Neviděli jste je? V Česku zmizely dva vzácné motocykly za statisíce!
Policisté na severním Plzeňsku pátrají po zatím neznámém zloději, který mezi 18. lednem a 9. únorem ukradl v Kaznějově sběrateli dva historické motocykly. Způsobil tak škodu za víc než 700.000 korun, informovala ČTK policejní mluvčí Eva Červenková.
Majitel ve středu ohlásil na policii vloupání do lodního kontejneru na volně přístupné ploše na parkovišti u obchodu s lahůdkami v Kaznějově, kde měl stroje uzamčené v kontejneru.
Pachatel poškodil visací zámky u kontejneru a z něj odcizil veteránské motocykly Indian Scout z roku 1938 červené barvy a motocykl CZ 125 z roku 1963 černé barvy.
Policisté žádají veřejnost o spolupráci pří pátrání po odcizených motocyklech a i po případném pachateli krádeže. „Ti, kdo by měli k případu jakékoliv informace, které by nám pomohly s objasněním případu, ať nás kontaktují na lince 158," dodala Eva Červenková.
Zdroj: ČTK, foto: Policie ČR