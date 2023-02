Mercedes-Benz zeštíhlí nabídku. Zbaví se většiny kupé a kombíků

Kolegům s Car and Driver se podařilo vyzpovídat nejmenované vedoucí pracovníky automobilky Mercedes-Benz, kteří nastínili důsledky nového strategického plánu značky. Snaha o zvýšení výdělků a posun k ještě luxusnějším modelům přinese proměnu a redukci modelového portfolia. Ze stávajících 33 karosářských provedení dostupných napříč Evropou a USA zbude pouhých 14.

Jeden z vedoucích zaměstnanců Mercedesu konkrétně řekl: „Ve výsledku prostě nepotřebujeme kombi nebo dvoudveřové modely s nedostatečným odbytem, abychom zvýšili objemy. Nejdůležitějšími udržitelnými prvky současných luxusních vozů jsou prostor a čas... Ty jsou naší prioritou číslo jedna - ne další luxusní styl karoserie, model, který funguje pouze v Evropě, nebo poslední pokus v umírajícím segmentu."

Co to znamená konkrétně? Už z dřívějška víme, že buďto letos nebo v příštím roce skončí kupé a kabriolety tříd C a E, které nahradí dvoudveřový model CLE s pevnou i stahovací střechou. V roce 2024 svou kariéru ukončí model CLS, včetně provedení Shooting Brake, jenž stál za vznikem kategorie čtyřdveřových kupé, a později v tomtéž roce nebo o rok později skončí také AMG GT 4dveřové kupé.

Lehké to ostatně nebudou mít ani SUV kupé – modely GLC Kupé a GLE Kupé se dočkají nových generací, ale následně bude jejich kariéra rovněž ukončena. Podobně na tom bude třída E s karoserií kombi, u níž v následujícím roce očekáváme příchod nové generace, ale poté se kolem roku 2030 odebere do důchodu bez náhrady. Stane se tak posledním kombíkem značky, neboť třída C kombi skončí už se stávající generací, a to kolem roku 2028. O moc lépe na tom nebude ani malé CLA Shooting Brake – objeví se ještě v roce 2025 na elektrické platformě MMA, ale poté se Mercedes praktičtější karoserie modelu zbaví.

Nějakých novinek se ale v nadcházejících letech přeci jen dočkáme, nejen škrtů v modelovém portfoliu. Jak už víme, plánuje se příchod kupé GT, které bude vycházet z roadsteru SL. Ten dostane také provedení Maybach a odvozený speedster v rámci nové exkluzivní řady Mythos. Po roce 2026 bychom se podle kolegů z Car and Driver měli dočkat elektrického nástupce modelu SL, spřízněného kupé GT a čtyřdveřového kupé. V té době se očekává také příchod nové elektrické třídy GLG.

Se snahou o zvýšení zisků bude rovněž souviset větší důraz Mercedesu na sportovní provedení AMG, luxusní Maybach a exkluzivní Mythos. V poslední jmenované řadě modelů se kromě výše zmíněného speedsteru na základě třídy SL počítá také s oživením sporťáku se vzhůru výklopnými dveřmi a se čtyřdveřovým pick-upem vycházejícím z třídy G.

S přerodem evropského automobilového trhu na plně elektrický můžeme od Mercedesu dále očekávat větší akumulátory, a to až o kapacitě 150 kWh, výkony blížící se k či překračující 1.000 kW, nebo deklarované dojezdy na jedno nabití přes 800 kilometrů dle WLTP. Využití 800V architektury pak umožní nabíjecí výkony až 270 kW.

Budoucí Mercedes tedy bude exkluzivnější, nabídne menší množství karosářských variant, ale na druhou stranu také mnohem širší možnosti individualizace. Modely se postupně budou měnit v elektromobily a značka, jakou jsme v posledních desítkách let znali, se zásadně změní. Míří podle vás Mercedes správnou cestou, nebo si začíná kopat vlastní hrob?