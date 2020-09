Maserati slibuje 13 nových modelů, včetně SUV a elektromobilů

Italská značka chce představit paletu třinácti nových modelů během následujících tří let.

Davide Grasso, současný šéf značky Maserati, měl podle informací našich britských kolegů z Auto Express přislíbit, že během následujících tří let představí automobilka celkem 13 nových modelů. Sedm z nich by se přitom mělo objevit ještě do konce roku 2022.

První z očekávaných novinek je supersportovní vlajkový model Maserati MC20, který automobilka odhalila před pár dny a jeho příchod na trh slibuje v průběhu příštího roku. Klasické kupé MC20 pak doplní ještě verze se stahovací střechou a čistě elektrický model. Jen řada MC20 tak nabídne tři vozy.

Pravděpodobně nejočekávanějším modelem však bude nové SUV, které by mělo konkurovat vozům jako je Porsche Macan, BMX X3 nebo Mercedes GLC. Nové SUV by mělo spadat do segmentu D a v nabídce Maserati se zařadí pod model Levante.

Francesco Tonon, šéf globálního produktového plánování a marketingu Maserati, navíc prozradil, že nové SUV nabídne tradiční přístup značky k luxusu, výkonu i inovacím. Navrch ovšem přidá ještě pořádnou dávku praktičnosti, kterou prý zastíní i model Levante.

Vzhledem k těmto příslibům a vysoké popularitě podobně koncipovaných modelů u konkurenčních prémiových značek se dá očekávat, že se novinka brzy stane bestsellerem. Na její premiéru si však podle současných odhadů budeme muset počkat až do konce příštího roku.

Tonon také potvrdil, že se součástí produktové ofenzívy stanou i nové modely GT a Gran Cabrio. Obě novinky se přitom poprvé objeví i ve formě čistých elektromobilů. „Elektrifikace si dobře rozumí s DNA značky Maserati,“ dodal Tonon pro AutoExpress.

Objeví se rovněž hybridní verze současné generace modelů Ghibli a Levante. Tonon dále prozradil, že se elektrifikaci nevyhnout ani velké sedany. Ty jsou totiž populární především na čínském trhu, který je pro většinu automobilek velmi důležitý. Ve hře tak zůstává nová i elektrifikované verze modelu Quattroporte.

Všechny novinky se však neponesou pouze ve znamení elektrifikace. Automobilka má velké plány i se svým novým 3.0 litrovým dvakrát přeplňovaným vidlicovým šestiválcem Nettuno, který by se měl objevit napříč portfoliem značky. Maserati totiž plánuje upravit nový motor i pro možnost uložení vpředu, zatímco v modelu MC20 je uložen uprostřed.

Velký důraz je také kladen na moderní technologie, jako je například systém autonomního řízení. Podle Tonona se tak do roku 2024 dočkáme modelů, které nabídnou částečně autonomní řízení na třetí úrovni. Rozhodně se tak máme na co těšit.