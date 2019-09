Již minulý měsíc automobilka Mercedes-Benz naznačila, že na blížícím se autosalonu IAA 2019 představí nový elektrický koncept z řady EQ. A před pár hodinami na svém Facebookovém profilu poprvé poodhalila i jeho tvary.

Sama automobilka o konceptu mlčí a dosud o něm neprozradila žádné detaily. Spokojit se tak musíme pouze s dřívějším prohlášením, podle kterého by měl koncept „zvýraznit flexibilitu, orientaci na zákazníka a udržitelnost vize produktové a technologické značky Mercedes Benz EQ.“

Mnoho nového neodhaluje bohužel ani fotografie, na které je vůz zakrytý bílou plachtou. Skrze ni však prosvítají úzké LED světlomety se třemi segmenty na každé straně a výrazné podsvícené logo třícípé hvězdy. Prozatím tak můžeme pouze odhadovat, že díky elektrickému pohonu bude přední maska uzavřená a mohla by se tak podobat již prodávanému Mercedesu EQC.

O něco zajímavěji však působí skica bočního profilu, která vůz lemuje i na odhaleném snímku. Nový koncept tak bude s největší pravděpodobností čtyřdveřovým kupé s protáhlým čelním sklem, dynamickou zádí a směrem dozadu stoupající boční linií.

Vůbec nejzajímavější jsou však čerstvě zveřejněné snímky interiéru, který je pojat poměrně futuristicky. Vůz je koncipován jako čtyřmístný, každý z pasažérů se však může těšit na velice komfortně vypadající sedačky. Za skromně pojatým volantem, který svými tvary připomínající volanty závodních vozů, chybí tradiční přístrojový štít. Jízdní data tak nejspíš budou promítána přímo na leskle černé palubní desce s vertikálními pruhy a vertikálními výdechy ventilace.

O nedostatku obrazovek však rozhodně nemůže být řeč. Ta největší je umístěna ve středovém tunelu, který se táhne napříč celým vozem. Každý z pasažérů má však k dispozici ještě vlastní obrazovku, která je zajímavě integrována do madel dveří. Interiér tak působí čistě, elegantně a futuristicky.

Podle některých spekulací by tak nový koncept řady EQ mohl být předobrazem připravované elektrické vlajkové lodi EQS, která by měla vstoupit do prodeje v roce 2022. Základem nového EQS by měla být zcela nová modulární elektrická platforma z dílny Mercedes-Benz, na které by mělo do budoucna vyrůst zhruba pět dalších modelů.

Nová platforma, která by měla nést označení MEA, by mohla nabídnout baterie o kapacitě až 80 kWh, podporu dvou motorů a podle některých zdrojů by vrcholné modely s označením AMG mohly nabídnout výkon až okolo 600 koní. Dojezd produkčního modelu EQS se pak odhaduje zhruba okolo 500 kilometrů.