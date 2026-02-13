Předplatné
Ojetý Renault Scénic RX4 (2000 – 2003): Proto-crossover

Někdejší vrchol nabídky modelu Scénic se ve svém prvním roce stal nejprodávanější čtyřkolkou ve Francii. Postupně se však začaly objevovat problémy, které odeslaly spoustu kusů na vrakoviště, a teď je to jeden z nejvzácnějších moderních renaultů. I nejmladším kusům je dnes 23 let, a jde tedy už o vůz opravdu starý. Svou divností si však pořád dokáže získat srdce fanouška neobvyklých aut.

Dnes módní kategorie crossoverů byla před pětadvaceti lety v plenkách. Subaru, Volvo a Audi nabízely kombíky s přizvednutou světlou výškou a ty můžeme za genezi této kategorie poměrně úspěšně považovat, zkřížit MPV s terénním autem však byl nápad zcela nový. A přišel od automobilky, která spolu s americkým Plymouthem kategorii MPV v 80. letech minulého století založila – od Renaultu.

Scénic přišel pod názvem Mégane Scénic na trh v roce 1996. O tři roky později prošel modernizací, při níž pozbyl jména Mégane, dostal nový design přídě i zádě a přední světlomety se razantně zvětšily. Jejich velikost spolu s faktem, že mají oddělené paraboly pro potkávací a dálková světla, jsou největší výhodou – scénic z této doby skvěle svítí i na dnešní poměry, jsou-li světla v dobrém stavu. To znamená čiré krycí plasty, nezašlé léty parkování na slunci, jako má testovaný kousek na fotografiích, a nevypálené paraboly. Dodnes se dají světlomety koupit nové a nejsou drahé.

Po modernizaci se na trhu objevila oplastovaná a přizvednutá verze s označením RX4 coby vrchol nabídky. Na to, že Renault nebyl a není prémiovou značkou, byla RX4 docela drahým autem – v roce 2001 stála od 780 tisíc korun s benzinovým dvoulitrem (o 160 tisíc korun více oproti běžnému scénicu se srovnatelnou výbavou a motorizací) a od 820 tisíc korun s 1,9l vznětovým motorem. V dnešních cenách je to ekvivalent 1,66, resp. 1,76 milionu korun.

