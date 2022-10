Martin Vaculík a ojetý Mercedes-Benz V (447): Vysoké ceny jako bláznovství, nebo důkaz kvality?

Kdybychom vyhlásili soutěž o nejstarší běžné auto systémově stojící přes milion, vyhrála by jednoznačně aktuální třída V od Mercedesu. Lidé za ni platí ještě víc než za ikonický Volkswagen Multivan. Bláznovství, nebo důkaz kvality?

Vzhledem k počtu registrací a tomu, kolik jich na našich silnicích jezdí, je mercedesů třídy V v bazarech poskrovnu. Komplexní profil auta, které se vyrábí už od roku 2014, jsme zatím nepřinesli proto, že ani tak velký prodejce jako AAA Auto často nemívá k zapůjčení vůbec žádný kus.

Podvodníci před servisem

Exemplář za 1.099.999 Kč (test ojetiny níže) byl tak drahý ne proto, že by šlo o zánovní vůz. Tolik chtějí za šestileté auto, k jehož nízkému stavu najetých kilometrů lze konstatovat „věřte nevěřte“. K datu redakční uzávěrky měl ten samý prodejce další dva kusy V 250 BlueTec – jeden z roku 2018 s 126.330 km za 1.200.000 Kč, druhý s podobnými kilometry, ale o dva roky starší a za rovný milion. A teď si představte, že byste si za takové peníze koupili auto, které má ve skutečnosti najeto třeba 350.000 km. To jsou kilometry, kdy odejde automatická převodovka (ve které nikdy nikdo nevyměnil olej) či selžou řetězové rozvody motoru OM 654, a stotisícová faktura za opravu je na stole okamžitě.

Naše hlavní rada tak zní vybírat kusy s co nejhustší elektronickou stopou. Když výrobce umožňoval navštívit servis jednou za dva roky a 40.000 km, nahrál tak šejdířům, kteří ročně najezdí 100.000 km, o auto se starají v nezávislých dílnách, jednou za dva roky stočí tachometr a dojedou si do značkové dílny pro razítko. Prostě záznam jednou za dva roky je při nákupu tak drahého auta málo a poctivý majitel neudělá chybu, když i na přezutí pneumatik bude jezdit do dílny, která má spolupráci třeba s Cebií.