Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Polsko zavádí brutální tresty pro řidiče: Basa už za 61 km/h!

V Polsku hrozí za překročení rychlosti vězení. Kdo pojede na čtyřicítce osmdesát, může skončit v base.
V Polsku hrozí za překročení rychlosti vězení. Kdo pojede na čtyřicítce osmdesát, může skončit v base.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
7 Fotogalerie
Martin Karlík
Martin Karlík
Diskuze (5)

Dvojnásobné překročení rychlosti už v Polsku neřeší jen pokutou, ale i vězením. Kriminál ovšem hrozí i za obyčejnou vyjížďku party motorkářů, pokud ji včas neohlásí na úřadě.

Polsko letos zpřísňuje pravidla a tresty. Začneme ale zvolna. Jednou ze změn v polských předpisech je, že děti do 16 let musí jezdit na kole s helmou. Doposud nebyla povinná vůbec. To je věc, proti které nelze nic namítat. Navíc pokud si rodinka na dovolené v Orlických horách udělá výlet na druhou stranu hranice, stejně bude helmy pro potomky mít, jelikož v ČR jsou pro děti povinné až do 18 let už několik roků.

Další změny už tak mírné nejsou. Pokud do těch Orlických hor pojede parta kamarádů na motorkách nebo třeba s veterány a udělají si jedno odpoledne vyjížďku na druhou stranu hranice, může to skončit pokutami, a dokonce i vězením. A to přesto, že budou mít auta či motorky v pořádku, budou střízliví, nebudou dělat hluk, prostě se jen v klidu projedou.

Nový zákon totiž bude od března postihovat nelegální srazy. A tím je dle vágní definice každá akce, na kterou se sjede deset a více vozidel a není dopředu nahlášená. Zákon schvalovali zákonodárci narychlo před Vánocemi a není úplně vymazlený k dokonalosti. Ještě než se podíváme na tuto nepříjemnou absurditu, upozorníme na další zpřísnění, které se týká překročení povolené rychlosti. 

Čtěte zdarma až do konce

Exkluzivní pokračování článku čeká pouze na registrované čtenáře.
  • Registrace je snadná, rychlá a zcela zdarma!
  • Možnost aktivního zapojení do diskuzí a anket
Pokračovat ve čtení
Vstoupit do diskuze (5)

Doporučeno

Články z jiných titulů