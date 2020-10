Mercedes-Benz GLA 220 d 4Matic – Konečně má smysl

Do segmentu malých crossoverů se Mercedes pustil se zpožděním, alespoň v porovnání s prémiovou německou konkurencí. Zatímco Audi už nějaký čas prodávalo model Q3 a BMW zase X1, stříbrné šípy vyčkávaly s příjezdem adekvátního soupeře až do roku 2013. Na vlnu však naskočily s o to větší vervou a výsledkem byl takřka milion prodaných kusů. Druhá generace má tedy rozhodně na co navazovat.

V redakci nezkoušíme nové GLA poprvé. Úvodní příležitost svezení dostal David Bureš již v létě, kdy však přišla řada „jen“ na sportovní verze AMG. Ne že by nás tohle peprné náčiní Mercedesu nezajímalo, pro tradiční redakční test jsme si ale vybrali něco civilnějšího, běžnějšího. Je to verze 220 d 4Matic, což je označení, pod kterým se ukrývá čtyřválcový turbodiesel s objemem 2,0 litru, osmistupňovým automatem a pohonem všech kol. S výkonem 140 kW jde o naftový vrchol, na který si musíte připravit minimálně 1,1 milionu, tedy nepatrně více než v případě konkurence. Ale na to ještě přijde řeč…

Prospěšná evoluce

Dramatický odklon od nastolených tradic se u druhé generace nekoná, přesto teď proti předchůdci působí mnohem víc jako plnohodnotný crossover. V živé paměti mám dva a půl roku staré (ten čas fakt letí) setkání s GLA AMG. Ano, Mercedes „áčkový“ kompakt zvýšil, aby jej pak v ostré verzi sportovně snížil a výsledek byl, no… dost hatchbackovitý. Klasická třída A přitom rovněž umí peprnou verzi AMG, bude stát méně peněz a jistě nabídne lepší jízdní vlastnosti. Ale… móda.

Mercedes-Benz GLA 220 d 4Matic

Ale pojďme k naší lidovější verzi. Zvenčí vlastně rozvíjí styl předchůdce, pár někde ubraných a jinde přidaných milimetrů však celkovým proporcím jen a jen prospělo. GLA je nově o 14 mm kratší, zároveň však o 30 mm širší a hlavně významných 104 mm vyšší! Navzdory kratší délce se rozvor natáhl o 30 mm na současných 2729 mm, to aby gé-el-áčko zapracovalo na jednom z největších nedostatků předchůdce – stísněném interiéru.

Mercedes-Benz GLA – srovnání rozměrů se sourozenci Model GLA GLB A hatchback A sedan B CLA CLA Shooting Brake Délka (mm) 4410 4634 4419 4549 4419 4688 4688 Šířka (mm) 1834 1834 1796 1796 1796 1830 1830 Výška (mm) 1611 1659 1440 1446 1562 1439 1442 Rozvor (mm) 2729 2829 2729 2729 2729 2729 2729 Objem zavazadelníku (l) 435 570 370 420 455 460 505

V červené metalíze patagonia (+29.312 Kč) na obouvaných osmnáctkách to autu sluší, působí vyváženě a líbivě. Dojem kazí snad jen zaslepené otvory v předním nárazníku a falešné koncovky výfuku. Pochvalu si naopak zaslouží volitelné Multibeam LED světlomety. Proti standardnímu diodovému svícení se připlácí lidových 12.959 Kč a výsledek rozhodně stojí za to.

Líbí se mi, že při konfiguraci takovéhoto „normálního“ auta se nikdo neurval ze řetězu a nezaklikával každý nesmysl, který mu přišel pod ruku. I díky tomu zvedla hodnota příplatků cenu auta „jen“ o nějakých 175 tisíc korun. Svůj podíl na tom mají především balíčky Premium a Progressive. První sada stojí 44.308 Kč a vyznačuje se sdruženým digitálním displejem, vyhříváním předních sedadel, ambientním osvětlením interiéru či bezklíčovým přístupem. Sada Progressive stojí 31.164 Kč a dodává dvouzónovou automatickou klimatizaci, palivovou nádrž se zvětšeným objemem, 18“ kola nebo černé čalounění stropu. Žádné zbytečnosti.

Vyslyšená kritika

Jak už jsem zmínil v úvodních řádcích, právě interiér byl místem, kde GLA tlačila bota. Mnoho praktičnosti vůz nepobral, místa vzadu nebylo na rozdávání a pracoviště řidiče s obrovským panelem plným dotykových tlačítek uprostřed nepůsobilo zrovna moderně.

Na tom všem se při mezigenerační obměně naštěstí zapracovalo. Začněme třeba tou praktičností. Zavazadelník si na papíře polepšil jen nepatrně, objem 435 litrů znamená o 14 l více než u předchůdce. Potěší však pravidelnými tvary a nějaké drobnosti se vejdou pod podlahu. Co je ovšem důležitější, za příplatek 11.108 Kč dostanete nastavitelná zadní sedadla, což v praxi znamená možnost posunout druhou lavici až o čtrnáct centimetrů. Můžete si tedy vybrat, jestli chcete větší zavazadelník, nebo naopak více prostoru pro posádku vzadu.

I když je lavice posunuta zcela vpředu, s výškou 178 cm jsem se pohodlně posadil sám za sebe a stále mi zůstávalo několik centimetrů před koleny i nad hlavou. David Bureš je ještě o sedm centimetrů vyšší a hlásil to stejné. Další kolega měřící necelé dva metry měl nad hlavou pořád dost místa, před koleny už těsněji. To se ale dalo hravě vyřešit právě posuvnou řadou. V porovnání s předchůdcem tak za redakci jednohlasně prostornost chválíme.

Mercedes-Benz GLA 220 d 4Matic

Velký skok vpřed je znát i v oblasti multimediálního systému. Právě nová generace „áčka“ se jako první pyšnila propracovaným infotainmentem MBUX. Jeho nejvyšší verze se vyznačuje dvěma sdruženými obrazovkami nahrazujícími klasické budíky a displej uprostřed stejně jako propracovaným hlasovým ovládáním, kterému sekundují dotyk a touchpad na středové konzole. Pokyn „hej, Mercedesi“ asi netřeba představovat. Díky němu navážete komunikaci s autem a můžete nastavit cílovou destinaci navigace, změnit teplotu či ambientní osvětlení. Bohužel už asistentka na palubě nešprýmuje na adresu konkurence, což mi přijde škoda. Nebylo to přitom nic urážlivého či hanlivého, na dotaz „Co si myslíš o BMW“ vůz odpověděl třeba: „To samé co ty, jinak bychom tu neseděli.“

Celý multimediální systém s nespočtem funkcí je podobný tomu, co známe z ostatních mercedesů. Prostřednictvím našeho videoseriálu o infotaimentech jsem se mu věnoval v testu GLS, video si tedy dovoluji přiložit níže. Kromě jiného se můžete podívat třeba na to, co znamená funkce pomoci v automyčce, kterou je „naše“ GLA také vybaveno. Rád bych ještě vypíchnul zachování klasických tlačítek pro nastavení klimatizace, naopak ne až tak dobře se mi spolupracuje s touchpadem. Raději jsem měl starší otočný ovladač.

V novém GLA se sedí výše, je to takový kompromis mezi pohodlným uvelebením se a skvělým rozhledem všemi směry. Přední sloupky jsou úzké, výhledu šikmo vzad zase pomáhá prosklení u C sloupků. Volant s úzkým věncem padne do ruky a materiály napříč kabinou působí hodnotně, tedy až na tvrdší plasty ve spodní části přístrojové desky. Sedačky v obou řadách jsou komfortní, vpředu potěší výrazné boční vedení opěradel. Když se ještě vrátím dozadu, tady přijde vhod loketní opěrka s držákem na nápoje. Jen musíte počítat s modernějšími (a stále ne tak rozšířenými) konektory USB-C. Některá konkurence už přitom pochopila, že ideálem je kombinace staršího a novějšího řešení.

Jemně a úsporně

Označení 220 d znamená, že pod kapotou máme dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel OM 654q vyzbrojený na emisní normy Euro 6d. Vyznačuje se hliníkovým blokem, ocelovými písty či vložkami válců potaženými patentovanou technologií Nanoslide. Ocelové písty namísto hliníkových zvolili inženýři kvůli snížení tření (prý o 40 až 50 %) a lepší termodynamické účinnosti. Navíc je ocel silnější, tudíž mohou být takové písty kompaktnější.

Všechny emisní „berličky“ jsou instalovány na samotnou pohonnou jednotku, kde je teplota výfukových plynů vyšší, což umožňuje jejich efektivnější zpracování. Čtyřválci pomáhá vysokotlaká a nízkotlaká recirkulace výfukových plynů včetně systému chlazení, oxidační katalyzátor DOC a samozřejmě filtr pevných částic a systém selektivní katalytické redukce s nádržkou pro dolévání AdBlue. Zapomenout nesmíme ani na katalyzátor ASC (Ammonia Slip Catalyst), jenž zabraňuje úniku čpavku ve výfukovém traktu.

Výsledkem všech těchto technologií je přeplňovaný agregát s maximálním výkonem 140 kW při 3800 otáčkách a 400 newtonmetry točivého momentu od 1600 do 2600 ot/min. Navzdory chybějící elektrifikované výpomoci slibují tabulky kombinovanou spotřebu 5 litrů a emise 133 gramů CO2 na kilometr. Zároveň motor nechce zaostávat ani v dynamických parametrech. Testovaný kousek se čtyřkolkou dá stovku za 7,3 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 219 km/h.

Mercedes-Benz GLA 220 d 4Matic

Svůj naftový charakter prozrazuje vlastně jen při studených startech, kdy do kabiny proniká více hluku a na volnoběh jednotka výrazněji vibruje. Krátce po zahřátí se však mění v tichého a kultivovaného společníka. I když jej na výjezdu z obce chytíte pod krkem a ručička otáčkoměru čile putuje k červenému pásmu, v interiéru slyšíte jen tlumený hluk, čemuž jistě prospívá propracovaná izolace.

Papírové předpoklady motor do puntíku naplňuje. Pohotově se zvedá z nízkých otáček, pod dvěma tisíci se pořádně nadechuje a mezi třemi a čtyřmi tisíci je 190 koníků nejživějších. Jednotka se pojí výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou, absence manuálu vás však příliš mrzet nemusí. Dvouspojka střídá kvalty hladce, řadí logicky a motor zbytečně nepodtáčí.

I přes solidní porci výkonu, automat, čtyřkolku a nemalou pohotovostní hmotnost 1595 kg se auto vyznačovalo slušnou spotřebou paliva. V ucpané Praze ani na dálnici jsem se nepřehoupl přes sedmilitrovou hranici. Když se člověk na okreskách trochu snažil, nebyl problém se pohybovat okolo 5,5 litru. Týdenní soužití s mixem dálnic, okresek a výletu na Moravu ve čtyřech lidech s naplněným kufrem (a pořád slušnou dynamikou) nakonec přineslo výsledný průměr 6,2 litru. Za mě spokojenost.

Klasika funguje

GLA samozřejmě nabízí vícero podvozkových variant, náš kousek se však spokojil s klasikou, kterou Mercedes označuje jako Komfortní podvozek. Není to však nic jiného než standardní „železo“ bez adaptivních funkcí, které mi tu ale nijak zvlášť nechyběly. Vlastně jsem neměl ani potřebu střídat jízdní režimy, neboť rozdíly se projevovaly hlavně v tom, jak motor využíval dostupné spektrum otáček. A to se mi nejvíce líbilo v komfortu. Ve spojení s „rozumnými“ osmnáctkami (235/55 R18) a víceprvkovou zadní nápravou (pro všechny motorizace) jsem neviděl důvod, proč by auto opravdu nemělo být komfortní.

A skutečně. Podvozek je dobře odhlučněný, tichý a přes většinu nerovností se přenese naprosto ladně. Zadní náprava má problém až s opravdu velkými výmoly, nebojí se ozvat, v zatáčce pak může i nepatrně uskočit. Ale nebojte, nejde o nic dramatického. Tlumiče jsou tvrdší, naladění podvozku však neutrální. Na hladké, případně rozbitější okresce dokonce i příjemně houpavé. Rozhodně se nemusíte bát, že by z vás GLA chtělo vytřást duši, v tomto ohledu crossover příjemně překvapil.

Navzdory vyšší stavbě karoserie netrpí vůz v zatáčkách přehnanými náklony. A pokud nebudete do esíček najíždět v nesmyslných rychlostech, nemusíte se bát ani projevů nedotáčivosti. GLA se stočí s radostí, řízení vám sice nedává žádnou zpětnou vazbu, je však přesné a při rychlé manipulace v uličkách měst i příjemně lehké.

Trochu rozpačitý jsem byl z fungování asistenčních systémů. Adaptivní tempomat občas zazmatkuje a řidič musí být víc ve střehu, aby v případě potřeby reagoval sešlápnutím plynového pedálu. Na to se ale dá postupem času zvyknout. Horší je to s asistentem pro jízdu v pruzích, jenž vehementně reaguje na každou situaci, která se mu jen trochu nelíbí. Namísto upozornění rovnou sáhne do řízení, což je nepříjemné. A bohužel se tak děje i na cestičkách mezi vesnicemi, které o nějakých bílých pruzích v životě neslyšely. Proto jsem tohoto pomocníka nechal téměř vždy odpočívat. Je tak nutné učinit skrz infotainment před každou jízdou.

Mercedes-Benz GLA 220 d 4Matic

Závěr

I když nový Mercedes-Benz GLA působí zvenčí jako evoluce svého předchůdce, uvnitř na sobě hodně zapracoval. Proto za mě konečně dává smysl. Nepůsobí totiž jen jako zvýšený hatchback, který vznikl na sílu, aby uspokojil poptávku zákazníků, a ve finále vyjma vyšší ceny nepřináší nic navíc. Tady je znát, že se při jeho tvorbě přemýšlelo. Interiér je prostornější, vzdušnější a díky posuvné zadní lavici i variabilnější. Standardní výbava je vcelku bohatá a na nějaké další vyšperkování vám stačí jen několik desítek tisíc.

Naftový dvoulitr je prima společníkem pro normální nesportovní přesuny. Hezky jede, po zahřátí působí kultivovaně a neřekne si o moc paliva. Navíc tu máme pohodlný - i když jen klasický - podvozek, který si v drtivé většině situací vede zdatně. Jen by to chtělo odladit fungování asistenčních systémů, jejichž horlivost často přispívá ke všemu, jen ne bezpečnosti.

A taky je potřeba si našetřit nějakou tu kačku. Se základním dvoulitrovým turbobenzinem o síle 100 kW stojí vůz 824.010 Kč. Zkoušený dvoulitr bez čtyřkolky přijde na 1.043.020 Kč, vybavený systémem 4Matic se pak přehoupne lehce přes 1,1 milionu korun. To na malý crossover s docela všední technikou není žádná láce, u přímé konkurence nakoupíte nepatrně levněji. BMW X1 s obdobným motorem (nafta, 140 kW), automatem a čtyřkolkou stojí 1.054.300 Kč. Audi Q3 2.0 TDI quattro je proti naší testovačce levnější jen o úsměvné dvě stokoruny, z dvoulitru však doluje o sedm kilowatt více. Ale… zase si s nimi tolik nepopovídáte.

Nejlevnější verze modelu 824.010 Kč (GLA 180/100 kW) Základ s testovaným motorem 1.043.020 Kč (GLA 220 d/140 kW) Testovaný vůz bez příplatků 1.101.100 Kč (GLA 220 d 4Matic/140 kW) Testovaný vůz s výbavou 1.275.462 Kč (GLA 220 d 4Matic/140 kW)

Plusy

Prostorný interiér

Dynamika motoru

Pohodlný podvozek

Slušná spotřeba

Rozumné ceny příplatků

Minusy