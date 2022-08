Maserati Ghibli skončí v roce 2024, o rok později také V8 od Ferrari

Zákazníci se dlouhodobě a ve velkých počtech přesouvají k SUV a crossoverům, čímž trpí celá řada kdysi populárních typů aut. Například sedany jsou na mnoha trzích na ústupu, čehož si je moc dobře vědoma také italská automobilka Maserati, jež momentálně nabízí dva takové modely – Ghibli a Quattroporte. Jaká je čeká budoucnost?

Kolegové z australského webu Drive hovořili s generálním manažerem tamního zastoupení Maserati, Grantem Barlingem. Dozvěděli se toto: „Naším dlouhodobým plánem je nahradit Ghibli modelem Quattroporte. Ghibli se do roku 2024 přesune do výběhové fáze.“ Barling pokračoval: „Plánem je spojit Ghibli a Quattroporte do jednoho. Takže Quattroporte dostane krátký rozvor – bude podobné Ghibli, jen se bude jmenovat Quattroporte.“

Jde o pochopitelný krok, přičemž pro Quattroporte to znamená jakýsi návrat ke kořenům. Tohle italské „čtyřdvířko“ se totiž v průběhu generací různě zvětšovalo a zmenšovalo, aby v současné šesté generaci narostlo natolik, že pod ním vznikl prostor pro menší model Ghibli. Čtyřdveřové Ghibli se představilo v roce 2013 a rozměrově se podobá předchozí páté generaci modelu Quattroporte. Ten se tedy po Barlingem zmíněné obměně v roce 2025 vrátí na pozici, již uvolnil menšímu sourozenci.

Pozitivní zprávou je, že se Quattroporte vůbec nějakého nástupce dočká. Takové štěstí však ve vozech automobilky s trojzubcem ve znaku nebude mít osmiválec. Aktuálně se používá v modelech Ghibli, Quattroporte a Levante. Ghibli skončí v roce 2024, Quattroporte o rok později a v témže roce se má nástupce dočkat také SUV Levante. S koncem stávajících generací přestane být 3,9litrový osmiválec od Ferrari nabízen.

Příští generace technicky spřízněných modelů Quattroporte a Levante mají dostat plně elektrické verze, i když zatím není zřejmé, zda se z nich stanou výhradně elektromobily, nebo půjde jen o doplnění nabídky jinak sestávající ze spalovacích motorů. Ještě před tím, v roce 2024, přijdou elektrická provedení SUV Grecale a příští generace dvojice GranTurismo a GranCabrio. Elektřinou poháněná verze supersportu MC20 dorazí v roce 2025. Ještě připomeňme, že všechny elektromobily Maserati ponesou přídomek Folgore, což v italštině znamená Blesk.

Bližší informace o technice elektrického Quattroporte nemáme, avšak pokud by šlo o výhradně elektrické auto, podle kolegů z webu Drive by mělo sedět na jedné z dedikovaných elektrických platforem vyvíjených koncernem Stellantis. Pro kontext ještě uveďme, že GranTurismo Folgore má mít tři elektromotory o celkovém výkonu 883 kW (1.200 k), maximální rychlost přes 300 km/h a schopnost zrychlit z 0 na 100 km/h do tří sekund.