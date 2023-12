Legenda Michael Schumacher: Život, cesta na vrchol a rekordy. Stav 10 let po nehodě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Michael Schumacher, narozený 3. ledna 1969 v Hürth-Hermülheimu v Německu, je jedním z největších závodníků v historii formule 1, kde závodil za týmy Jordan, Benetton, Ferrari a Mercedes. Jeho kariéra je příběhem nejen o úspěchu a rekordních číslech, ale také o neochvějné vůli a odvaze. Schumacherova cesta od motokár k sedminásobnému titulu mistra světa je plná vzestupů i pádů.

Jeho příběh je nejen o úspěších na závodních okruzích, ale také o osobní odolnosti a odhodlání. Přes veškeré výzvy, které kariéra ve Formuli 1 přináší, se Schumacher dokázal udržet na vrcholu a zároveň si udržel skromný a soukromý osobní život. Jeho příběh je fascinující nejen pro fanoušky motorsportu.

Raný život a rodina

Michael Schumacher se narodil v rodině, kde byl motorsport součástí každodenního života. Jeho otec Rolf pracoval jako mechanik a matka Elisabeth provozovala kantýnu na místním závodním okruhu. Toto prostředí umožnilo mladému Michaelovi vyrůstat ve světě, kde byla rychlá auta a závodění vášní.

Michael projevoval zájem o motorsport už od mladého věku. Jeho prvním závodním vozem byla motokára, kterou mu postavil jeho otec. Stroj měl motor z motocyklu. Již v těchto raných letech prokázal Michael mimořádný talent a odhodlání, což bylo základem pro jeho budoucí úspěchy v závodním světě.

Začátky v závodní kariéře

Michaelova závodní kariéra začala na motokárách, kde se rychle projevily jeho výjimečné schopnosti. Po úspěších na národní úrovni přešel do mezinárodních soutěží, kde pokračoval v dominanci. Jeho úspěchy v kartingu mu otevřely dveře do vyšších závodních kategorií. K motokárám se dokonce vrátil v letech 1996, 2007 a 2009.

Vítězství Michaela Schumachera v motokárách Rok Soutěž 1984 Německý juniorský šampionát v kartingu 1985 Německý juniorský šampionát v kartingu 1987 Německý seniorský šampionát v kartingu 1987 Finále evropského šampionátu v kartingu 1996 Monaco Kart Cup Formula A 2007/2009 Desafio Internacional das Estrelas

V polovině osmdesátých let přešel Schumacher do automobilových závodů. Jeho cesta vedla přes formuli Ford a formuli König až do formule 3 s týmem WTS Racing, kde pokračoval ve sbírání zkušeností a vítězství. Tato raná léta byla klíčová pro jeho další rozvoj a přechod do vyšších závodních tříd, které nakonec vyústily v nabídku od týmu formule 1.

Vítězství Michaela Schumachera ve formuli 3 Rok Soutěž Počet vítězných cen 1989 Německá formule 3 2 1990 Německá formule 3 5 1990 Mezinárodní formule 3 2

Start ve formuli 1: Týmy Jordan a Benetton

Vstup Michaela Schumachera do formule 1 se uskutečnil v roce 1991, kdy poprvé usedl do vozu týmu Jordan. Toto angažmá bylo krátké, protože již v následujícím závodě přešel do týmu Benetton. V Benettonu strávil Schumacher pět let a získal zde své první dva tituly mistra světa v letech 1994 a 1995.

Jeho čas v Benettonu byl poznamenán kontroverzemi, ale také neuvěřitelným talentem a schopností přizpůsobit se. Schumacher dokázal využít každou příležitost k vítězství a stále více si získával pozornost jako jeden z nejlepších jezdců na světě.

Slavná éra s Ferrari

V roce 1996 přišel další zlom v jeho kariéře – přestup do Ferrari. Do týmu, který nevyhrál šampionát jezdců od roku 1979 (kdy ho vyhrál Jody Scheckter). Příchod do Ferrari byl pro Schumachera i tým velkou změnou. Schumacher se stal klíčovou postavou v obnově týmu a oživení jeho slávy.

Během svého působení ve Ferrari získal Schumacher pět titulů mistra světa v řadě (2000-2004). Jeho dominance v tomto období je považována za jednu z nejúspěšnějších ér ve sportu vůbec. Schumacher nejenže vynesl Ferrari zpět na vrchol, ale také nastavil nové standardy v závodním průmyslu.

Rekordy a úspěchy

Michael Schumacher drží v F1 rekordy, které jsou svědectvím jeho mimořádného talentu a dominance. Jeho rekordy zahrnují nejvíce titulů mistra světa, nejvíce vítězství v jedné sezóně a největší počet vítězství v kariéře.

Tato čísla jsou však pouze částí jeho odkazu. Schumacher nejenže lámal rekordy, ale také měnil způsob, jakým se díváme na závodění ve formuli 1. Jeho přístup k přípravě, analýze dat a spolupráci s týmem ukázal novou cestu, jak dosahovat úspěchů v tomto konkurenčním sportu.

Rekordy Michaela Schumachera ve formuli 1 Rekord Počet Dosaženo v letech Nejvíce titulů mistra světa 7 2002 Nejdelší série titulů mistra světa 5 2000–2004 Nejvíce závodů do konce sezóny při získání titulu mistra světa 6 2002 Nejvíce vítězství ve stejném Grand Prix 8 1994–1995, 1997–1998, 2001–2002, 2004, 2006 (VC Francie) Nejvíce sezón s vítězstvím 15 1992–2006 Nejdelší série sezón s vítězstvím 15 1992–2006 Nejdelší série umístění v prvních dvou pozicích 15 2002 (VC Brazílie) – 2002 (Grand Prix Japonska) Nejvyšší procento umístění na pódiu v jedné sezóně 100% 2002 Nejdelší série umístění na pódiu 19 2001 (VC USA) – 2002 (Grand Prix Japonska) Nejvíce nejrychlejších kol 77 2001 (VC Austrálie) Nejvíce nejrychlejších kol v jedné sezóně 10 2004 Nejvíce hattricků (pole position, vítězství a nejrychlejší kolo) 22 2002 (VC Japonska)

Osobní život a dobročinnost

Michael Schumacher je známý odmítáním veřejné pozornosti mimo závodní okruhy. Své soukromí si střeží. Jeho snětek s Corinnou Betsch v roce 1995 a narození dvou dětí, dcery Giny a syna Micka, ukázalo jeho oddanost rodině. Právě syn Mick pokračuje v odkazu otce, sezony 2021 a 2022 strávil v kokpitu formule 1.

Schumacher se také věnoval filantropické práci. Jeho nadace „Keep Fighting“ je zaměřena na podporu lidí postižených nehodami a nemocemi. Jeho touha pomáhat a pozitivně ovlivňovat životy lidí sahala i daleko za závodní okruhy.

Tragická nehoda a zdravotní stav

Schumacher utrpěl těžké zranění hlavy při nehodě na lyžích ve francouzském Meribelu dne 29. prosince 2013. Od té doby je jeho zdravotní stav předmětem spekulací, přičemž jeho rodina žádá o soukromí a zachovává informace o jeho zotavování v tajnosti.

Generální ředitel formule 1 Stefano Domenicali nedávno prohlásil, že by stav Michaela Schumachera nepřál ani svému nejhoršímu nepříteli. Situace zůstává obtížná pro nejbližší okolí i miliony jeho fanoušků