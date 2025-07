Lidé už nechtějí manuální převodovky. Vyhovují hlavně jedné skupině řidičů

Proč se vlastně stále častěji setkáváme se samočinnými převodovkami? Důvodem jsou přirozeně elektromobily, které nepoužívají vícestupňovou převodovku, jelikož si vystačí pouze s reduktorem. I pokud ale od elektromobilů odhlédneme a zaměříme se výhradně na auta se spalovacími motory, ať už výhradními nebo elektrifikovanými, i tady rychle dojdeme k závěru, že samočinné převodovky převládají.

Hospodárnost to být nemusí

Jedním z důvodů, proč automobilky stále častěji nahrazují manuální skříň samočinnou, může být snaha dosáhnout co nejlepší hospodárnosti. A tedy i nižších emisí. Ne vždy tomu ale tak je a příkladem může být třeba Hyundai i30 Fastback s motorem 1.0 T-GDI. Zatímco s manuálem vykazuje emise oxidu uhličitého v kombinovaném režimu 126 až 143 g/km, se samočinnou převodovkou, kterou je v tomhle případě dvouspojková DCT (a tedy obecně s poměrně vysokou mechanickou účinností), jsou odpovídající hodnoty 133 až 148 g/km.

Falešný manuál v elektromobilu? Možná bude i v budoucím Mustangu Michal Dokoupil Novinky

Je tedy možné, že stále častější uplatňování samočinných skříní na úkor manuálních má původ v požadavcích zákazníků. Zejména mladší řidiči už moc řadit nechtějí. Tomu dokonce vycházejí vstříc i autoškoly. Mnohde si můžete zvolit, zda chcete výcvik potřebný k získání řidičského oprávnění absolvovat ve voze s ruční převodovkou nebo automatickou. Pokud ve druhém případě, budete mít v řidičském oprávnění navíc takzvaný harmonizační kód 78, který říká, že smíte řídit pouze vozidlo se samočinnou převodovkou. V současnosti se však vedou v Evropě jednání, zda od toho neupustit. Zatím to ale platí.

Staří rádi řadí

O samočinnou převodovku mají zájem obecně spíše mladší řidiči. Naopak ti starší se kolikrát nechtějí manuálu vzdát. Bojí se totiž, že by jízdu s automatem špatně zvládali. Typické u mých prarodičů. Když jsme do rodiny kupovali novou Škodu Kamiq, tak přirozeně přišla na přetřes i převodovka, přičemž rodina (věk přes 70 let) trvala na manuální skříni.

Proč starší lidé samočinnou převodovku občas odmítají? Důvodem může být historická zkušenost z doby, kdy se nabízely výhradně planetové převodovky s měničem momentu a i v nejdražších vozech měly jen čtyři převodové stupně.

Nelíbí se vám čtyřválcová AMG? Zvyknete si, říká Mercedes-Benz Marek Bednář Novinky

Výhodou moderních samočinných skříní je větší počet převodů, kterých může být u některých značek až deset, a tedy teoreticky lepší předpoklad k tomu, aby motor pracoval v otáčkách, v nichž je jeho provoz efektivnější a tedy teoreticky hospodárnější.

Samočinná převodovka také umožňuje snáze navodit jízdní režimy, které s manuální sice také lze, ale je to trochu krkolomné. Typické třeba plachtění. Pokud má vozidlo dvouspojkovou převodovku, stačí rozpojit obě spojky a jedete setrvačností. Přirozeně, u manuální skříně dosáhnete stejného efektu vyřazením rychlostního stupně. Kdysi řidiči skutečně takhle jezdili, ale to se bavíme o době před desítkami let. V autoškole se vyřazovat „kvalt“ neučí.

Otázka servisu

Právě snaha podpořit plachtění vedla skupinu Hyundai/Kia k vyvinutí manuální převodovky iMT s elektronicky ovládanou spojkou (clutch by wire). Spojka tak umí odpojit motor od zbytku hnacího ústrojí nezávisle na řidiči. Navenek dobrá myšlenka, ale velmi rychle zapadla, takže dnes už korejské značky tuhle skříň nenabízejí.

Jedním z důvodů, proč se u Hyundaie domnívají, že samočinné převodovky už nejsou příliš v oblibě, jsou prodeje aut samotných. Třeba Elantra N, sportovně laděný sedan, nabízený na světových trzích (v Česku k dispozici není), zaujala ve verzi s manuální převodovkou v loňském roce na americkém trhu pouze 30 % zákazníků, zbylých 70 % zvolilo samočinnou, kterou je zde osmistupňová dvouspojka.

Má tedy ruční převodovka ještě nějaké výhody? Nepochybně ano. Z technického hlediska je mnohem jednodušší než samočinná a z toho také vyplývají nižší nároky na pravidelný servis. U samočinných převodovek je pravidelná výměna oleje v podstatě nezbytná, má-li ústrojí něco vydržet. Navíc mazivo je zde většinou speciální, a tedy poměrně drahé. Také výměnu oleje u automatu doma s běžným dílenským vybavením nezvládnete. Minimálně ne tak, aby to bylo správně.

Jak (ne)zničit dvouspojkovou převodovku: Olej hraje klíčovou roli Tomáš Dusil Technika

Olej by se měl měnit i u manuální převodovky, avšak určitě je ruční skříň na stav maziva méně náchylná než samočinná. Navíc olej lze vyměnit doma s běžným vybavením. U samočinných převodovek představuje problém mimo jiné otěr z lamelových spojek (u planetového automatu), respektive soustředných spojek (u dvouspojkových skříní se spojkami v olejové lázni). U manuální převodovky nic takového není, neboť spojka je suchá, oddělená od vlastní převodovky.

Zdroj: Motor1, učebnice Automobily 1–6, technické údaje vozu Hyundai i30 Fastback, foto Hyundai