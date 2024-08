Nelíbí se vám čtyřválcová AMG? Zvyknete si, říká Mercedes-Benz

Řada fanoušků AMG nepovažuje ty nejmenší modely, se čtyřválci uloženými vpředu napříč, za skutečná AMG, protože Affalterbach byl vždycky známý osmi- a šestiválci a sem tam přihodil nějakou V12. Čtyřválce jsou však otázkou až posledních let – ovšem dostaly se už i do aut s motorem vpředu podélně, jako je AMG C 43 a C 63, a dokonce i třídy SL a AMG GT.

Zákazníci a příznivci značky mají problém zejména s plug-in hybridními modely AMG C 63 a GLC 63, protože zatímco tohle číslo ještě nedávno znamenalo 6,2l V8 a později sice čtyřlitr, ale pořád osmiválec, dnes už je základem ústrojí dvoulitrový čtyřválec. Díky silnému plug-in hybridu sice dává kombinovaných 680 koní (500 kW) a 1.020 Nm, ale má prostě málo válců a hotovo.

Podle Jaimeho Cohena, šéfa australské divize Mercedesu-Benz, to chce prostě jen čas. Lidé si podle něj zvyknou, jako si zvykli na dominanci samočinných převodovek, nebo třeba smartphony s velkými displeji bez tlačítek. „Nemyslím si, že máme problém. Je to přechod a přechody vždy trvají a vždy vyžadují nějaké přesvědčování a zkušenosti,“ cituje Cohena australský web CarSales.

„Pořád miluji manuální převodovky, pokud byste se mě zeptali, koupil bych si auto s manuálem. Ale trh se vyvinul, změnil,“ pokračuje Cohen. „Když jsme poprvé přešli na automaty, ne všichni jim věřili, ale nakonec, v současné době, ji mají všichni,“ říká. Nutno ovšem připomenout, že když zákazníkům nedáte na výběr, musí si buď koupit ten automat, anebo jít k jiné značce.

Mercedes-AMG GLE 53 Hybrid 4Matic+ • Mercedes-AMG

Cohen je však přesvědčen, že čtyřválec není chybným krokem. „Je to o výkonech. Byl by to problém, kdybychom nedokázali nabídnout stejné výkony s plug-in hybridem, ale jakmile se s ním projedete, uvidíte, že ty výkony tam jsou,“ slibuje. Pravda, osmiválec M177 ve starším AMG GLC 63 byl o 170 koní (125 kW) a 320 Nm slabší než současné ústrojí. A taky měl vyšší normovanou spotřebu – 10,7 oproti 7,5 litru na 100 km.

Jenže auta, a zejména auta pro radost, nejsou jen o papírové hodnotě výkonu či spotřebě paliva. Musí své zákazníky bavit – a někteří k tomu prostě vyžadují objemný motor o více válcích. Proto prodeje AMG C 63 a GLC 63 se čtyřválci jsou oproti dřívějším, osmiválcovým verzím nižší.