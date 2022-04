Mercedes-Benz Citan Tourer PRO 113: Klidně i do rodiny

Předchozí Design, interiér Motor,jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Druhou generaci kompaktního užitkového vozu Mercedes-Benz Citan, konkrétně užitkovou verzi Van Pro se vznětovým motorem, vyzkoušel a uvedl začátkem ledna již kolega Standa Kolman. Na mě pak nedávno vyšla prémiovější osobní verze tohoto víceúčelového vozu, která mě v mnoha ohledech vlastně docela příjemně překvapila.

Elegán z dělnické třídy

Původ druhé generace citanu zřejmě netřeba dlouze rozepisovat, ostatně v minulosti už se mu věnoval i Standa. V rychlosti mohu snad jen připomenout, že vůz vznikal za spolupráce s automobilkou Renault, která na stejné platformě CMF-C postavila svůj model kangoo. Do budoucna se pak na stejné platformě představí i luxusnější třída T a nabídku by měla doplnit i elektrická verze EQT.

Na rozdíl od první generace citanu přitom německá automobilka spolupracovala s tou francouzskou již od úplného začátku vývoje. To je ostatně poznat i na upraveném designu přídě, která navzdory typicky německému pojetí elegantně navazuje na kabinu podobných tvarů, jako má právě kangoo. Zpředu si tedy modely rozhodně nespletete, z profilu a zezadu však vypadají dost podobně.

Aby však automobilka vyzdvihla zajímavost testovaného stroje, jehož základem je vyšší osobní výbava Tourer Pro, nadělila mu pár zajímavých příplatků. Například výrazná žlutá metalíza limonit vyšla na 15.891 Kč. Nicméně aby barva kryla i zrcátka a nárazníky, je nutné připlatit si dalších 6.544 Kč. Standardní šestnáctipalcové plecháče navíc vystřídala litá kola stejného rozměru (8.184 Kč) a na střeše je šikovný nosič s integrovanými příčníky (9.347 Kč).

Za mě tedy vůz vypadá velmi sympaticky, zejména maska se specifickými světlomety výrazně připomíná styl vozů značky Mercedes. Jejich vysoký výkon (LED High Peformance) v kombinaci s asistentem dálkových světel je však dílem příplatkového Paketu osvětlení za 29.476 korun. Jako zákazníka by mě ale nejspíš trochu zamrzelo, že i nárazníky v barvě či litá kola jsou za příplatek. Chápu ale snahu automobilky, která si tak zřejmě dělá prostor pro luxusnější třídu T, jejíž premiéra by se měla uskutečnit během pár měsíců.

Původ nezamaskuje

Nicméně zatímco maska jasně poukazuje na příslušnost k rodu s třícípou hvězdou ve znaku, dálkové odemčení klíčkem (bezkontaktní jsem nenašel ani v ceníku) mi svým hlasitým plechovým zvukem připomnělo spíše vozy ze skupiny Renault. A to spíš ty lacinější. Po usednutí do kabiny si pak rychle všimnete neobvyklého mixu stylů, který ale překvapivě dobře funguje.

Mercedes-Benz Citan Tourer PRO 113

Německá automobilka si například upravila palubní desku, do které integrovala své tradiční kulaté výdechy ventilace ve stylu turbíny. Značku Mercedes nicméně připomíná i specifická grafika na displeji mezi budíky, velmi příjemný volant se specifickým ovládáním a slabším věncem (jeho obšití kůží vás ovšem přijde na 7.260 Kč) a opomenout nelze ani infotainment MBUX, kvůli kterému je volant vybaven i dotykovými ploškami. V případě citanu jsem ale nakonec osobně preferoval spíše klasické dotykové ovládání. Kabinu však nemohu jen chválit.

Displej systému MBUX, který jinak považuji za jeden z těch lepších, totiž působil poněkud laciněji, což bylo patrné především na přímém slunci. Prémiovost systému navíc trochu srážel i široký lesklý rámeček, který se při dotyku místy prohnul. Na velmi solidní funkčnosti systému, který si poradí i s Apple CarPlay, to ale samozřejmě nic nemění.

O něco níž umístěné ovladače ventilace, v tomto případě příplatkové automatické Thermotronic (10.407 Kč), mi ovšem okamžitě připomněly vozy značky Renault a Dacia. Podobné to bylo i s nastavením sedadla řidiče, které se při zapření lehce naklánělo dozadu a občas si i zavrzalo – podobně, jako u některých modelů skupiny Renault. A kdy už jsem u stížností, nemohu nezmínit ještě jednu věc - asymetricky očíslovaný rychloměr, který je do 40 km/h odstupňován po 5 km/h a od 50 km/h po 10 km/h. Jinak řečeno – padesátka je v místech, kde běžně bývá devadesátka. I díky červenému zdůraznění se na to samozřejmě zvyknout dá, ale při přesedání z auta do auta je tohle za trest.

Nicméně i tentokrát je (s přihlédnutím ke značce na kapotě) zvláštní, jak moc si musí zákazník připlácet za výbavu a různé funkce. Na druhou stranu chápu, že si automobilka chystá prostor pro uvedení luxusnějšího modelu třídy T. Po stránce komfortu a prostornosti nicméně nemám citanu co vyčítat. Ba naopak. Díky širokým možnostem přitažení volantu k tělu a jeho výškovému nastavení jsem si mohl v autě vytvořit velmi pohodlnou řidičskou pozici, ve které nebyl problém ani zdolávat delší trasy. Tomu napomohla i příjemná přední sedadla s nastavitelnou výškou a bederní opěrkou, která ovšem nepostrádají ani slušné boční vedení. Za jejich komfort se však v rámci Paketu komfortní sezení opět připlácí – a to 16.639 korun. Paket navíc přidává stolky na záda předních opěradel, což ocení například rodiny. Na sedadla spolujezdce navíc může být umístěna dětská sedačka.

Systém MBUX je snadný na ovládání a potěšil mě také dostatek klasických hardware tlačítek pro rychlý přístup k jeho důležitým funkcím. Vypnutí stop-startu nebo přecitlivělého asistenta pro vedení v jízdních pruzích tak bylo otázkou chvilky.

Kabina navíc nabízí spoustu odkládacích prostorů – od dveřních kapes, přes přihrádku nad palubní deskou až po prostornou konzolu mezi řidičem a spolujezdcem. Dostatek prostoru nicméně zbyl i na cestující v druhé řadě, kteří mohou nastupovat přes standardně dodávané dvoje boční posuvné dveře. Při své výšce 183 cm jsem si sám za sebe sedl pohodlně a v žádném směru jsem si nemohl stěžovat na nedostatek místa. Manipulace s posuvnými dveřmi je přitom také velmi snadná.

Zavazadelník je již v základní konfiguraci prostorný a potěší pravidelnými tvary, dělené dveře přitom byly doplňkem zdarma. Jeho standardní objem by se podle dostupných materiálů měl pohybovat kolem 520 litrů, nicméně v řeč čísel se bavíme o hloubce asi 85 cm, šířce 120 cm a výšce 53 (pod platem), respektive 119 cm. Po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 2/3 a 1/3, získáte téměř rovný ložný prostor s délkou asi 166 cm. Ostatně sedák se posouvá směrem dopředu a dolů. Díky plastové krytce, která uzavře mezeru mezi opěradly a zavazadelníkem, tak lze prostor pohodlně plně využít. Ostatně i nakládací hrana je příjemně nízko.