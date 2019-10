Mazda stále zvažuje nástupce RX-8, bojuje však s veřejným míněním

Sportovní modely Mazda s rotačním motorem Wankel si navzdory několika drobným nevýhodám získaly výraznou fanouškovskou základnu. A i když si to automobilka dobře uvědomuje a ráda by svým fanouškům nabídla další sportovní model s označením RX, v praxi to nebude vůbec jednoduché.

„Stále je to naším snem,“ uvedl během tokijského autosalonu 2019 Ichiro Hirose, starší výkonný ředitel Mazdy, v rozhovoru pro magazín Cars Guide. Jeho slova pak potvrdil i Ikuo Maeda, šéfdesignér značky, podle kterého se Mazda tohoto snu nikdy nevzdá. Sám si ale není jistý, jestli se někdy RX-9 objeví na trhu.

Důvodem je přitom všeobecný poprask kolem zhoršující se klimatické situace. Rotační motory Wankel jsou totiž dobře známá svou nízkou efektivitou a vyšší spotřebou, kterou jim ale příznivci sportovních modelů ochotně odpouštějí. V očích veřejnosti by však návrat Wankelova motoru mohl působit nepřijatelně a současně by mohl poškodit dobré jméno Mazdy a její odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

„Nevím, jestli máme náhradu modelu RX-8. Musíme zjistit, co si o tom myslí společnost a jaké je prostředí pro přijetí myšlenky sportovního vozu,“ dodal Maeda. „Rozumíme, že závodíme s časem. Pokud by však představa řízení sportovního vozu vedla lidi k negativním myšlenkám o tlaku vyvíjeném na životní prostředí, pokud by bylo samotné vlastnictví sportovního vozu považováno za negativní věc, pak to nechceme.“

Otázka, zda se rotační motor objeví i v jiné roli než jako prodlužovač dojezdu, tak stále zůstává nezodpovězena. Na rozdíl od automobilek jako Volvo nebo Volkswagen, které se chystají postupně omezovat investice do vývoje a rozvoje spalovacích motorů, však Mazda i nadále počítá s dalším vývojem nových benzínových i naftových pohonných jednotek. Stále tak existuje šance, že se japonským technikům podaří objevit způsob, jak vrátit Wankelův rotační motor do hry.