Nová ostrá Honda Super-One je slabší než malá dacia. A míří do Evropy!
Honda je už dekády známá pro své ostré hatchbacky. Po konci Civicu Type R to s nimi v Evropě vypadalo bledě, náhradou se ale stane chystaný model Super One. Jen se musíte smířit s tím, že vás v něm možná porazí i ta nejmenší dacia.
Že Honda uvede v Evropě model nepřímo nahrazující malinký elektromobil e, už víme delší dobu. V Japonsku se už před nějakou dobou představila sériová verze pod názvem N-One e:, v takové podobě se jí ale v Evropě nedočkáme. Zatímco v Japonsku je auto svázáno pravidly kategorie Kei, u nás se Honda může trochu odvázat.
Verze, kterou dostaneme i zde, se bude jmenovat Honda Super-One a její produkční verze už se představila také, i když zatím pouze v Japonsku. Neměla by se ale už moc lišit od toho, co později uvidíme v Evropě. Mimo hranice třídy Kei se posouvá bodykitem podstatně rozšiřujícím blatníky, takže vypadá jako pořádně nasupený hot-hatch, vzhledem připomínající legendární model Honda City Turbo II (ten s motorkou Motocompo v kufru). Tomu by odpovídalo i zvýšení výkonu o skoro 49 %.
To zní dobře, jenže Kei verze je svázána gentlemanskou dohodou mezi japonskými automobilkami a její výkon je 47 kW. Ostřejší Super-One si tedy minimálně v Japonsku musí vystačit jen se 70 kW. Starší Honda e se jako hot-hatch nikdy netvářila, měla ale výkon 100 až 113 kW v závislosti na verzi. Za jaký čas novinka zrychlí na stovku, Honda zatím neuvedla, má být ale vozem, „který je zábavné řídit“. Na rozdíl od starší zadokolky e nabídne Super-One pohon předních kol.
Zbytek techniky se dá odvodit od už prodávané Kei verze. Ta má baterii o kapacitě 29,6 kWh, s možností rychlonabíjení výkonem 50 kW. V cyklu WLTC s ní malé autíčko vážící kolem 900 kg ujede až 295 kilometrů. U Super-One jistě bude finální číslo o kus nižší už kvůli vyššímu výkonu, tak i vyšší váze 1030 kg.
I přes zajímavý bodykit půjde v Evropě pořád o opravdu malé auto. Super-One má na délku jen 3589 mm, na šířku 1573 mm a na výšku jen 1616 mm. Krom výšky to znamená dokonce menší rozměry než u nás prodávaná Dacia Spring. Ta je s 1583 mm o 10 mm širší než Super-One, v současné nejvyšší variantě Extreme 100 má navíc se 75 kW vyšší výkon než drsně se tvářící Honda. Váží mimochodem 1013 kg a na stovku zrychlí za 9,6 sekundy. Pořád je ale možné, že pro Evropu si Honda s čísly ještě trochu pohraje.
V Japonsku se výchozí Honda N-One e: prodává za cenu startující v přepočtu na 358.000 Kč. U přiostřené varianty se očekává start někde nad hranicí 400.000 Kč. V Evropě si můžeme být jisti podstatně vyšší cenou, danou mimo jiné nutností zabudovat spousty nesmyslných „bezpečnostních“ asistentů, které v Japonsku auto mít nemusí. I tak by mělo vycházet levněji než starší Honda e, jejíž neúspěch byl částečně dán právě vysokou cenou startující na 900.000 Kč.
Zdroj: Honda, zdroj foto: Honda, zdroj videa: Honda