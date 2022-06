MG Mulan odkrývá karty: Stovka za 3,8 s a dojezd až 600 km

Původně britská značka MG, která dnes spadá do vlastnictví čínského koncernu SAIC a její výroba sídlí v Číně, se před nedlouhou dobou pochlubila novým čistě elektrickým hatchbackem Mulan, který by se měl na starém kontinentu prodávat pod označením MG 4. Teprve nyní jsme se však dozvěděli jeho technické parametry, které jsou docela působivé.

Jak už delší dobu víme, základem modelu MG Mulan by měla být elektrická platforma SAIC Nebula, na které vyrostl hatchback s délkou 4287 mm, šířkou 1836 mm a výškou 1516 mm. Rozvor by měl mít hodnotu 2705 mm, zatímco pohotovostní hmotnost by se měla pohybovat okolo 1665 kilogramů, což na elektromobil není vůbec špatné.

Vůz by měl být vybaven NMC baterií od Ningde E-Noc Power System, což je společnost patřící Shanghai E-Con Power System, kde SAIC drží 30% podíl přes jinou společnost. Tím se ale nemá smysl zbytečně zdržovat.

Baterie by měla napájet pouze jeden motor, který dodává společnost UAES – společný podnik mezi Zoomlion a Bosch. Elektromotor nabízí nejvyšší výkon 150 kW, což dnes není zas tak oslnivé, do budoucna se však nejspíš dočkáme i výkonnějších jednotek.

I s tímto výkonem však MG slibuje akceleraci z 0 na 100 km/h v čase pouze 3,8 sekundy, což je působivý výsledek. Automobilka je navíc pyšná také na pětihvězdičkové hodnocení Euro NCAP, nízké těžiště (jen 490 mm), poloměr otáčení jen 5,3 metru a údajné rozložení hmotnosti mezi nápravami v poměru 50:50.

Video se připravuje ...

Zajímavostí použité platformy jsou navíc velmi tenké baterie. Ta s nejnižší kapacitou by měla mít pouze 110 mm na výšku, výkonnější baterie má na výšku 137 mm a baterie s nejvyšší kapacitou měří na výšku 140 mm. Na šířku přitom baterie měří 1300 mm, zatímco na délku 1690 mm.

Konkrétně model MG Mulan by měl dostat dvě baterie. Základní má nabídnout kapacitu 51 kWh, zatímco výkonnější 64 kWh. Dojezd by pak měl být odstupňován do tří stupňů: 400 km, 500 km a 600 km. Pravděpodobně se však jedná o dojezd dle čínského měřícího standardu, který je výrazně benevolentnější, než v Evropě používaní WLTP.

Podle MG by se model Mulan měl v Číně prodávat za částku, která nepřesáhne 200.000 RMB, což je cca 704.000 Kč. Na místním trhu tak jistě půjde o zajímavý elektromobil, který by se mohl postavit zejména proti VW ID.3. MG však Mulan od začátku označuje za globální model, takže se ještě nabízí otázka, kdy a za kolik peněž nakonec dorazí na starý kontinent.