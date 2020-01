Maserati už vyvíjí techniku pro svůj první elektromobil. Překvapivě to nebude Alfieri

Maserati je jednou z mnoha automobilek, které do budoucna chtějí vsadit na elektrický pohon. V rámci skupiny FCA má být dokonce velkým propagátorem elektrifikace, když má nabídnout hned několik elektromobilů a plug-in hybridů. Techniku pro své elektrovozy už čile vyvíjí, však je nejvyšší čas. První elektrické Maserati má dorazit v roce 2021.

Italský výrobce s trojzubcem ve znaku však při představení prací na elektrickém ústrojí překvapil. Oznámil, že první plně elektrický automobil z jeho dílny bude nové GranTurismo a GranCabrio, tedy nástupci dnešních sportovních vozů značky, kteří podle zveřejněného videa dorazí v příštím roce.

The music is changing.

We are testing our first 100% electric engine, fully developed by our #MaseratiInnovationLab.#MaseratiMMXXI

Read more: https://t.co/AqdHRx89CV pic.twitter.com/MtUlm6eFyq