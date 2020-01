Spekulace naznačují revoluci pod kapotou Mazdy RX-9. Co má dostat místo Wankelu?

Když se řekne Mazda RX, snad každému z nás se vybaví Wankelův rotační motor. Jenže s novou Mzdou RX-9 by tato tradice mohla skončit.

Poslední kus Mazdy RX-8, tedy doposud posledního modelu automobilky s rotačním motorem Wankel pod kapotou, sjel z výrobní linky v roce 2012. V Evropě se však prodeje zastavily již v roce 2010, protože sporťák nesplňoval emisní normu Euro 5. Ještě před oficiálním ukončením výroby se však ve světě začalo spekulovat o možném nástupci, který měl nést jméno RX-9. Informace se však různily a nikdy nepocházely z jednoznačného zdroje.

Změna přišla až s tokijským autosalonem 2015, kde Mazda představila působivý koncept sporťáku „RX-Vision“ s rotačním motorem, ve kterém většina z nás automaticky spatřoval právě onen mýty opředený model RX-9. Ovšem v průběhu následujících let se situace začala opět komplikovat.

S nástupem sílícího a mnohdy smysl postrádajícího ekologického fanatismu bylo všem jasné, že to Mazda nebude mít s návratem užraného a ne zrovna nejčistšího rotačního motoru snadné. Vyjádření vrcholných představitelů automobilky byla vždy velice opatrná a o Wankelu se nejčastěji mluvilo spíše jako o generátoru elektrické energie pro elektromobily, než jako o tradiční pohonné jednotce.

S novými spekulacemi však přišel web Jalopnik, jehož zdroj je měl získat od vysoce postaveného člověka v Mazdě. Kolegové z Jalopniku sice svůj zdroj nejmenují, údajně si ho však prověřili a skutečně by se mělo jednat o osobu, která se může k podobnému typu informací dostat. A o jaké spekulace tedy jde?

Zdroj sice potvrdil pokračující vývoj modelu RX-9, jenže s jednou podstatnou změnou. Nová Mzda RX-9 by měla být sportovním vozem, pod kapotou by měla mít přeplňovaný spalovací motor a výkon by se měl pohybovat v rozmezí 350 až 450 koní. Celkem zásadní změnou je však informace, že pod kapotou nebude Wankel.

Mazda by měla vyměnit ikonický rotační motor za řadový šestiválec, který má pocházet z motorů řady Skyactiv. Informace, že Mazda vyvíjí nové řadové šestiválce a platformu s pohonem zadních kol, se přitom objevily již v polovině minulého roku. Jejich využití ve sportovním modelu by pak jistě dávalo smysl.

Co však smysl nedává, je označení modelu. Již od modelu Cosmo, který bývá někdy považován za model RX-1, označuje kombinace písmen RX modely Mazda s rotačním Wankelovým motorem. Od RX-2 až po RX-8. Sportovní modely s klasickými motory bývaly označovány zkratkou MX (roadster MX-5, kupé MX-6), než toto značení narušila elektrická Mazda MX-30.

Je však docela možné, že se z očekávané RX-9 nakonec stane MX-9. Ale ruku na srdce – opravdu by to tolik vadilo? V záplavě SUV, elektromobilů, tříválců a maloobjemových motorů máme radost z každého zajímavého sporťáku s šestiválcem. A to bez ohledu na jakékoliv kontroverze spojené s vývojem a původem.