Mercedes S600 Michaela Jordana čeká na nového majitele už dva roky

Michael Jordan je nejen basketbalovou, ale i globální sportovní legendou. Šestkrát vyhrál titul v NBA, pětkrát byl zvolen nejlepším hráčem ligy. Jeho jmění je odhadováno na 34 miliard korun. Dokážete si asi představit, že pro člověka s takovým bohatstvím není problém si pořídit auto, které se mu zlíbí, ať to stojí, co to stojí. Z výčtu jeho vozidel v průběhu let můžeme zmínit Chevrolet Corvette C4, 1989 Porsche 930 Turbo Cabriolet “Flat Nose”, Ferrari 512 TR, Chevrolet Corvette ZR1 40th Anniversary Edition, Porsche 993 Turbo S a mnoho dalších nádherných modelů, které Michael Jordan jako milovník automobilů vlastnil.

Mezi ně patří i na zakázku vyrobený Mercedes-Benz W140 S600 Coupe z roku 1996, který se nyní po delší době znovu nachází k dispozici pro potenciální zájemce. S lakem v námořnické modré dostal Mercedes rozšířený bodykit, monobloková kola a dvojité koncovky výfuku. Všechny změny na voze provedl německý úpravce Lorinser.

Interiér nabízí výbavu, za kterou by se nestyděly ani vozy moderní doby. Elektricky ovládaná okna včetně sedaček, elektricky ovládané střešní okno, tempomat, klimatizaci a nádherná kožená sedla v tmavě šedém zbarvení. Zajímavou vychytávkou je při zapnutí autotelefonu zobrazení jména “Jordan”.

U motoru nechal Jordan vše při starém. Kupé třídy S je tedy osazeno ve spojení s pětistupňovou automatickou převodovkou šestilitrovým dvanáctiválcem o výkonu 394 koní a 570 Nm.

Jordanovi tento vůz patřil do roku 2003. Nyní ho vlastní Beverly Hills Car Club. Počáteční cena vozu v aukci byla 23 dolarů, jako symbolická pocta Michaelu Jordanovi, který nosil dres s tímto číslem.

Nyní má Mercedes-Benz W140 S600 Coupe najeto 252.803 km a je nabízen za 135 tisíc dolarů, což dělá v přepočtu 2,891 milionů korun. Beverly Hills Car Club s přestávkami toto auto nabízí již od roku 2020. Možná se sám prodejce diví, jak je možné, že o vůz s takto slavnou historií není velký zájem.