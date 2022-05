Synové slavných otců v současném světě motorsportu: Mick Schumacher

V druhém díle minisérie o synech slavných otců v současném motorsportu se vydáme za jménem nejslavnějším. Naprostá většina z nás se může shodnout na tom, že tím největším a nejslavnějším jménem ve světě motorsportu je Schumacher. Po veleúspěšné kariéře legendy a sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera si po několika letech našel do královny motorsportu cestu také jeho syn, Mick.

Mick Schumacher

otec: Michael Schumacher (*1969) – pilot formule 1 (306 startů, 91 vítězství, 1566 bodů, 7x mistr světa) narozen: 22. března 1999 (23 let)

největší úspěchy: evropský šampion F3 (2018), mistr F2 (2020)

počet startů: 26

vítězství: 0

stupně vítězů: 0

pole positions: 0

nejrychlejší kola: 0

počet bodů: 0

Je velmi těžké určit jednoho konkrétního pilota, kterého bychom mohli označit za nejlepšího v historii formule 1, když se tento sport během více než 70 let změnil k nepoznání. Pro mnoho fanoušků může být nejlepším pilotem historie argentinská legenda Juan Manuel Fangio. Jeho 5 titulů z 50. let, tedy samotného začátku F1, překonal až po více než 40 letech právě Michael Schumacher. Někdo může zmínit jména Jackieho Stewarta nebo charismatického Brazilce Ayrtona Senny. A určitě se najde několik fanoušků i odborníků, kteří za toho nejlepšího označí Lewise Hamiltona, který v posledních letech převzal velkou část statistických rekordů.

Málokdo mi však bude rozporovat v tom, že Michael Schumacher, jehož 7 titulů ve formuli 1 je stále rekordem (byť sdíleným), je dodnes to největší jméno ve světě motorsportu. Aura jména Schumacher, léta naprosté dominance, boření mýtů a všech možných rekordů v rudém Ferrari je něco, co se bude těžko překonávat.

Do tohoto “boje” se před několika roky rozhodl vkročit samotný Mick Schumacher, syn Michaela. Asi žádný jezdec na světě momentálně nečelí většímu očekávání, než kluk, jehož otec je jednou z největších sportovních legend obecně. Mick měl ale jasno, chtěl být závodník jako jeho táta.

V roce 2008 začala jeho kariéra na motokárách. V prvních letech byste však ve výsledkových listinách nenašli jméno Mick Schumacher, ale Mick Betsch. Příjmení po své matce Corinně používal kvůli ochraně před nadměrným zájmem médií. Michael se však motokárovým závodům z podobných důvodů nevyhýbá – Micka pravidelně podporoval přímo na motokárových tratích.

Během Michaelova návratu do F1 s Mercedesem (2010-2012) se Mick úspěšně prokousával juniorskými kategoriemi motokárových šampionátů ADAC, Euro Wintercup nebo německého mistrovství. 29. prosince 2013 došlo k osudové nehodě, která navždy změnila život celé rodiny Schumacherů. Michael Schumacher ten den lyžoval se svým synem Mickem a přáteli ve francouzském Méribelu. Při pádu na lyžích utrpěl vážný úraz hlavy, kvůli kterému byl na několik měsíců v umělém spánku. Z toho se sice probudil, ale do dnešního dne, tedy téměř 9 let od osudné nehody, nejsou o zdravotním stavu německé sportovní legendy bližší zprávy.

Už tak náročná cesta za snem být úspěšným závodním pilotem se pro Micka Schumachera stala ještě komplikovanější. Následující ročník (2014) závodil pod pseudonymem Mick Junior a stal se vicemistrem světa a Evropy v šampionátu motokár.

Rok 2015 byl pro Micka tím prvním ve formulích a také prvním pod slavným jménem Schumacher. Sezónu strávil v šampionátu ADAC F4, kde nakonec skončil desátý se ziskem jednoho vítězství. V příštím roce v oblíbeném šampionátu pokračoval, nyní však s úspěšným týmem juniorských kategorií Prema, a celkově skončil druhý. Ve stejném ročníku si střihnul ještě šampionát italské F4, ve které se taktéž musel spokojit s druhým místem.

Byť se Mickovi ani v jednom ze zmíněných šampionátů nepovedlo vyhrát, byl vidět a měl solidní výsledky. Pro rok 2017 tedy bylo logickým krokem jít o stupeň výš, a to do šampionátu evropské F3. Pro Micka to byl skutečný křest ohněm. Nad touto formulovou kategorií už je pouze F2 a F1. Tlak kvůli zvýšenému zájmu médií sílí, což se na Mickovi podepisuje. Několik solidních jednotlivých výsledků zastiňuje až dvanácté místo v celkovém hodnocení šampionátu.

Zlí jazykové už o Mickovi mluví jako o dalším z kluků, kteří sice mají slavné jméno, ale talent nikoliv. Těmto kritikům zavřel Schumacher ústa hned následující ročník evropské F3. Pro Micka rok 2018 neodstartoval nejlépe, jeho solidní rychlost se rozhodně neodrážela ve výsledcích. Druhé polovině sezóny však Schumacher zcela dominoval. Zaujal pěti výhrami v řadě, naprosto suverénním víkendem na německém Nürburgringu a tím, že chladnokrevně ustál vypjatou situaci v boji o titul s Danem Ticktumem. Mick Schumacher se stal šampionem evropské F3 pro rok 2018 a byl čas jít dál.

Rok 2019 byl pro Micka prvním rokem ve formuli 2, což je poslední podkategorie před samotnou královnou motorsportu. Opět se nejednalo o zcela jednoduchou cestu bez překážek. Mick kromě nekonzistentních výkonů doplácel také na technické problémy. Navzdory premiérovému vítězství ve sprintu v maďarském Hungaroringu se umístil až na dvanáctém místě celkového pořadí.

V roce 2020 to nezačalo o moc lépe. Mick byl rychlejší, ale dělal zbytečné chyby. V kombinaci s technickými problémy v Rakousku to pro mladšího Schumiho vypadalo na další těžký ročník. Se závody v Hungaroringu se však karta obrátila a Mick ke své rychlosti přidal konzistentnost, která mu na konci sezóny přinesla vysněný titul mistra světa ve formuli 2. Ke dvěma vítězstvím přidal dalších osm pódiových umístění, na což neměli soupeři jako Callum Ilott, Yuki Tsunoda, Robert Schwartzman, Nikita Mazepin nebo Guanyu Zhou odpověď. Schumacherovo partnerství s týmem Prema tak v juniorských kategoriích znamenalo dva významné tituly, které jen dokazovaly, že Mick je víc než pouhé slavné jméno bez talentu.

Pro rok 2021 podepsal Mick Schumacher smlouvu ve formuli 1 s americkým týmem Haas. Týmovým kolegou mu byl soupeř z juniorských kategorií, Nikita Mazepin. Mazepin a Schumacher v tomto roce tak trochu bojovali ve vlastním světě. Haas totiž již před sezónou varoval, že veškeré úsilí a finance směřují na rok 2022 a významné změny pravidel. To znamenalo, že ročník 2021 byl pro Haas nutným zlem. Schumacher s Mazepinem kvůli nekonkurenceschopnému monopostu pravidelně obsazovali poslední místa. Jedinou referencí pro výkony mladého Schumiho tak byl právě týmový kolega, kterého Mick pravidelně porážel jak v kvalifikacích, tak v závodech.

Ve stejné sestavě, ale s vyššími cíli, nastupoval Haas do letošního ročníku. Válka na Ukrajině však v americkém týmu sponzorovaným ruským oligarchou, a zároveň otcem Nikity Mazepina, změnila zavedené pořádky. Nikitu Mazepinovi byla vypovězena smlouva a jeho místo zaujal starý známý Kevin Magnussen. Ten se tak do americké stáje a F1 vrátil po roční pauze. Mick Schumacher si nejen z důvodů jezdeckých kvalit nemohl příchod Magnussena vynachválit. Pokud by se mu pravidelně dařilo porážet i Magnussena, jeho kredit by opět o něco stoupl.

V ročníku 2022 zatím máme odjeto 5 závodů. Haas se díky skvělému Kevinu Magnussenovi vrátil na bodované pozice, zatímco Mick se hledá a ještě nebodoval. Co se týče čiré rychlosti, výrazně nezaostává - zatím je to v kvalifikacích 3:2 pro Magnussena. Horší už to však je s vyhodnocováním určitých situací v samotných závodech, což ukázal poslední závod v Miami. Schumacher si šel pro první body v kariéře, než naprosto nesmyslně vyřadil zbrklým manévrem z bodovaných pozic jak sebe, tak svého kamaráda a mentora Sebastiana Vettela. Momentálně je tedy bodové konto 15:0 ve prospěch Magnussena. To momentálně zní opravdu strašně, nicméně nás čeká ještě 18 závodů, ve kterých se rozdává velká porce bodů. Rychlost Schumacherovi nechybí, zato zkušenosti ano. Trpělivost nebude mít Haas pořád, tudíž je pro mladšího Schumachera nesmírně důležité, aby se co nejvíce a nejrychleji přiblížil výsledkům zkušenějšího kolegy Magnussena.

Můj názor na Micka Schumachera

Je vidět, že Mick Schumacher to hrozně moc „chce”. Je to obrovský pracant, jako jeho otec. Od roku 2019 je Mick členem jezdecké akademie Ferrari, což mu v nejlepším případě může v budoucnu zařídit sedačku ve slavné stáji. „Jeho přístup je velmi podobný. Způsob, jakým se zajímá o vůz, jak diskutuje s inženýry, to je opravdu jedinečné. To musím říct, že je velmi podobné jeho otci,” prohlásil současný šéf Ferrari, Mattia Binotto, o Micku Schumacherovi. To jen potvrzuje má úvodní slova. Mick je nesmírně pracovitý, což mu i přes prvotní neúspěchy přineslo tituly v juniorských sériích. Podobná cesta ho může čekat i ve formuli 1. Nevidím v něm generační talent, jakým je Max Verstappen, Charles Leclerc nebo George Russell. Jedná se ale o nadaného, nesmírně zapáleného kluka, který má dostatek talentu na to, aby se s trochou štěstí mohl stát mistrem světa.

Pro následující dvě sezóny počítá Ferrari s jezdeckou sestavou ve složení Leclerc/Sainz. Pokud si však Schumacher s Haasem odjede „svoje”, i díky potenciálu obnovení slavného partnerství Schumacher/Ferrari ho může čekat více než zajímavá budoucnost. Není fér od něj čekat výsledky, které měl jeho otec Michael – nejúspěšnější pilot v historii formule 1. Mick má tu „smůlu”, že ať chce nebo ne, bude vždy se svým otcem srovnáván. Ostatně, s tímto srovnáním po dobu své jinak úspěšné jedenáctileté kariéry ve formuli 1 bojoval také Ralf Schumacher, strýc Micka. Ralf Schumacher závodil za Jordan, Williams a Toyotu a vyhrál celkem 6 velkých cen. Na běžného závodního pilota více než solidní kariéra. Se jménem Schumacher však byl Ralf pouze ve stínu svého slavnějšího bratra Michaela. Teď už jde jen o to, zda Mick svého slavného příjmení využije ke svému prospěchu. Má to ve svých rukách již nyní, kdy v Haasu bojuje o své první body ve formuli 1.