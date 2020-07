Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ 4dveřové kupé – Ve stínu osmiválce

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Ono to nejedno oko potěší, to určitě ano. Já bych se ale klidně obešel bez těch maličkých obrazovek. Trochu na mě působí dojmem, že si je nějaký fajnšmekr koupil na “aláči” a doinstaloval si je samodomo. Jinak ale není moc co vytknout. Pracoviště se dvěma obrazovkami už dobře známe z jiných mercedesů, je intuitivní a snadno se s ním sžijete.

Pracoviště řidiče, digitální prostředí a praktičnost kabiny jsme si podrobně popsali již v prvním testu, nyní mi tedy dovolte jen pár osobních vjemů. Když si prvně sednu dovnitř, první, co si vybavím, jsou ty instagramové fotky interiérů sbírající tisíce lajků. Znáte to, ruka s drahými hodinkami na volantu, ve druhé káva ze Starbucks, prohnat to filtrem a šup s tím ven. Robustní středová konzola evokující osmiválec, malé displejíčky místo klasických tlačítek, nekonečné možnosti ambientního osvětlení… panečku!

To ale neznamená, že by někdo při konfigurování tohoto kousku šetřil. Přes pět metrů dlouhé čtyřdveřové kupé dostává příplatková 20” kola AMG (+49.368 Kč), panoramatické střešní okno (+64.796 Kč) či vnější sadu V8 Styling bratru za 89.480 Kč. Ta se vyznačuje agresivnějším předním nárazníkem a širšími prahy. Bez toho bych se asi naučil žít… světelná technika je plně diodová (vpředu světlomety Multibeam LED) a svažující se záď narušuje jen výsuvný zadní spoiler, jehož míru otevření lze ovládat skrz tlačítko v interiéru.

Jak už jsem psal, na první testování AMG GT 4dveřového kupé mám jen ty nejkrásnější vzpomínky. Mercedes nás tehdy vyvezl do zámoří, konkrétně na okruh v texaském Austinu, po kterém jsme v osmiválcových čtyřdveřácích kroužili jen pár týdnů před příjezdem kolotoče formule 1. No prostě zážitek na celý život ! A pak tu bylo zmiňované první testování na českých cestách, na které mám zase milou vzpomínku v podobě rodinné svatby. Hádáte správně, auto vezlo nevěstu!

Proč o tom mluvím… když se v redakční garáži objevila novinka od AMG poprvé, vyboxovali jsme si ji já s Davidem. Machi se na ni o to víc těšil na druhý pokus a pár dní mu čtyřdveřové kupé dělalo společnost. Jenže pak se o slovo přihlásil Džoník, kterého bylo potřeba kamsi přepravit. Díky jeho videu už všichni víme, jak na to, s Machim se ale shodli, že v téhle červené raketce to asi není nejlepší nápad. A tak mi shodou okolností a náhod spadlo čtyřdveřové “gétéčko” do klína podruhé. Ale nebojte, o Machiho postřehy z jízd ošizeni nezůstanete, najdete je v závěru další kapitoly.

Motor, jízdní vlastnosti

Zlatá střední

AMG GT 4dveřové kupé (tohle je prý ta správná psaná varianta názvu, pomáhali s ní experti na lingvistiku) s menším než šestiválcovým motorem nedostanete. Základ tvoří provedení 43, respektive 43 4Matic+ (270 kW), následuje 53 4Matic+ (320 kW) a již zmiňované plnotučné osmiválce 63 4Matic+ a 63 S 4Matic+ (430 a 470 kW).

My jsme zvolili zlatou střední cestu. Pod štítkem GT 53 4Matic+ se ukrývá řadový třílitrový šestiválec, jehož nejvyšší výkon 320 kW je dostupný v 6100 otáčkách a maximum točivého momentu 520 newtonmetrů již od 1800 otáček. Výsledkem je slušná střela, která dává stovku za 4,5 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 285 km/h.

Jak už možná tušíte, jde o elektrifikované ústrojí se systémem EQ Boost. Motor s kódovým označením M 256 se vyznačuje kombinací přeplňování pomocí elektricky poháněného kompresoru a výfukového turbodmychadla. Kompresor dopuje 48V palubní síť, jíž využívá také startér-generátor umístěný mezi motorem a převodovkou, stejně jako kompresor klimatizace či vodní čerpadlo. Díky tomu systém nepotřebuje řemen pro pohon příslušenství motoru.

Startér-generátor pracuje s výkonem 16 kW (22 k), kterým se nabíjí lithium-iontová baterie. Pomoci však může i při akceleraci, kdy pod plným plynem zvládá zvýšit krouťák až o 250 newtonmetrů. V praxi oceníte především vyhlazení prodlev po sešlápnutí plynového pedálu, kde se o slovo přihlásí elektrický pomocník a nástup síly je tak v podstatě okamžitý. V nízkých a středních otáčkách jde o vskutku znatelnou výpomoc, která vykrývá prostory, při nichž se jindy nadechuje klasické turbodmychadlo.

Modelová situace - opouštíte obec, sešlápnete plynový pedál až k podlaze. Žádné, že motor ideálně zabírá od těch a těch otáček, tady jede ručička otáčkoměrem bleskurychle odspodu až k červenému pásmu, za burácejícího doprovodu od výfuku vystřídá devítistupňový automat kvalt a jede se nanovo. Převodovka je laděna pro sportovní zacházení, řadí okamžitě, stejně tak rychle reaguje na pokyny pádly pod volantem. Ve většině situací obstála na výbornou, jen rozjezdy občas doprovázel trochu nepříjemný kopanec.

Zrychlovat z místa i pružně auto umí. Není to takové peklo jako osmiválec, spíše úměrné vůči tomu, co stojí na papíře. Osobně mě v tomhle nijak nezklamalo. Navíc to celé doprovází líbivá akustika. Zase - není to takové rebelství jako V8, i tahle technika si ale umí slušně odplivnout a dát o sobě vědět na celé kolo. Jen počítejte, že se takový styl promítne do spotřeby paliva. Pod plným plynem se apetit šplhá nad patnáct litrů, běžně jsem se pohyboval kolem deseti, s lehkou nohou se dá dostat pod devět. Níže už se to stlačuje horko těžko. Ale vzhledem k porci výkonu, automatu, čtyřkolce a pohotovostní hmotnosti dvě tuny to vlastně zas až tak špatné není.

Když jsme u toho pohonu všech kol 4Matic+. Plusko v názvu avizuje, že jde o systém vyvíjený přímo AMG, využívá elektronicky ovládanou lamelovou spojku a preferuje zadní nápravu. Kdo má odvahu, může ze stroje udělat plnotučnou zadokolku s vypnutou stabilizací. Je to ale docela složitý proces - nejprve navolíte jízdní režim Race, posléze podržíte tlačítko pro vypnutí stabilizace a nastavíte manuální režim samočinné převodovky. Pak následuje podržení obou pádel za volantem, přičemž v tu chvíli musíte stát na brzdě. Až se na budících objeví výzva k aktivaci režimu, potvrdíte svůj úmysl “zařazením” vyššího stupně. Na zadokolku tak nemůžete snadno přepnout třeba za jízdy, což je asi dobře.

Pravdou je, že se auto do zatáček vrhá s nadšením. Řízení je tužší a zpětná vazba by mohla být vyšší, ale průjezdy utaženými pasážemi jsou maximálně přesné, nevyžadují zběsilé korekce. Na výjezdu pod plynem je znát upřednostňování zadní nápravy, které má chuť se hrnout dopředu, vše ale v rozumné míře. Vůz na příplatkovém tříkomorovém vzduchovém podvozku vlastně funguje přesně tak, jak jsem předpokládal. A pravdou je, že za jeho volantem se můžete docela snadno pobavit, aniž byste museli jet na krev.

Jenže jsem se během ježdění trochu pral s pocitem, který ve mně nechalo už BMW M5. Jasně, zábavný stroj se skvělým motorem, kterému jízdně není moc co vytknout, ale… skládat takovou hmotnost a rozměry do úzkých českých okresek, to zas až taková legrace není. Em-pětka však skvěle funguje i coby přepravník na dlouhé dálniční štace. A něco takového jsem očekával i od civilnějšího čtyřdveřového kupé…

Na denní bázi

Tady ale narážím na neduhy, které jsme kritizovali už u osmiválcové varianty. Sportovní podvozek je pro každodenní používání přehnaně tuhý, od zadních kol jsou při projíždění Prahou slyšet tupé rány, na hladkém asfaltu je zase dost hlučný. A nemyslím si, že by se to dalo jednoduše odstranit zvolením o palec menšího obutí.

Na dálnici si kromě valivého hluku od kol všímáme výrazného aerodynamického svistu, což je z části způsobeno bezrámovými okénky. A to se rozhodně nebavíme o přeletech německého autobahnu, snížená pohoda na palubě je patrná už při dálniční stotřicítce. Naopak na potřebu klidného přesunu se dokáže skvěle adaptovat motor. Z něj se poštelováním několika možností v infotainmentu stane tichá síla, kterou máte při ruce, ale když ji nutně nepotřebujete, ani o ní nevíte. To samé platí pro převodovku, která kvalty střídá jemně, akustika je zase díky neaktivní klapce o poznání nenápadnější. Vzhledem k výše popsanému je to ale jen taková slabší náplast.

Druhý pohled: Může zklamat? Mě jo

Martin Machala

Na Mercedes-AMG GT 4dveřové kupé (nepřestává mě překvapovat, že toto je opravdu oficiální název) jsem se těšil velice. Za volantem velmi dobré, ale vyloženě motoricky neduživé Mazdy 3 jsem strávil dost času na to, abych si zasloužil nějakou adrenalinovější vzpruhu.

První kontakt dopadl víc než dobře, tohle čtyřdveřové kupé je nádherné auto, výrazná červená se pak postarala o to, že jsem se tetelil. Nerad bych byl úplně krutý, ale tím moje bezmezné nadšení vlastně skončilo.

V interiéru mi už AMG GT 4dveřové kupé přišlo prostě… moc. Jak se to všechno na mě rozsvítilo nejrůznějšími barvami, obří displej pod volantem se i v nejsportovnějším a nejstřízlivějším režimu předháněl v tom, jaké všechny odstíny zvládne zobrazit, extra mohutný středový tunel pak přidal ještě další ovládací AMG prvky (nastavení podvozku, vysouvání křídla, aktivace střílecího režimu z výfuku…). A i když jsem si ambientní osvětlení ztlumil a vybral nejméně kontrastní barvičku, k večeru jsem si stejně připadal tak nějak… světsky.

Holt mám rád jednodušší design. A pak jsem se těšil, že by mi mohlo 4dveřové kupé trošku promíchat vnitřnosti. Byť tedy ve verzi 53 se šestiválcem, ale zase o výkonu 320 kW a se stovkovým zrychlením 4,5 s. Tohle přece nemůže dopadnout blbě… No, blbě úplně ne, vnitřnosti ale zůstaly na svém místě a zážitek byl daleko za očekáváním, respektive za tím, co vehementně naznačuje víc než nepřehlédnutelný design. Až jsem si nesměle dovolil šeptnout, jestli je tohle jako všechno…

Nebo podvozek. Za mě zbytečně tvrdý, dost hlučný. Můžeme to vyčítat 4dveřovému kupé, tedy v zásadě sportovnímu autu? Myslím, že můžeme. Za prvé je tohle nejspíš pořád víc gran turismo (snad jsem dobře trefil marketingovou škatuli) a za druhé takhle zdaleka nebouchá ani Porsche 911 a už vůbec ne Lexus LC. V obou případech přitom jde o jasné sporťáky a taky to nejlepší, co jsem ze sériové produkce kdy řídil.

Pokud tedy Mercedes-AMG GT 4dveřové kupé, potom nejspíš lépe s osmiválcem, kvůli těm vnitřnostem. Dražší je jenom o milion, to se dá, ne? Těžko ale říct, jestli s vyšším výkonem (osmiválec poskytuje 430 kW) dostanete víc pohodlí – kvůli tomu velkému cestování. Spíš bych tipoval, že ne. S panamerou jsem jezdil jenom v Bahrajnu a na spíš kvalitních silnicích, přišla mi ale celkově lepší.