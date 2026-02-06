Martin Vaculík a ojeté Audi Coupé B3: Poslední dostupná ikona
Láká vás nějaké staré poctivé auto pro radost, ale než jste se rozhoupali, vylítly ceny mimo vaše možnosti? Z nadčasových německých klasik lze s rozpočtem 300.000 Kč zřejmě už koupit jen jedinou – krásné Audi Coupé z let 1988 až 1996.
Asi ještě slavnější je starší hranatý model B2 z let 1980 až 1991, který jako první přinesl volitelný pohon všech kol a jím vybavené verze se jmenovaly jen Quattro. Na druhou stranu, pokud nejste znalci historie, tak ke dnešní značce Audi jej přiřadíte jen dle loga na masce chladiče. To model B3 v roce 1988 přišel v podstatě se současnou designovou identitou značky a jeho tvary jsou prostě nesmrtelné.
Tady vznikla kvalita
Koncem osmdesátých let značka Audi také brutálně přitlačila v interiéru. Zatímco kupé B2 vypadalo uvnitř jako některé z levnějších japonských aut, tak B3 najednou přišlo s palubní deskou obepínající celou přední část a bez ostrých přechodů navazující na dveřní výplně, se širokou středovou konzolou a efektními třemi doplňkovými ukazateli. Ve větší stovce C3, takzvaném doutníku, tahle změna z asijského na německý prémiový interiér dokonce proběhla jen v rámci modelové péče.
Plně pozinkovaná karoserie, přepečlivé slícování jednotlivých dílů a úchvatné dílenské zpracování interiéru dávají majiteli právo tvrdit, že „takový auťáky už se nedělají“. Je opravdu neskutečné, jakým dojmem poctivosti na vás Coupé B3 dýchne. Cenově však podstatně zaostává za třeba kupé verzí BMW 3 (E30). Zachránit se dají i kusy za 4000 eur (100.000 Kč), ale to bývají jen předokolky. Kusem na chov s potenciálem budoucí ceny by mělo být quattro, i takový však lze pořídit za 15.000 eur (375.000 Kč).
