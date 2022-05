McLaren a BMW navazují spolupráci, výsledkem by mohl být elektrický supersport

Kdo by neznal třímístný McLaren F1 poháněný mocným dvanáctiválcem od BMW? Přestože už v jeho době téměř došlo k užší spolupráci mezi automobilkami na dalších vozech, zřejmě se dočkáme až nyní.

Australský Motor informuje, že McLaren a BMW uvažují o zahájení bližší spolupráce. Koncem března letošního roku obě společnosti podepsaly dohodu o společném záměru, ve které se hovoří o vývoji platformy nového elektrického sportovního vozu a souvisejících komponent. McLaren sice má svůj první hybrid, model Artura, ale ten zřejmě nebude dostatečně ekologický na to, aby si s ním automobilka vystačila. Bude muset s elektrifikací přitlačit na pilu.

Video se připravuje ...

Motor dále informuje, že je výrazná změna modelového portfolia McLarenu do konce dekády málo pravděpodobná, ale už nyní by značka mohla potřebovat asistenci s přípravou nového spalovacího motoru. Nejen, že bude muset splňovat emisní normu Euro 7, která vejde v platnost v roce 2025, ale bude muset být také dostatečně výkonný, aby mohl pohánět i McLareny ze série Ultimate, do které se řadí nejexkluzivnější auta značky, např. modely Senna či Speedtail.

Vzhledem k nepříliš příznivé finanční situaci McLarenu, respektive jeho divize silničních aut, si společnost ani nemůže dovolit pouštět se sama do vývoje elektrických sportovních a supersportovních aut. BMW naopak už zkušenosti s elektromobily sbírá a spolupráce by mohla McLarenu hodně pomoci. Mnichovští by naopak mohli těžit ze zkušeností britské značky s použitím karbonových vláken, lehkou konstrukcí a dynamikou vysoce výkonných vozů.

Spolupráce by tedy mohla být přínosná pro obě strany a otevírá prostor pro budoucí možnosti. Memorandum o společném záměru sice nezmiňuje konkrétní vůz, ale mohli bychom se třeba dočkat ideového nástupce McLarenu F1, potažmo McLarenu Speedtail, byť elektrického. Ponechme stranou, že skutečného nástupce už někdo vyvinul – zdravíme Gordona Murraye a jeho model T.50.

Další rovinou spolupráce by dle spekulací australského Motoru mohla být příprava SUV. McLaren se sice stále od SUV distancuje, ale je možné, že v budoucnu zkrátka nebude mít na výběr. Ferrari tento trend také dlouho odmítalo, přitom letos představí sériovou podobu modelu Purosangue a jeho prodeje začnou již příští rok. SUV od McLarenu by pak mohlo být odvozeno od připravovaného BMW XM či od jeho případného nástupce.