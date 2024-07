Minty Forty: Poznejte unikátní mentolové Ferrari F40 za 44 milionů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Definitivní Ferrari. S takovou myšlenkou o vzniku legendárního Ferrari F40 v osmdesátých letech přemýšlel sám Enzo Ferrari, když se začal loučit se svým milovaným automobilovým světem. Pro zbytek světa to pak byla oslava čtyřicátin, která vstoupila do dějin. Až extrémní silniční Ferrari F40 slavnostně debutovalo v roce 1987 při příležitosti 40. výročí značky a do té doby o něm věděla jen hrstka vyvolených.

Příběh o vzniku Ferrari F40 by nepochybně vydal na celovečerní film, stejně jako zajímavosti i následné produkce všech 1235 aut. Víte, že se všechny vyrobily v jediné barvě, charakteristickém červeném odstínu Rosso Corsa? I přesto se během dalších desetiletí několik majitelů rozhodlo svou „F-čtyřicítku“ odlišit od všech ostatních a sáhnout na svatý grál všech milovníků ferrari jinou originálnější barvou. Jedním z nich je i tenhle mentolový kousek s přezdívkou „Minty Forty“.

Ten s číslem šasi 88538 opustil maranellskou továrnu 27. února 1991 v tradičním červeném laku s červeným interiérem, postupem let měnil majitele a ještě před koncem devadesátých let havaroval a musel projít rozsáhlou pečlivě zdokumentovanou opravou. Až po deseti letech oprav konečně obdržel certifikaci Ferrari Classiche, která potvrzuje, že si zachoval svá čísla motoru a převodovky a potvrzuje, že opravy byly provedeny podle úplných původních specifikací a norem.

Současný majitel, který si jej koupil v aukci v roce 2021, začal přemýšlet o novém červeném laku, ale když nechal vůz odstrojit, přišel s jiným nápadem. Rozhodl se, že svému Ferrari F40 dá osobitou identitu a inspiroval se historickým Ferrari 250 GTO v mentolovém zeleném odstínu Verde Pallido, s nímž Sir Stirling Moss závodil ve vytrvalostní čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans 1962.

Netradiční Ferrari F40 tak následně vyrazilo do světa s přezdívkou „Minty Forty“, a dokonce ani nemá standardní červený interiér. Spolu s přelakováním exteriéru byla skořepinová sedadla přečalouněna do modré barvy, díky čemuž je tenhle kousek naprosto unikátní. Žádné další Ferrari F40 na celém světě nevypadá stejně.

Teď však hledá nový domov – s nájezdem lehce přes 31.000 kilometrů se jej aktuální majitel rozhodl pustit do světa a nabízí jej skrze aukční dům RM Sotheby’s. Už letos v srpnu se bude „Minty Forty“ dražit na aukci v kalifornském Monterey a očekávaná prodejní cena se pohybuje od 44 do 58 milionů korun. Typicky červené exempláře jsou ale v posledních letech i výrazně dražší a prodávají se s cenou přesahující 70 milionů korun.