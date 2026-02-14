Polsko zavádí brutální tresty pro řidiče: Basa už za 61 km/h!
Dvojnásobné překročení rychlosti už v Polsku neřeší jen pokutou, ale i vězením. Kriminál ovšem hrozí i za obyčejnou vyjížďku party motorkářů, pokud ji včas neohlásí na úřadě.
Polsko letos zpřísňuje pravidla a tresty. Začneme ale zvolna. Jednou ze změn v polských předpisech je, že děti do 16 let musí jezdit na kole s helmou. Doposud nebyla povinná vůbec. To je věc, proti které nelze nic namítat. Navíc pokud si rodinka na dovolené v Orlických horách udělá výlet na druhou stranu hranice, stejně bude helmy pro potomky mít, jelikož v ČR jsou pro děti povinné až do 18 let už několik roků.
Další změny už tak mírné nejsou. Pokud do těch Orlických hor pojede parta kamarádů na motorkách nebo třeba s veterány a udělají si jedno odpoledne vyjížďku na druhou stranu hranice, může to skončit pokutami, a dokonce i vězením. A to přesto, že budou mít auta či motorky v pořádku, budou střízliví, nebudou dělat hluk, prostě se jen v klidu projedou.
Nový zákon totiž bude od března postihovat nelegální srazy. A tím je dle vágní definice každá akce, na kterou se sjede deset a více vozidel a není dopředu nahlášená. Zákon schvalovali zákonodárci narychlo před Vánocemi a není úplně vymazlený k dokonalosti. Ještě než se podíváme na tuto nepříjemnou absurditu, upozorníme na další zpřísnění, které se týká překročení povolené rychlosti.