Masivní výpadek elektřiny v San Francisku zastavil robotické taxíky. Tudy cesta zatím nevede
V ulicích San Franciska v uplynulých dnech zavládl chaos, kterému napomohly i desítky nehybných robotických taxi Waymo, které se kvůli výpadku elektřiny zastavily uprostřed silnic.
Společnost Waymo patří k největším provozovatelům autonomních taxi na světě. Svou hlavní testovací základnu má v kalifornském San Francisku, které každodenně křižují desítky vozů bez řidiče. V drtivé většině případů se jedná o elektrický Jaguar I-Pace, jedno z prvních komerčních elektrických aut na trhu. Jestliže u zákazníků tenhle britský crossover příliš nezabodoval, v rámci robotické taxislužby patří k spolehlivým parťákům. A když už zazlobí, může za to spíše technologie pro samočinnou jízdu.
Ta sice obvykle funguje až nadmíru spolehlivě, stačí ovšem nezvyklá situace a je v problémech. Například když se musí vyhnout policejní koloně nebo když si na jedno místo nějaký vtipálek objedná hned několik elektrických jaguarů naráz. A nebo když v ulicích San Franciska vypadne elektřina.
Problém postihl na 130 tisíc obyvatel města, přičemž z provozu vyřadil mimo jiné silniční semafory. I na tuhle situaci je autonomní technologie společnosti Waymo připravená, bohužel výpadek byl tak masivní, že softwarová základna požadavky desítek aut nezvládla.
Následkem toho se až desítky robotických taxi znenadání zastavily a zablokovaly silnice. Vozy stály nejen uprostřed pruhů, ale také v křižovatkách a znesnadňovaly už tak dost komplikovaný provoz. Waymo proto v noci ze soboty 20. na neděli 21. prosince přerušilo provoz samočinných taxi a stáhlo je na základy. Některé z nich ovšem musely být odtaženy.
Výpadku si všiml mimo jiné i Elon Musk, nejbohatší člověk světa s odhadovaným jměním okolo 750 miliard dolarů (asi 15,5 bilionu korun). Tesla, jejíž je šéfem, totiž vyvinula vlastní robotaxi, které v San Francisku také jezdí. A jeho se výpadek elektřiny nijak nedotkl.
Nutno ovšem dodat, že zatímco vozy společnosti Waymo jezdí bez řidiče, robotaxi od Tesly funguje v režimu FSD (Full Self-Driving) Supervised, tedy s člověkem za volantem, který však do řízení zasahuje pouze v krajních případech.
Zdroj: Carscoops, foto a video: Waymo