Mate Rimac vysvětluje: Bugatti je šperk, Rimac šílenost!

Bylo mu sotva dvacet, když založil společnost Rimac Automobili. To se psal rok 2009. Tehdy Chorvat Mate Rimac přestavěl BMW 3 na elektrický pohon. Později vyvinul svůj první vlastní vůz, Rimac Concept One. K zákazníkům a investorům se přidalo Porsche, později i Kia a Hyundai. Následoval elektrický hypersport Nevera, jenž ustavil světový rychlostní rekord (412 km/h) v kategorii sériových vozidel. To už čtyřiatřicetiletý nadšenec šéfoval divizi Bugatti Rimac. A v Kerestinci nedaleko Záhřebu se pustil do stavby nového sídla této společnosti.

„Ta záležitost s Bugatti byla bláznivá,“ vzpomíná Rimac. Tehdejší šéf molsheimské značky Stephan Winkelmann často Chorvata navštěvoval a hodně spolu rozebírali další modelovou generaci. Mate tehdy pracoval na nové pohonné platformě. „A jednoho dne se tady objevil jeden z šéfů VW. Během rozhovoru o Bugatti se mě zničehonic zeptal, zda si myslím, že bych mohl tuhle značku převzít. V tu chvíli mě napadlo, že jsem snad špatně slyšel. Ale hned nato jsem si uvědomil, že to je klasická situace win- win. Volkswagen byl ve vztahu k Bugatti v patové situaci. Podle mého mohl buď značku položit a zlikvidovat, nebo se snažit ji zpeněžit. A ve vedení koncernu byli asi všichni stejného názoru. Tak to klaplo.“

Dnes má Mate Rimac o následníkovi řady Chiron naprosto přesnou představu. Má to být hybridní hypersport. A do vývoje se pustil z neuvěřitelného směru: jeho tým pracuje na spalovacím motoru! Celý proces přitom začal už dva roky před tím, než Rimac převzal slavnou značku. Dnes jen konstatuje, že to, co chtějí postavit na kola, je naprosto šílené. Půjde o něco naprosto nového, novinka neponese nic z nevery, ale ani nic z čehokoliv existujícího.

Sám Rimac projekt prezentuje takto: „Ve vozidle jsou zastoupené dvě naprosto rozdílné technologie a stejně tak dva přístupy.

Bugatti je totiž legenda žijící svým životem už více než sto let. Nazval bych to aristokratickým perfekcionismem. Bugatti si proto i v následujících letech podrží spalovací agregáty. Takovým autem můžete jet na premiéru do opery, ale druhý den najet na dálnici a akcelerovat až do 400 km/h. To je na něm to nejkrásnější. A bude mít analogové přístroje. Jednoduše exkluzivní náramkové hodinky, které budou mít čtyři kola.“

Podle přesvědčení výrobce zobrazují obě značky excelentní výtvarná díla: na jedné straně umělecké Bugatti, na druhé Rimac, pohybující se na hranici fyzikálních možností. Jeho vozy tak budou čistě elektrické, vysoce autonomní a futuristicky ztvárněné.

Dá se očekávat, že Rimac bude stavět čtyřsedadlový, nebo dokonce čtyřdveřový model? Vypadá to, že nikoliv. „Karoserie by byla příliš dlouhá, její zkrácení by ovšem vyžadovalo vysokou linii střechy, jenom mají například SUV, aby byly proporce v pořádku. Tím pádem ale vezme za své požadované nízké těžiště. Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.“ Neznamená to, že myšlenka je úplně tabu, ale současný desetiletý plán s ničím takovým nepočítá. O SUV v něm není také ani zmínka. Značka Bugatti se vysokým a mohutným vozidlům bude stále vyhýbat, potvrzuje Rimac.

Prý si ale dovede představit menší a dostupnější vozidla. Žádná hyperauta, jakým je bezesporu kupé Nevera, spíše běžnější sportovní modely. Něco podobného podle něj vyrábí Lucid nebo Tesla, která připravila řadu Plaid, o níž v tomto čísle také píšeme. „Ale netuším, čím se budou zabývat u Lamborghini, McLarenu nebo Astonu Martin, pokud dají sbohem spalovacím motorům. To chtějí do každého auta nacpat čtyři elektromotory, baterie o kapacitě 120 kWh a ohromovat patnácti stovkami koní? A požadovat za to tři sta nebo čtyři sta tisíc eur? Sám nevím, ale jsem přesvědčený, že my si musíme najít vlastní cestu,“ říká Mate na adresu nejbližší budoucnosti výrobců mimořádných vozidel.

Ale jakou cestou se vydá automobilový svět všeobecně? Inovativně přemýšlející Chorvat je překvapujícího mínění: „Myslím si, že lidé pořád chtějí tradiční, analogově pojatá vozidla s dvanáctiválcem, hydraulickým posilovačem řízení, bez přemrštěného počtu asistentů, s mechanickým řazením, ale klidně s karoserií z uhlíkových vláken.“ Na mysli má něco na způsob supersportu T.50 britské designérské legendy Gordona Murrayho. „Technická data tohoto vozu se parametrům supersportů osmdesátých let hodně podobají.“ A co Rimac soudí o elektromobilech s palivovými články? „Odmítám je. Příliš neefektivní, mohou fungovat u letadel nebo těžké užitkové techniky, ale pro osobní auta nemají smysl. A nevěřím ani na velké možnosti klasických baterií. Přitom jízdní dosah není takovým problémem, jak se říká. Když na to přijde, mohla by nevera s akumulátorem o 120 kWh ujet 700 namísto dnešních 490 kilometrů.“

Autor: Pavel Kopáček

Zdroj: Auto Bild