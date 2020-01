Mercedes Truck-ID: Identifikace k placení

Vypadá to jako ze sci-fi filmu, ale koncern Daimler již zkouší uplatnění bezpečné a zašifrované specifikace nákladního vozidla k placení bez potřeby zásahu řidiče či dopravce. Nově vyvinutý digitální identifikační kód nazývá Truck-ID, platební a další funkce najdeme pod spojením Truck Wallet. Daimler Trucks tak důsledně pokračuje v digitalizaci nákladních vozidel a zjednodušování jejich provozu.

Snadnější, rychlejší

Vývoj se zabývá mimo jiné nákladními vozidly, která by dokázala samostatně komunikovat s ostatním zařízeními a přitom realizovat právně závazné transakce, například placení. Odborníci společnosti Daimler Trucks k tomu v rámci pilotního projektu vytvořili všechny nezbytné předpoklady a společně s partnery úspěšně realizovali první využití automatického placení u elektrického nabíjecího stojanu. Pro řidiče to znamená další usnadnění každodenní práce, ale také zvýšení její efektivity a bezpečnosti.

Nákladní vozidla se mohou prostřednictvím platformy Truck-ID, která je současně jejich „osobní“ identifikací, prokazovat vůči ostatním spolupracujícím zařízením a jednoznačně uzavírat smlouvy na příslušné procesy. Truck Wallet přitom funguje jako platforma a centrální uživatelský program pro všechny aplikace, které využívají Truck-ID k nejrůznější účelům. Prototypové Truck-ID a Truck Wallet jsou uloženy jako softwarové programy v kódované podobě v kryptografickém procesoru. Procesor je součástí modulu Truck Data Center, což je centrální telematická řídicí jednotka nového Actrosu.

Virtuální peněženka

Software Truck Wallet může posloužit nejen jako opravdová peněženka s předem uloženými financemi, ale také ve formě platebních karet například tankovacích či zákaznických. Samozřejmě vše v digitální podobě. Elektronické informace včetně disponibilní částky jsou uloženy v aplikaci Truck Wallet a z ní přenášeny do ostatních zařízení prostřednictvím sítě W-Lan a mobilních komunikačních sítí.

Digitální podpis

Největší výhoda transakcí prostřednictvím aplikace Truck Wallet spočívá v kombinaci s identifikačním kódem Truck-ID, který určuje vozidlo mezi dalšími statisíci ostatních automobilů. Jedinečný kód digitálně stvrzuje všechny procesy aplikace Truck Wallet. Tímto způsobem jsou transakce verifi kovány.

Ve spojení s dalšími telematickými daty jako například určení polohy uskutečněné transakce nabízí tento systém dopravcům vysokou úroveň zabezpečení proti podvodům. Při vytvoření individuálního identifikačního kódu Truck- ID se používá osvědčený asymetrický kryptografický proces, proto tajné součásti Truck-ID nejsou známy ani Daimler Trucks, ani dodavatelům procesoru ani dopravcům.

Automatické placení naživo

Společnost Daimler Trucks společně s Commerzbank již zrealizovaly se systémem nákladního vozidla automatizované placení. K tomu nebylo zapotřebí celé nákladní vozidlo. Pro pilotní projekt stačily vybrané komponenty nákladního vozidla související s modulem Truck Data Center včetně softwaru Truck-ID a Truck Wallet.

Pro placení jsou peníze uloženy v digitální, kódované podobě jako e-eura do aplikace Truck Wallet systému nákladního vozidla. Po uskutečněné platbě virtuální peněženkou Truck Wallet jsou peníze, jednoznačně označené kódem Truck-ID, převedeny příjemci. Příjemce může pak po bance Commerzbank požadovat, aby mu tyto e-peníze převedla na jeho konto. Transakce je ověřena po internetu prostřednictvím technologie Corda a uložena. Tímto způsobem může majitel nákladního vozidla kontrolovat platby jednotlivých vozidel. Tento postup umožňuje již současná legislativa, protože systém splňuje veškeré nezbytné požadavky Spolkového úřadu pro dohled na finanční služby BaFin. Elektronické peníze jsou kryty zúčtovacím účtem u banky Commerzbank. Podezřelé transakce lze rozpoznávat a řešit.

Jak velký?

Modul pro síťové propojení Truck Data Center má rozměř přibližně formátu A5. Daimler Trucks jej montuje do vozidel napříč modely na základě mezinárodně standardizované elektrické a elektronické architektury. Mercedes- Benz Actros je tímto modulem vybaven standardně. Truck Data Center přijímá data ze senzorů, kamer a dalších komponentů vozidla a vyhodnocuje je pro nejrůznější aplikace. Navíc tvoří rozhraní pro veškeré služby v oblasti konektivity, a zajišťuje tak komunikaci nákladního vozidla s vnějším okolím. Truck Data Center komunikuje s infrastrukturou, ostatními vozidly a dalšími účastníky logistického procesu jako moderní chytrý telefon prostřednictvím Bluetooth nebo sítě 4G. Vedoucí projektu Truck Wallet ve společnosti Daimler Trucks Helge Königs k tomu říká: „S programy Truck-ID a Truck Wallet jsme vytvořili základy pro samočinné interakce mezi nákladními vozidly a s nimi spolupracujícími zařízeními, což představuje významný technologický milník. Naším cílem je dosáhnout v budoucnosti stavu, kdy nákladní vozidla budou vystupovat v nejrůznějších oblastech použití jako samostatní aktéři. Řidiči se tak ještě intenzivněji soustředí na vlastní úkoly a dopravci budou profitovat z výrazného snížení administrativní zátěže a bezpečnějších procesů. U tohoto druhu placení již prakticky není možný například běžný podvod s tankovací kartou, která byla okopírována a u níž byl nezákonným způsobem zjištěn kód PIN.“

Mobilní simulátor

Vývojoví inženýři Daimler Trucks vyjeli v červenci do okolí Stuttgartu s mobilním simulátorem, v němž řidiči nákladních vozidel mohli testovat prototypy budoucích digitálních ovládacích menu a nových aplikací. Základ tvořily aktuální systémy nového modelu Mercedes-Benz Actros. Zkušenosti testujících osob jsou přímo využívány při dalším vývoji nákladních vozidel Daimler Trucks. Simulátor byl umístěn v zadní části vozu Mercedes-Benz Třídy V.

Další možnosti Truck-ID

Využití softwaru Truck-ID a Truck Wallet může směřovat například k úhradě mýtného. Řidiči nákladních vozidel dosud musejí manuálně zadávat data do mýtného systému, přičemž může docházet k chybám. Tato data by nyní mohla být díky nové technologii jednoznačně potvrzena a prostřednictvím W-Lan přenášena z nákladního vozidla přímo do systému. To by řidičům nákladních vozidel a speditérům ušetřilo čas, stres a peníze.

Analogicky by mohly také procesy spojené s přepravou nákladu probíhat přímo prostřednictvím nákladního vozidla. Přepravní dokumenty budou v digitální podobě uloženy v nákladním vozidle, které je stvrdí, jakmile bude náklad ve svém cíli a od klienta systému obdrží příslušné potvrzení pro příjem zboží. Truck-ID a Truck Wallet by mohly částečně převzít také řízení zakázek a vyúčtování subdodavatelů. Mohou totiž prokazatelně doložit, kdy bylo nákladní vozidlo použito jakým uživatelem. K tomu je zapotřebí pouze příslušný technologický „protějšek“ na straně uživatele, jako je chytrý telefon včetně aplikace, která dokáže komunikovat s peněženkou Truck Wallet. Také vyřízení leasingu na vozidlo a krátkodobé smlouvy o používání (např. „platba podle použití“) by bylo možné uskutečňovat přímo prostřednictvím nákladního vozidla. Zákazníci zaplatí přímo u vozidla a nákladní vozidlo se rozhodne, zda jsou splněny nezbytné předpoklady k tomu, aby bylo připraveno k provozu.