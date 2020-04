Mazda má nové využití pro rotační motor, může být součástí hybridní čtyřkolky

Mazda si v japonské patentové kanceláři registrovala nový návrh, který by mohl předznamenávat návrat rotačního motoru. Návrh počítá s vpředu uloženým spalovacím motorem, spolupracujícím s elektromotorem, který pohání zadní kola.

Jak už jsme ale zmínili v nadpisu, návrh počítá s pohonem všech kol. Přední kola by přitom měla být roztáčena elektromotory umístěnými přímo v kolech, které budou napájeny z kondenzátoru. Výsledkem by měl být elektrický pohon všech kol, který automobilce pomůže snížit váhu a možná i náklady.

Návrh automobilky totiž počítá s použitím relativně malé lithium-iontové baterie o kapacitě 3.5 kWh s napětím 48 voltů. Kapacita by však měla být dostačující díky kondenzátoru umístěnému společně se spalovacím motorem pod přední kapotou.

Systém by měl využívat regenerativní brzdění k napájení kondenzátorů. V určitém momentě by však energie měla být směřována místo kondenzátorů do baterie, kde bude uchována pro potřeby prudké akcelerace v momentě, kdy kondenzátor nebude dostatečně nabitý.

Model s touto technologií by totiž měl mít primárně poháněná zadní kola, o což by se mohl starat právě rotační motor v kombinaci s elektromotorem. K aktivaci pohonu předních kol by mělo docházet až pouze při potřebě prudké akcelerace.

Jak patent Mazdy dále vysvětluje, kondenzátor určený k napájení elektromotorů v předních kolech by měl být výrazně lehčí, než alternativní baterie. Vzhledem k umístění elektromotorů i kondenzátoru v přední části automobilu by navíc automobilka měla ušetřit hmotnost i náklady na kabeláži.

Sluší se ovšem zmínit, že návrh nepočítá pouze s rotačním motorem. Pod kapotou by se mohly zabydlet rovněž řadové motory nebo motory do V. Velkou výhodou rotačního motoru v tomto uspořádání jsou však jeho kompaktní rozměry.

Jak ovšem z minulosti víme, registrace patentu ještě nemusí nic znamenat. Pro milovníky rotačních motorů pod kapotami automobilů Mazda se však rozhodně jedná o dobro zprávu, neboť je vidět, že automobilka to s jejich návratem nevzdává.