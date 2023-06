Nově představený koncept One-Eleven odkazuje na historický koncept C 111 z konce šedesátých let.

Automobilka Mercedes-Benz má opravdu bohatou minulost, kterou se nyní rozhodla spojit i s vizí budoucnosti. Oprášila totiž historický koncept Mercedes C111, představený v roce 1969 a během následujících let několikrát přepracovaný, kterému nadělila modernější vzhled a především ty nejnovější technologie. A to jak v kabině, tak pod kapotou.

Vision One-Eleven: Setkání minulosti a budoucnosti

Stejně jako původní koncept C111, také Vision One-Eleven sází na aerodynamický design, který podtrhuje výrazný přední splitter vpředu a obrovský difuzor vzadu. Příď zaujme také průduchy v kapotě, zatímco elegantní záď je vybavena výsuvným křídlem a displejem schopným zobrazovat koncová světla i zprávy, který lemuje tenká červená linka.

Video se připravuje ...

Výška vozu je pouhých 1170 mm, přičemž mezi zajímavostí patří také obrovské čelní sklo, které plynule navazuje na drobnou střechu, do které jsou uchycené dveře. Koncept totiž dostal tzv. racčí dveře, které v minulosti proslavil jiný model značky. Zadní sklo pak podobě jako přední plynule navazuje na karoserii, čímž by měl vznikat organický design.

Speciální elektrický pohon

Ovšem zatímco pod kapotou konceptu C111 se vystřídaly rotační motory, turbodiesely a zážehové motory, koncept Vision One-Eleven spoléhá na čistě elektrický pohon. Nejde však o žádnou běžnou techniku. Například baterie jsou tvořeny výkonnými kapalinou chlazenými články s novou chemií, na jejichž vývoji se podílel tovární tým F1.

Nové baterie pak pohání nové elektromotory s axiálním tokem, které dodala britská společnost Yasa, spadající pod společnost Benz. Tyto motory s axiálním tokem by měly být lehčí, kompaktnější a výkonnější, než aktuálně běžně používané elektromotory s radiálním tokem. Mercedes přitom pracuje na vývoji těchto motorů, který by umožnil jejich instalaci do nové generace elektromobilů.

Kompaktní velikost elektromotorů automobilce umožnila lépe manipulovat s prostorem. Kabina tak byla posunuta více směrem dozadu, díky čemuž je prostornější, než bývá u supersportů běžné. Posádka sice musí překonat vysoký práh, pak už jí ale čekají komfortně vyhlížející a sportovně tvarovaná sedadla, připomínající styl šedesátých let.

Retro i eko materiály a rozšířená realita

Ten je ostatně na kabině celkově dobře patrný, automobilka ho však umě kombinuje s moderními technologiemi. To je dobře patrné třeba na přístrojové desce, která nabízí podobnou grafiku jako zadní panel. Designéři navíc ve velkém použili recyklované materiály, nechybí moderní infotainment nebo stylové doplňky.

Video se připravuje ...

Třešničkou na dortu by pak měl být set rozšířené reality Magic Leap 2, který promění celou kabinu vozu v uživatelské rozhraní. Posádka by tak měla například vidět i přes A-sloupky, což zní jako velmi příjemný trik.

Na rozdíl od staršího konceptu C111, který se měl původně vyrábět v omezené sérii, je koncept Vision One-Eleven rovnou označován za pouhý koncept. Nebyla tedy zveřejněna žádná technická data a nepočítá se s výrobou. V budoucích generacích vozů značky se ale nejspíš setkáme s nějakou technikou či technologiemi, které zde automobilka ukázala.