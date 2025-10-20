Startování bez tlačítka? Vždyť je to tak otravné!
Jak by se vám líbilo, kdyby se váš počítač vypnul pokaždé, kdy se zvednete ze židle? Vůbec? Tak proč to dělají auta?
Na první pohled – a v marketingových materiálech automobilek – to vypadá skvěle. Sednete do vypnutého auta, připoutáte se, šlápnete na brzdu, zařadíte D a můžete vyrážet. Netřeba mačkat tlačítko, nebo snad někam strkat klíč a točit jím. Výstup probíhá stejně – zařadíte P, odepnete si pás, vystoupíte a auto je vypnuté. Dokonalý komfort, který může vylepšit snad už jen přístup s pouhým zamčeným mobilem v kapse, anebo třeba že při tom šlápnutí na brzdu se za vámi samočinně elektricky zavřou dveře.
Jo, jasně. Do chvíle, než budete potřebovat na dvacet sekund zastavit na krajnici, abyste si vytáhli z kufru nápoj či papírový kapesník. Nebo nechat nastartováno (tento termín budu používat i pro elektromobily, protože zapíná se pračka, startuje se auto), aby vůz topil a vyhříval skla, zatímco ho budete obcházet se smetáčkem a škrabkou.
Štvalo mě to vždycky. Většinou teda kvůli nutnosti hledat pro každé takhle „vylepšené“ auto zvlášť způsob, jak ho udržet nastartované bez asistenta, abych se podíval a vyfotil, jak svítí mlhovky či couvačky.
Něčemu takovému se většinový spotřebitel vysměje a musím uznat, že když jsem před pár lety jezdil dva týdny v Cupře Born přesně s takovýmto systémem startování, docela jsem si na to zvykl. Ono to totiž opravdu bylo komfortní – do doby, než přišly na svět asistenty, které je třeba před každou jízdou vypínat.
Zamyslete se nad tím. Auto se při každém vystoupení vypíná, při každém nastoupení startuje. Od nuly. Takže po každém vystoupení kvůli kapesníku, žízni či třeba čištění světlometů od nalepené břečky či zaschlé soli a opětovném nastoupení musíte ve většině aut – čest výjimkám, kterých přeci jen pár je – znova všechno vypínat. A zdaleka ne všechna auta mají k těmto asistentům a hlídačům snadný přístup. Takový Lynk & Co 08 si při obdobném vystoupení zapamatuje rychlost nastavenou v tempomatu, ale „eurohlásítko“ ISA je třeba vypínat vždy znova a je zakopané docela hluboko v menu.
Hlavně kvůli tomu – setkávám se s tím totiž velmi často – mi v současnosti vadí, že u aut s tímto „komfortním“ startováním neexistuje jasný předěl mezi nastartovaným a vypnutým autem, který by plně ovládal řidič. Týká se to, pravda, hlavně elektrických a hybridních aut; že by nějaký konvenční vůz sám zhasl motor poté, co řidič vystoupí, s tím jsem se ještě nesetkal. Ale takových je na trhu i v naší branži čím dál víc.
Právě ten lynk, mnohem spíš než 11 % z vás, kterým se tento způsob startování v srpnové anketě líbil nejvíc, mě inspiroval k této filipice. V té anketě tehdy drtivě vyhrálo startování tlačítkem či klíčem vpravo od volantu na sloupku řízení či palubní desce.
Ani u toho však není samozřejmost, že se auto nebude samo vypínat. Živě si pamatuji případ, kdy jsem přiletěl odněkud ze zahraničí a našel „své“ plug-in hybridní BMW pokryté slušnou vrstvou sněhu a námrazy. Nevím už, proč jsem si vůz nepředehřál předem skrz aplikaci – možná jsem ji v mobilu neměl, možná měl vůz vybitou trakční baterii, možná jsem jen zapomněl, ale to spíš ne, protože bych to mohl aktivovat u auta a pohled na kouli sněhu a ledu by mi to připomněl.
Zatímco u věcí na platformě MEB, např. Škody Kodiaq nebo již zmíněné Cupry Born, je relativně snadné je udržet zapnuté, u BMW to nejde. I když se natáhnete do auta, šlápnete s otevřenými dveřmi na brzdu, aniž byste seděli uvnitř, a zmáčknete startovací tlačítko, vypnou se, jakmile pustíte brzdu. Naklonit se skrz otevřené okno, rukou stlačit brzdový pedál a druhou zmáčknout startovací tlačítko by teoreticky šlo, kdyby to okno nebylo pokryté půlcentimetrem ledu a přimrzlé.
Takže jsem škrábal vypnuté auto bez jakékoliv pomoci z jeho strany, samozřejmě doběla rozlícen jak kvůli neschopnosti auta topit, dokud v něm nesedím, tak i tím, že jsem neměl škrabku ani smetáček a musel jsem to dělat rukávem a nějakou kartičkou do knihovny nebo co to bylo. O den dřív, kdy jsem na tu služebku odlétal, bylo dost nad nulou a já se nepodíval dost pečlivě na předpověď.
Že jde o bezpečnost? Vždyť herce Antona Jelčina zabilo jeho auto poté, co mu ujelo, když si šel otevřít bránu! Aby auto neujelo, se přeci nemusí celé vypínat. Stačí po otevření dveří, je-li uvolněný brzdový pedál, zařadit P či zatáhnout elektrickou parkovací brzdu. A tříleté dítě těžko vyleze ze sedačky, aby sedlo za volant, natož že by mělo zvládnout zároveň sešlápnout pedál a zařadit rychlost, resp. odbrzdit.
Co s tím? Na straně nás, řidičů a spotřebitelů, leda nekupovat si auto s tímhle systémem. Na straně automobilek je možností víc – třeba možnost takovéto automatické startování a vypínání deaktivovat. Nebo aspoň možnost nastavit, že se auto vypne až ve chvíli, kdy ho zamknete.
zdroj: Autorský text | foto: Auto.cz