá.

Design, interiér Model RX, který v roce 1998 stál u zrodu skupiny prémiových SUV, patří mezi nejdůležitější vozy značky, dlouhodobě jde dokonce o její globálně nejprodávanější model. K nejúspěšnějším Lexusům patří ale také v Evropě - společně s dalšími (a menšími) "esúvéčky" NX a UX. A co tedy výrobce udělal pro to, aby to tak zůstalo? Na první pohled se může zdát, že mnoho ne. Design se totiž proměnil jen lehce. SUV dostalo zejména nově tvarované přední i zadní nárazníky, upravenou masku chladiče či užší a více dopředu vysunuté přední světlomety. Abyste ale uvedené změny byli vůbec schopni zhodnotit, bude nejlepší, když si omlazené RX porovnáte s tím před faceliftem. Pak si opravdu všimnete, že nové provedení vypadá poněkud uhlazeněji. Já bych řekl, že i lépe. A ještě jedna důležitá věc. Modernizace se týká obou verzí, tedy nejen té klasické, ale také prodloužené s přídomkem "L". Právě na tu se dnes zaměříme. Ale ještě se rychle vraťme k světlometům. Lexus prodává RX L ve dvou výbavových verzích: Executive a Luxury. A právě dražší provedení Luxury je standardně vybaveno novými adaptivními dálkovými světlomety s technologií, které automobilka říká BladeScan. Funguje to tak, že světelné paprsky z LED zdroje dopadají na dvojici rychle rotujících zrcadel ve tvaru čepele a světlo se následně přenáší na sklo světlometu k osvětlení vozovky vpředu. Světlo se tedy na pohled nijak nepohybuje, neboť systém přesně reguluje distribuci světla tak, že synchronizuje otáčení zrcadel se zapínáním a vypínáním LED světlometů. Hezky vám to ukáže tohle video: Výsledek je jednoduše úžasný, Lexus silnici (a její kraje) vždy osvětluje skvěle, přitom ale neoslňuje řidiče vozidel jedoucích vpředu ve stejném pruhu ani protijedoucí. Alespoň to naznačuje skutečnost, že mě po celou dobu testu nikdo "neprobliknul". Pro sedm, nebo pro šest? Lexus RX "v longu" je stále poměrně čerstvou záležitostí, s níž vyrukovala právě až aktuální čtvrtá generace modelu - stalo se tak na konci roku 2017. Důvod vzniku nové varianty byl prostý - Lexus chtěl zákazníkům nabídnout sedmimístné provedení. Při vývoji si trochu usnadnil práci, RX L je totiž doslova jen delší RX. Lexus se netrápil prodlužováním rozvoru, pouze protáhl záď. Obě varianty tak mají rozvor 2790 mm, větší model však dostal o 11 centimetrů delší část karoserie za zadními koly, díky čemuž celková délka narostla na rovných pět metrů. Lexus RX 450h L AWD – Takový by měl lexus být A aby se na dvojici nových sedaček ve třetí řadě dalo také sedět, automobilka protáhla linii střechy a zvětšila sklon zadního okna. Co se týče vnitřního uspořádání, přijíždí omlazené "elko" s jednou důležitou novinkou. Poprvé si dlouhé RX můžete objednat v šestimístné verzi s konfigurací sedadel 2+2+2. Řešení s dvojicí nezávislých a posuvných sedadel ve druhé řadě vás bude stát 25 tisíc korun navíc. Má to svoje výhody, zejména směrem právě ke třetí řadě. Uspořádání se samostatnými kapitánskými sedadly přináší cestujícím úplně vzadu o 95 mm více místa pro nohy. A také k nim do určité míry usnadňuje přístup, mezi opěradly se totiž dozadu snadněji natáhnete, což se hodí, když do třetí řady usadíte dítě, které pak během jízdy z nějakého důvodu bude vyžadovat pozornost. Pak stačí, abyste měli ve druhé řadě někoho, kdo se jen otočí, natáhne a vyřídí, co je třeba. Ovšem i když šestimístná konfigurace nabízí více místa pro nohy cestujících úplně vzadu, nečekejte úplně plnohodnotná sedadla. Dospělý člověk bude muset sedět s hodně skrčenýma nohama. Jde to, ale berte to spíš jako nouzové řešení. Přesto si dal Lexus záležet, aby i pasažérům vzadu poskytl co nejpříjemnější prostředí a třetí řadu vybavil vlastním okruhem klimatizace či držáky nápojů. V případě nepotřeby jsou sedačky ve třetí řadě složeny v podlaze kufru. Ovládají se elektronicky, opěradla zvednete pouhým stlačením příslušného ovladače na boku zavazadlového prostoru. Trvá to docela dlouho, ale zas není potřeba síly. Úžasné místo A když už se pohybujeme v zadních partiích, pojďme se podívat také na kufr. Základní objem při pětimístném uspořádání činí 652 litrů, což je zajímavá hodnota. Při sedmimístné konfiguraci je za sedadly ve třetí řadě k dispozici 211 litrů. Nejde ale o objem nahnaný výškou zavazadelníku, stále tu najdete přijatelnou ložnou plochu. Maximální přepravní kapacita, po sklopení všech sedadel, dosahuje až 1656 litrů. Hezkým detailem je prostor pod podlahou, kam se kromě heveru a nářadí vejde také zatahovací roleta. Při použití sedaček ve třetí řadě totiž není potřeba (vlastně jejich použití zabraňuje), takže se jí můžete elegantně zbavit. Česká premiéra nového Lexusu RX: Omlazený, zaoblený a propojený Další chytré nápady ale najdete i v jiných částech interiéru. Často jde o drobnosti, ale právě takové maličkosti dokazují, že v Lexusu o používání auta přemýšleli. Líbí se mi třeba přihrádka ve dveřích s výklopnou částí, která usnadňuje hledání a vytahování zapadlých drobností. Nebo držáky na nápoje se zvedacím mechanismem, díky němuž nebudete v držáku lovit malý kelímek s espressem. Pěkně vymyšlené jsou ostatně i držáky nápojů pro cestující ve druhé řadě, které v případě potřeby vysunete ze strany sedáku pod sebou. Silnou stránkou nataženého RX je vnitřní prostor - tedy až na poněkud stísněné prostředí ve třetí řadě sedadel, o němž už byla řeč. Jinak ale Lexus poskytuje spoustu místa. Zajímavý pak je kontrast mezi trochu výstředním vzhledem exteriéru a spíše konzervativním pojetím interiéru. Samozřejmě že RX dostal infotainment s velkou obrazovkou, ale jinak sází na osvědčenou klasiku. Mezi výdechy klimatizace jsou ručičkové hodiny, pod nimi ovládání audiosystému, které mi vzhledem připomíná luxusní hifi soustavy, a nechybí ani tlačítka pro nastavení klimatizace. A před řidičem se nachází panel s jednoduchými, minimalistickými budíky. K tomu však Lexus přihazuje také bohaté čalounění kvalitní měkkou kůží, dokonalé zpracování a prostý kulatý volant s částečně dřevěným věncem, který moc hezky padne do rukou. Kabina RX je jednoduše skvělé místo, kde budete rádi trávit čas. Tradiční pochvalu si zaslouží audiosystém Mark Levinson s 15 reproduktory. Hraje úžasně. Omlazené RX přijíždí s nově řešeným ovládáním infotainmentu, zvláštní "myš" na středovém tunelu, která mě občas přiváděla k zoufalství, nahrazuje touchpad a především dotyková obrazovka. Právě dotykový displej s úhlopříčkou 12,3" práci s multimediálním systémem výrazně usnadňuje, s touchpadem to pořád není ono. Samotný infotainment mi připadá trochu nepřehledný a nelíbí se mi jeho grafika, ve srovnání se systémy od ostatních prémiových automobilek vypadá zastarale. Ale funguje. A abych nezapomněl, novinkou je také podpora Apple CarPlay a Android Auto, přibyl i nový držák telefonu.

Motor, jízdní vlastnosti Ticho, V6. Ticho, V6 Lexus RX L můžete mít i nadále s jedinou motorizací, kterou představuje hybrid s označením 450h. Pohon se skládá ze spalovacího motoru a tří elektromotorů, nebo-li motor-generátorů. Tím spalovacím motorem je atmosféricky plněný vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru, který umí pracovat jak v Ottově, tak v Atkinsonově cyklu. Výkon V6 dosahuje 193 kW. Šestiválec je pomocí planetové převodovky s lineárně proměnným převodem spojen s dvojicí motor-generátorů, z nichž jeden primárně pohání přední nápravu. Druhý motor-generátor má funkci pomocného agregátu - nahrazuje alternátor, startér a stará se o rekuperaci, zároveň nahrazuje také zpátečku. Třetí motor-generátor se stará o pohon zadní nápravy a rekuperaci zároveň. RX 450hL je tedy čtyřkolka, o zadní kola se ovšem stará výhradně zmíněný elektromotor (s výkonem 50 kW). Celkový výkon hybridního ústrojí činí 230 kW. A to není špatné číslo. Jenže tohle SUV váží 2,2 tuny, takže na vyloženě ohromující dynamiku rovnou zapomeňte. Takhle, RX 450hL jede hezky, z klidu na stovku se dostane za slušných osm sekund a dokáže spolehlivě zrychlovat i ve vyšších rychlostech, ale sprinter to není. Síly na bezpečné předjíždění má ovšem hybridní soustava víc než dost. Především je ale úžasně kultivovaná. Ano, podobně jako u dalších hybridů tu akceleraci doprovází monotónní hučení motoru, ale v případě libě znějícího šestiválce se to rozhodně dá snést. A protože Lexus jako hybrid umí jezdit na elektřinu, dostanete v jednom autě hned dva příjemné projevy - slyšíte buď elektrické ticho, nebo benzinovou V6. To je rozhodně fajn. Lexus 450hL je klasický hybrid, jehož akumulátor se skromnou kapacitou 2 kWh se dobíjí během jízdy. I proto čistě na elektřinu ujede jen něco okolo kilometru. Ale o to nejde, smyslem je co nejvyšší efektivita. Pohonné ústrojí se tedy snaží co nejvíc využívat elektřinu a pokud to jde, nechává spalovací motor vypnutý. Odpojuje ho, když sundáte nohu z plynu, nebo když na něj tlačíte jen lehce. Lexus RX má po faceliftu. Sází na vylepšený multimediální systém Nejvíc vám hybridní pohon pomůže ve městě, kde se Lexus bez svojí V6 obejde docela často. I proto jsem se během testu po Praze (ještě před nástupem současných opatření, takže nevylidněné) pohyboval s průměrnou spotřebou 8,4 l/100 km. Podobný apetit měl Lexus i na okreskách. Nejvíc paliva RX 450hL potřebuje na dálnici, kde se na elektřinu moc nedostane - okolo 10 litrů na 100 km. Spotřeba je každopádně docela slušně srovnatelná s podobně výkonnými dieselovými SUV. Pohoda Lexus se při modernizaci svého největšího SUV zaměřil také na úpravy podvozku a zvýšení tuhosti karoserie, které bylo, jak automobilka uvádí, dosaženo díky technologii spojování laserem s housenkovými svary či intenzivnějšímu využití vysokopevnostních lepidel. Dále došlo na zvýšení tuhosti stabilizátorů (nyní jsou duté a o 1 mm širší) a tuhosti nábojů kol. Přepracované tlumiče jsou vybaveny novým zařízením pro regulaci třecích sil, které má potlačovat vysokofrekvenční vibrace vlivem menších nedokonalostí povrchu vozovky. Součástí konstrukce tlumičů je pryž - ta omezuje vysokofrekvenční vibrace, které by se nepodařilo odfiltrovat samotným tlakem oleje. Lexus RX 450h AWD Luxury – Třikrát ano! Upřímně - nevím, jak moc tyhle změny prospěly, předfaceliftové RX 450hL jsem řídil někdy před rokem a půl, takže nemám přímé srovnání, ale pokud si pamatuji správně, trochu mi vadilo, že se občas na větších nerovnostech ozvala tupá rána. A taky si vzpomínám, že mě vyloženě nebavilo s tímhle autem jezdit rychle. První problém zřejmě zmizel, ze společného soužití s modernizovaných RX si totiž nevybavuji chvíli, že bych kvůli nějaké ráně na nerovnosti musel zaklít. A co se týče druhé připomínky, ta platí pořád. Lexus sice kromě výše zmíněných novinek přidal také nový asistent zatáčení (ACA), který má potlačovat nedotáčivost při sešlápnutí plynového pedálu uprostřed zatáčky a také prý odladil elektrický posilovač řízení, přesto svižná jízda podle mě RX nadále moc nesedí. Cítit je hlavně jeho hmotnost, auto se v obloucích docela naklání a někdy máte pocit, že ho do zatočení musíte skoro až nutit. Jenže víte, co? Bylo mi to jedno. Naprosto. Mnohem raději jsem se přizpůsobil přátelské osobnosti vozu, který o vás příkladně pečuje. Sedíte v parádní sedačce, obdivujete ticho v kabině (nebo kvalitu audiosystému), auto se ladně pohupuje a vám je najednou ten svět tam venku naprosto u... šumák. A nic na tom nemění ani možnost změny jízdních režimů, které ovlivňují i chování adaptivních tlumičů. Ten základní je jednoduše nejlepší a vlastně jediný, který potřebujete.

