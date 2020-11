Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ kupé – Dlouhý, široký a zaoblený

O smyslu SUV kupé jsme popsali nejednu stranu a jeho hledání je na hodiny a hodiny zdlouhavých debat, které teď stejně můžeme absolvovat leda online. Z nějakého důvodu se ale zákazníci tohoto karosářského provedení nemohou nabažit a automobilky by byly hloupé, kdyby jejich přání nevyšly vstříc. A zdaleka už nejde jen o luxusní hráče v podobě BMW X6, Mercedesu GLE kupé či Porsche Cayenne Coupé. Na vlnu naskakuje Renault Arkana či chystaná atraktivnější verze elektromobilu Škoda Enyaq. SUV kupé jsou zkrátka in!

Pořád nevím

Většinou si názor na vzhled nového automobilu dělám až po prvním setkání, fotografie přeci jen často zkreslují a osobní zkušenosti se jednoduše nic nevyrovná. Někdy mi to trvá i pár dní, než se myšlenky utřídí a já mohu jednoznačně říct, jestli se mi vůz líbí nebo ne. Od testu GLE kupé uběhlo už několik týdnů a já se bez mučení přiznám, že stále nevím.

A to prosím pěkně nejsem žádný zarputilý odpůrce SUV kupé. Pravda, BMW X6 se mi svým stylem do vkusu zrovna netrefilo, naopak Porsche Cayenne Coupé jo.. a hodně. Asi nemusím připomínat můj nedávný test, ve kterém jsem se nad tvary tohoto stroje rozplýval a prvně si uvědomil, že SUV kupé jde udělat i hezky, atraktivně, líbivě…

Co se mi jednoznačně líbí, to je modrá metalíza brilliant za 27.152 Kč, naopak kola bych osobně preferoval světlejší a nápaditější. No schválně koukněte do přiložené fotogalerie. Řekli byste, že auto obouvá dvaadvacítky? Kombinace tmavého odstínu a nabobtnalé karoserie se tady postarala o možná až trochu úsměvný obrázek. Buď jak buď je GLE kupé s délkou 4946 mm a šířkou 2014 mm pořádný kus auta. Dokonce širší, než o třídu větší GLS ! A při parkování v podzemních garážích se takové proporce nemaskují vůbec snadno.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ kupé

Dobře známé

Uvnitř je to SUV od Mercedesu, které už velice dobře známe. Dvě propojené obrazovky digitálních budíků a multimediálního systému, klasické otočné ovladače uprostřed na středové konzole a v našem případě ještě ozdobné výplně interiéru AMG carbon za 40.729 Kč. Prostředí infotainmentu dobře známe již z GLS, připomenout si jej můžete videem přiloženým níže. Posádka vpředu tu má navíc opravdu hodně místa. Pro nohy, nad hlavou i v loktech. Sedák si můžete dát níže. Nesedíte jako na pařezu, zároveň ale nepřicházíte o výhodu v podobě dobrého výhledu všemi směry.

Samozřejmě mě ale mnohem více zajímalo, jak je na tom auto se zaoblenými zadními partiemi ve druhé lavici. Překvapivě mu ani tady není moc co vyčítat. Velký nástupní prostor, bohaté místo pro nohy a pro mě s výškou 178 cm překvapivě obří rezerva také nad hlavou. Já ale nejsem úplně měřítko, proto jsem si přizval kolegu vysokého téměř dva metry, abych zjistil, že i on má před nohami dostatek místa a když si sedne vzpřímeně, hlavou stále neškrtá o stropnici. Díky šířce karoserie a nepřekážejícímu středovému tunelu se sem navíc docela pohodlně posadí i tři dospělí.

Ošizen nezůstal ani zavazadelník. Základní objem 690 litrů lze sklopením zadní lavice rozšířit na 2010 l. Díky velkému víku kufru je do něj opravdu snadný přístup, zároveň vás potěší pravidelnými tvary. Z podstaty věci bojuje GLE kupé s jedinou praktickou nevýhodou v podobě nesnadného přístupu k věcem posunutým až za opěradla ve druhé řadě.

Cena testovaného vozu narostla oproti té základní hlavně jedním mastným příplatkem – sadou AMG Premium Plus za nemalých 372.104 Kč. Na druhou stranu ale obsahuje pořádný balík výbavy. Kupříkladu sadu jízdních asistentů, head-up displej, Multibeam LED světlomety, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, panoramatické střešní okno, automatickou klimatizaci, sportovní podvozek AMG Active Ride Control, bezklíčový přístup, obouvaná 22“ kola, rozšířenou realitu pro navigační systém, výfuky AMG Performance se dvěma volitelnými režimy a tak dále, a tak dále…

I my už jsme se potkali

Pracoviště řidiče známe z ostatních velkých mercedesů, úplnou neznámou ale není pohonná jednotka pod kapotou. Velkou část palety totiž GLE kupé sdílí s GT 4dveřovým kupé a právě motorizace AMG 53 4Matic+ nám dělala společnost v létě letošního roku. Jen koukněte na volanty obou vozů, jsou shodné, ani dodatečná tlačítka s malými displeji nechybí. Osobně bych se ale bez tohoto prvku klidně obešel.

Ale pojďme na samotnou techniku. Pod číslem 53 se ukrývá řadový třílitrový šestiválec s nejvyšším výkonem 320 kW v 6100 otáčkách a 520 newtonmetry točivého momentu od 1800 do 5800 otáček. Z klidu na stovku to trvá 5,2 sekundy a pokračovat lze na maximální rychlost 250 km/h. To vzhledem k pohotovostní hmotnosti 2325 kg nezní vůbec špatně.

A navíc se takováto těžká zaoblená krabička může v prodejích schovat mezi elektrifikované vozy. Díky systému EQ Boost je to totiž mild-hybrid. Motor s kódovým označením M 256 se vyznačuje kombinací přeplňování pomocí elektricky poháněného kompresoru a výfukového turbodmychadla. Kompresor dopuje 48V palubní síť, jíž využívá také startér-generátor umístěný mezi motorem a převodovkou, stejně jako kompresor klimatizace či vodní čerpadlo. Díky tomu systém nepotřebuje řemen pro pohon příslušenství agregátu.

Startér-generátor pracuje s výkonem 16 kW, jímž se nabíjí lithium-iontová baterie. Pomoci však může i při akceleraci, kdy pod plným plynem zvládá zvýšit krouťák až o 250 newtonmetrů. V praxi to znamená okamžitou reakci na sešlápnutí plynového pedálu (žádné zdlouhavé prodlevy), jíž zajišťuje elektrický pomocník a nástup síly je v podstatě okamžitý. Nejde však jen o hbité rozjezdy z místa, ale i pružnost. V nízkých a středních otáčkách elektrifikace vypomůže v momentech, kdy se jindy nadechuje klasické turbodmychadlo.

Svižný. Kdykoliv

Pravdou je, že má agregát kam sáhnout, ať už akcelerujete v jakékoliv situaci. Ručička čile postupuje otáčkoměrem ze spodních pater až do červeného pásma, standardně dodávaný devítistupňový automat tam pošle další kvalt a to samé znovu. I když je převodovka laděna pro sportovní zacházení, hezky s motorem kooperuje i při docela obyčejné jízdě. V takovém případě pracuje jemně, kvality střídá logicky, jen rozjezd občas doprovází drobný kopanec.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ kupé

Přitom je třiapadesátka „nejmenším“ AMG, které v GLE kupé můžete dostat. Osmiválec jistě nadělá ještě velkolepější show, také je ale o milion, respektive 1,4 milionu dražší (v závislosti na tom, jestli zvolíte 420kW nebo 450kW variantu). Tato šestiválcová verze se zase může pochlubit slušnou spotřebou paliva. S trochou snahy není problém jezdit za deset litrů. Jasně, když si budete pružnost pohonné jednotky užívat dosyta, apetit půjde nahoru o tři, pět, klidně sedm litrů. Nakonec jsme vůz vraceli s průměrem 12,1 litru, což nám na velké SUV se silným motorem, automatem a čtyřkolkou přijde solidní.

Pohon všech kol tu zajišťuje čtyřkolka 4Matic+. Jistě víte, že plusko v názvu avizuje systém vyvíjený přímo AMG, jenž využívá elektronicky ovládanou lamelovou spojku a preferuje zadní nápravu. To znamená, že v ryzích sportovních režimech cítíte z auta jistotu, ale zároveň není přehnaně sterilní. Ale ruku na srdce, k opravdové zábavě za volantem tu máme přeci jen dost kil navíc a také ty přerostlé rozměry…

Odpovídá tomu i řízení. Zpětné vazby by mohlo být více, je však tužší a hodně přesné. Ostré SUV kupé netrpí projevy nedotáčivosti, navzdory výše popsaným negativům se do zatáčky poskládá ochotně a na jejím výjezdu pod plným plynem dává jasně najevo, kterou nápravu preferuje čtyřkolka raději. Podvozkový systém Active Ride Control+ znamená tříkomorové vzduchové odpružení, aktivní tlumiče a adaptivní stabilizátory. Podvozek je v drtivé většině jízdních situací komfortní, ani větší výmoly neposílají do kabiny přehnané rány. Jízda po dálnici je dokonce pohodlně plavná, což jsem od auta s takovým zaměřením úplně nečekal. To všechno na dvaadvacetipalcových kolech.

Závěr

Při psaní testu jsem projel fotogalerii modrého SUV kupé několikrát a… stále nevím, jestli se mi líbí. Ono je to ale vlastně úplně jedno, což dokazují i diskuze pod našimi testy. Zatímco jedna skupinka je z designu toho kterého vozu nadšena, druhá jej haní. Pokud jde o dojmy sbírané napříč testovacím týdnem, ty by se daly shrnout jako „wow“. Jo, lidem kolem mě se GLE kupé fakt líbilo.

Mně zase ten zbytek. Na interiér se dvěma obrazovkami si snadno zvyknete, důležité věci se stále ovládají skrz klasická fyzická tlačítka. Ani přímé sluníčko displejům nevadí, hezky čitelné jsou za jakýchkoliv podmínek. I když jde o SUV kupé, pořád se chlubí slušnou prostorností a praktičností. Nejen na zadní lavici, ale i v zavazadlovém prostoru. Aby také ne, vzhledem k těm rozměrům.

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ kupé

A nezklamala ani technika v podobě třiapadesátky. Elektrická mild-hybridní výpomoc je tady opravdu znatelná. Akcelerace sice není tak opojná jako s V8 pod kapotou, zase se ale motoru „chce“ kdykoliv, kdekoliv. To všechno při slušné spotřebě paliva. A když řidič všechnu tu nasupenou sportovnost skrz obrazovku infotainmentu umírní, dostane komfortní kočár na dlouhé přesuny. To jsme bohužel o GT 4dveřovém kupé říct nemohli, proto ona půlhvězdička navíc.