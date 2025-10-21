Lidé zapomínají, jak řídit auto. Kvůli masivnímu nasazení asistenčních systémů
Čtyři z deseti řidičů se domnívá, že přehnaná „péče“ asistenčních systémů vede ke zhoršování správných řidičských návyků, tvrdí britská studie.
Moderní auta mají stále více pokročilých asistenčních systémů řidiče, které jsou dnes sdruženy pod označením ADAS (Advanced Driver Assistance System). Mnohé z nich jsou už léta v Evropě povinné. Jiné sice stále dobrovolné, avšak v hledáčku nezávislé organizace Euro NCAP. Na základě jejich počtu na palubě konkrétního modelu pak zmíněná organizace uděluje novému autu hodnocení v rámci jeho bezpečnostní úrovně. Již dlouho tak k zisku pěti hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP nestačí „jen“ obstát, byť na výbornou, při bariérových zkouškách.
Mezi funkce ADAS patří například aktivní udržování vozidla v jízdních pruzích, autonomní nouzové brzdění, pokročilý adaptivní tempomat udržující rychlost nejen dle nastavení, ale také okolního provozu, či systém předcházející kolizím při manévrování s vozem, tedy například při parkování. Moderní auto tak umí samo zastavit, pokud situaci vyhodnotí jako kolizní. K tomu si přidejte satelitní navigaci pracující s reálnými daty o provozu, samočinnou převodovku či poloautomatické parkování a máte rázem auto, které může, řečeno s nadsázkou, řídit i cvičené opice.
Bohužel také motoristé-řidiči jsou na uvedených systémech závislí. Zkuste někoho, kdo jezdí třeba novým luxusním SUV, posadit do Škody Favorit. Možná bude mít problém i jen nastartovat motor, protože je zvyklý na tlačítko a nikoliv klíček ve spínací skříňce. Že se s vozem ani nerozjede, je skoro jasné.
Jak se však uvedené technické prvky stávají stále dostupnějšími i u běžných levných aut, současně lidé přestávají umět řídit auto. Vyplývá to ze studie britské firmy AA Driving School. Ta odhalila, že více než polovina řidičů ve věku 25 až 34 let se domnívá, že je tomu tak, ačkoli toto číslo klesá na zhruba třetinu u osob starších 65 let. To by mohlo naznačovat, že sebevědomí v řidičských dovednostech a v používání těchto funkcí se s rostoucími zkušenostmi zvyšuje, uvádí AA.
Výzkum také ukázal, že pouze každý druhý řidič uvedl, že se cítí „velmi sebejistě“ při řízení auta bez parkovacích senzorů, parkovacích kamer nebo systému sledování mrtvého úhlu. Méně než polovina se cítila velmi sebejistě při řízení auta bez satelitní navigace, Apple CarPlay nebo Android Auto.
Řidičům chybí i sebejistota při řízení aut bez elektrické parkovací brzdy, asistenta rozjezdu do kopce, rozpoznávání dopravních značek, omezovačů rychlosti nebo překvapivě asistenta pro udržování v jízdním pruhu. Přitom dva posledně jmenované asistenční a bezpečnostní systémy mnohým, zejména vyspělejším řidičům, vadí.
„Technologie se stává stále důležitější ve všech aspektech našeho života,“ řekla Emma Bush, výkonná ředitelka autoškoly AA pro britský automobilový server Honestjohn.
Ve snaze posílit sebevědomí začínajících řidičů a také je donutit více řídit než se jen vézt, využívá AA virtuální technologie ke školení instruktorů řízení a pomáhá jim cítit se pohodlně s moderními asistenčními technologiemi pro řidiče.
Cílem je posílit sebevědomí začínajících řidičů nejen v průběhu výcviku, ale také během ostré zkoušky v jeho závěru. Od roku 2017 to zahrnuje i následování pokynů z navigace, což zdůrazňuje důležitost toho, aby řidiči byli schopni efektivně využívat technologie ve voze.
Bush také doufá, že lepší pochopení nejnovější techniky vozidel pomůže zlepšit standardy, a tedy i prohloubit správné návyky při řízení, spíše než je zhoršit – zejména budoucích řidičů, a tedy lidí ve věku od 16 do 17 let.
Zdroj: britský server Honestjohn, Wikipedia Foto: archiv Světa motorů