Mercedes poodhaluje tvary nové třídy C, premiéra proběhne příští týden

Není to tak dlouho, co se automobilka s třícípou hvězdou ve znaku pochlubila informacemi k vývoji nové generace třídy C, která nese interní označení W206. Automobilka tehdy potvrdila, že premiéra proběhne ještě letos, nyní však upřesnila, že on-line premiéra modelu proběhne již 28. února od 14:00 středoevropského času.

Společně s uvedením konkrétního termínu také automobilka zveřejnila dvojici snímků. Na jednom si můžeme konečně prohlédnout detaily nových světlometů, které dosud vždy halila maskovací fólie. Druhý snímek pak ukazuje siluetu hned dvou modelů – klasického sedanu a poprvé i modelu kombi.

Karoserie modelu kombi, který stojí v pozadí, je přitom nápadně vyšší. Podle některých zpráv ze zahraničí bychom se tak mohli dočkat i produkční verze dobrodružně laděného modelu All-Terrain, který se v minulosti podařilo několikrát zachytit na špionážních fotografiích. Může jít ale také pouze o aranžmá kvůli fotografii.

Silueta tradičního sedanu se přitom nijak výrazně nemění, jak ostatně prozradily již dříve zveřejněné snímky maskovaných prototypů. Automobilka se drží tvaru klasického sedanu, u kterého pouze prodloužila rozvor i celkovou délku karoserie. A k tomu samozřejmě přidá pár decentních úprav ve stylu nové třídy S.

Třídou S se pak inspiruje i interiér, který by měl nabídnout přepracovanou koncepci kabiny s vertikálně orientovaným displejem multimediálního MBUX systému o úhlopříčce 11,9 palce. Zákazníci se přitom opět mohou těšit na maximální důraz na komfortní a prémiové prostředí.

Po technické stránce se sluší zmínit, že nová třída C stojí stejně jako nové esko na platformě MRA s pohonem zadních kol, v případě céčka však automobilka více využívala tradiční ocel, namísto hliníku. Zájemci o céčko se navíc budou muset obejít bez vzduchového podvozku.

Pod kapotou nové třídy C se nově objeví pouze čtyřválce, vždy kombinované s 48V mildhybridním systémem využívajícím elektromotor o výkonu 15kW integrovaný do devítistupňové automatické převodovky. Chybět by ale neměla ani verze AMG, která by ovšem tentokrát mohla být plug-in hybridní.