Porsche Cayenne GTS Coupé – Zlato, potřebujeme hypotéku!

Sezení je tu nanejvýš pohodlné, usedá se totiž do příplatkových adaptivních sportovních sedadel Plus (+56.560 Kč), která jsou navíc za dalších 24.750 Kč vyhřívaná (vpředu i vzadu). Jsou elektricky nastavitelná (18 různých poloh), řidiče ale potěší především výrazné boční vedení, které v zatáčkách podrží. Ani s místem to není vůbec špatné. Nad hlavou je prostoru dostatek a nohy nijak neomezuje ani ona široká středová konzola.

Začátkem roku 2018 jsem prvně dostal příležitost otestovat na českých cestách nějaké Porsche. Tenkrát - za volantem Cayennu S - by mě ani nenapadlo, že na další takovou šanci budu čekat skoro tři roky. Ale stálo to za to! Teď přišla řada znovu na Cayenne, avšak jeho karosářsky atraktivnější verzi Coupé a peprnější motorizaci GTS. Nadšení a zvědavost před převzetím klíčků nebyla o nic menší.

Srdcem verze GTS je čtyřlitrový přeplňovaný osmiválec s hliníkovým blokem a hlavou válců. Maximální výkon 338 kW se nabídne od šesti do šesti a půl tisíce otáček, točivý moment 620 newtonmetrů je k dispozici v širokém pásmu od 1800 do 4500 ot/min. Výsledkem je auto, které navzdory hmotnosti přes 2,2 tuny zvládá stovku za 4,2 sekundy, 160 km/h za 10,6 s, dvoustovku za 17,6 s… Maximální rychlost je pak stanovena na 270 km/h.

Kouzlo osmiválcového agregátu však nehledejme v tabulkových číslech, ale především v jeho charakteru. Stačí první nastartování v podzemních redakčních garážích a říkám si… vážně tohle ještě v Bruselu nestihli zakázat? Motor - stále v normálním jízdním režimu - příjemně brumlá a na sešlápnutí plynového pedálu pošle bublavou odpověď. Přepnutí do sportovního módu zážitek ještě zintenzivní, přičemž se k celé té akustice začíná přidávat i práskání od výfuku. V praxi to znamená, že když máte chuť, dostanete z GTS zvučného ďáblíka, zatímco v utlumeném režimu umí být výrazným, avšak stále relativně poklidným společníkem.

To už ale neplatí pro potřebu pružného zrychlení. Tady gé-té-eso zabere v jakémkoliv módu, posádku přišpendlí do sedačky a v přímce mizí daleko za obzorem. Není to ta nejbrutálnější dynamika, jakou v dnešních SUV můžete zažít, takové Audi RS Q8 tuhle disciplínu umí i díky vyšší porci výkonu lépe. V Porsche to ale má své kouzlo a i vzhledem k vysokému točivému momentu dostupnému v širokém pásmu máte pocit, že motoru snad v žádné rychlosti nechybí ještě trocha rezervy pro další přidání.

Agregát se standardně pojí s osmistupňovou samočinnou převodovkou Tiptronic S a pohonem všech kol s elektronicky ovládanou lamelovou spojkou a elektronicky řízenými diferenciály. Kooperace s ústrojím zůstává bez výhrad, automat řadí hladce, kvalty střídá logicky a problém mu nedělá ani opravdu rychlé tempo. Kdo by ale přeci jen chtěl vzít věci pevně do svých rukou, ten může sáhnout po pádlech pod volantem a rychlosti střídat sám. Převodovka vám do procesu nezačne kecat, ani když motor podržíte u červených čísel omezovače.

Kde ta hmotnost je?

Od jízdního stylu se samozřejmě odvíjí i spotřeba. Když nebudete nikam spěchat, s trochou štěstí se vám apetit povede stlačit k nějakým třinácti litrům. Jenže to s takovým autem dost dobře nejde, takže spíše počítejte s hodnotami sedmnáct až nekonečno. S takovou žízní vám najednou i 90litrová nádrž přijde malá. Na druhou stranu, vzhledem k technice a váze vozu se není co divit.

GTS Coupé má standardně víceprvkovou nápravu vpředu i vzadu, ocelové odpružení s možností změny světlé výšky o 20 milimetrů a integrovaný systém Porsche 4D Chassis Control - jakýsi centrální mozek všech podvozkových komponent, které spolu dokáží v reálném čase spolupracovat.

My však máme verzi s celou řadou příplatků a nešetřilo se ani v tomto ohledu. V útrobách je adaptivní vzduchové odpružení (+60.810 Kč), řízení zadní nápravy (+58.290 Kč) či Porsche Dynamic Chassis Control za 93.180 Kč. Zkráceně PDCC je systém pro aktivní stabilizaci náklonu. Už v zárodku registruje boční náklon vozidla při průjezdu zatáčkou a zmenšuje ho. Zároveň potlačuje boční kývání vozidla na zvlněném povrchu. Pomyslnou třešničku na dortu pak představují keramické kompozitní brzdy za 254.450 Kč.

Nakolik by se auto bez toho kterého příplatku obešlo, to už nechám na vás. Jako celek ale GTS fungovalo výtečně. Začněme komfortní jízdou, kdy se podvozek na vzduchu ladně přenese i přes velké nerovnosti a strupaté české okresky přetváří na čerstvě položený hladký asfalt. Nerad bych přeháněl, ale z komfortu na palubě tohoto auta - obouvajícího dvaadvacítky - jsem byl opravdu nadšený.

To byl ale teprve začátek. Přepínám do sportovního režimu a vrhám se vstříc nejbližším serpentinám. Může mi někdo říct, kam se sakra podělo těch 2250 kilogramů hmotnosti? Nechci básnit o tom, že by se téměř pět metrů dlouhé a dva metry široké SUV proplétalo zatáčkami jako nějaký mrštný ostrý hatchback, ono k němu ale nemá vůbec daleko. Už díky tomu nízkému sportovnímu posezu.

Přiřítíte se do zatáčky, dáte pokyn volantem a auto bez zaváhání drží volenou stopu a projede ji v nesmyslné rychlosti. To všechno bez náklonu karoserie či projevu nedotáčivosti. Dokonce i s rychlými změnami směru si auto poradí hladce a nedělá mu to nejmenší problém. Tohle ale není další vůz, ze kterého čtyřkolka dělá svižné, avšak sterilní a nezábavné náčiní. Na jízdu se tady vyloženě těšíte, protože i když se to může zdát jako učebnicový protimluv, Porsche se pod karoserii SUV (tedy SUV-kupé) podařilo naskládat podvozek, který si v maximální možné míře vzal to nejlepší ze sportovních genů ostatních modelů značky. A díky tomu nemáte pocit, že tu řidič vlastně vůbec není potřeba…