McLaren představil Arturu Trophy, dostane vlastní závodní sérii

Přímým předchůdcem Artury Trophy je model 560S Trophy, který závodil v sérii Pure McLaren GT. S příchodem Artury Tropy ale bude tato série nahrazena novým šampionátem nazvaným Pro-Am McLaren Trophy. Jezdit se bude formou podpůrných závodů Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, a to již od příštího roku.

Do šampionátu se budou moci přihlásit i majitelé starších 570S Trophy, kterým McLaren stále poskytuje díly a další podporu, ale primárně bude určen pro novou Arturu Trophy. Ta vychází z nedávno představené Artury GT4, ovšem není zatížena pravidly takzvaného Balance of Power (BoP). To ve výsledku znamená více výkonu, více přítlaku a méně zpomalovací zátěže.

Stejně jako Artura GT4, také provedení Trophy spoléhá na nový třílitrový vidlicový šestiválec přeplňovaný dvěma turbodmychadly, a to bez elektronické asistence v silniční Artuře. Bez limitace BoP bude motor poskytovat plných 430 kW (585 k). Poupravena je aerodynamika auta, kde je zřejmě nejvýraznější změnou větší přítlačné křídlo na zádi. Vylepšen je také výfuk, což má podle McLarenu přinést také zajímavější zvukový projev.

Podobnost s dříve představenou Arturou GT4 znamená, že budoucí majitelé Artury Trophy budou moci svůj vůz nasadit také v závodech určených pro třídu GT4. Postačí jim v souladu s pravidly poupravit software řízení motoru a aerodynamické prvky. McLaren s případným přecházením mezi provedením pro GT4 a Trophy počítá, takže je novinka připravena tak, aby byla změna – stejně jako servis vozu obecně – co nejjednodušší.

Artura Trophy na tratě vyrazí v příštím roce, kdy bude zároveň spuštěn šampionát Pro-Am McLaren Trophy. Šéf motorsportu v McLarenu, Ian Morgan, k novince řekl: „Velice se těším, až uvidím novou Arturu Trophy v akci. Na základě mých zkušeností s automobilovým sportem a s McLarenem skutečně věřím, že jde o skvělé závodní auto, které je zároveň velkým krokem vpřed ve srovnání s tím, co jsme dosud pro podobný typ šampionátu postavili. Momentálně neexistuje nic, co by začínajícím nebo profesionálním a amatérským jezdcům GT nabídlo takové možnosti. Už nyní registrujeme o nové auto i šampionát obrovský zájem.“