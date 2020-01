Mitsubishi ASX 2.0 Mivec AWD CVT – Když jeden dělá totéž

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Je až kouzelné, jak různorodě automobilky přistupují k aktualizaci svých modelových řad. Zatímco některé značky se striktně drží zažitého cyklu nová generace – facelift – nová generace, jiné to řeší více po svém a hojně prodávanému modelu nadělí klidně několik faceliftů. A to nemluvíme o tom, že nová generace je někdy jen evolucí předchůdce (vzpomeňme příjezd nové Dacie Duster), zatímco vcelku nenápadná omlazovací procedura může přinést celou plejádu veledůležitých novinek.

Mitsubishi ASX je zářným příkladem obojího, vždyť japonský crossover se světu představil už v roce 2010. To je jen pro představu doba, kdy se stále ještě dala koupit nová Octavia první generace. Automobilka se ale rozhodla jít cestou pravidelných faceliftů, které model dostal v letech 2012, 2016 a naposledy 2019. Může se zdát, že přináší jen pozměněný vzhled a modernizaci kabiny, aby ASX drželo krok s konkurencí, ale není to pravda. Právě to souvisí s druhým bodem, který jsem zmiňoval výše. Na „obyčejný“ facelift se toho totiž minulý rok změnilo opravdu hodně.

Jako bratři

Zaměříte-li se pouze na předek, klidně byste věřili, že jde o zcela novou generaci. ASX dostává příď s chromovými bumerangy (automobilka tento koncept pojmenovala Dynamic Shield), díky čemuž teď vypadá stejně jako bratrská SUV Outlander a Eclipse Cross. Tyto „céčkové“ ozdoby nezvyklým způsobem spojují diodové světlomety s blinkry a mlhovkami. Není to ale jen o změněné masce. Mitsubishi říká, že od prvních sloupků dopředu je ASX zcela nové – včetně výztuh, hranatějších blatníků či přepracované kapoty.

Až podrobnější zkoumání bočních panelů karoserie či oken prozrazuje návaznost na předchůdce. Změny vzadu už nejsou tak výrazné, všimnout si můžete přepracovaných světel a jiného nárazníku. To všechno je obuté na 18" kolech, která jsou pro nejvyšší zkoušenou výbavu Intense standardem.

Jediné, co se mi na autě vyloženě nelíbilo, byly červené polepy nad prahy a na kolech. Tahle červená totiž vůbec neodpovídala metalickému odstínu karoserie, za který se mimochodem připlácí 15.000 Kč. „Zkusili jsme to, ale nevypadá to dobře, takže to ani nebudeme nabízet,“ dozvídám se od zástupců značky při vracení auta. Tenhle přístup mi přišel sympatický. Žádné tvrdohlavé „je to o zvyku“, „naši zákazníci to tak chtějí“… Prostě zkusili jsme, přiznáváme - nepovedlo se, jedeme dál.

Vyjma červeného laku čítal testovaný exemplář ještě dva příplatky, z nichž jeden je šitý na míru českým zákazníkům. Jde o sadu pro zvětšení zavazadlového prostoru, jímž dnes povídání o interiéru netradičně začneme. Za 3890 Kč vám Mitsubishi vydlabe podlahu a dosáhne tak na objem slušných 488 litrů (o 69 l více než standard). Musíte se ale smířit s tím, že podlaha nemá úplně rovnou plochu a organizéry či jinými pomocníky pro každodenní život se také zrovna neplýtvalo. Potěší alespoň nízko uložená nákladová hrana a fakt, že pod víko se vejde i 186 centimetrů vysoký člověk.

Mitsubishi ASX - rozměry zavazadlového prostoru Objem [l] 488/1219 Délka/délka po sklopení [cm] 82/157 Šířka mezi podběhy [cm] 99 Výška po plato [cm] 61 Průchodnost výška/šířka [cm] 83/101 Výška dolní hrany [cm] 78 Průchozí výška pod 5. dveřmi [cm] 186

Tím druhým příplatkem je paket Sport, který za 22.990 Kč přidává spodní kryty nárazníků, šedé prahové lišty, velurové koberečky, sportovní hliníkové pedály a sadu štítků s názvem Sport.

Kabina už na rozdíl od vnějších partií takové inovace nepřináší. Celkovou koncepci interiéru včetně volantu či přístrojového štítu známe z předchůdce. Mitsubishi přepracovalo alespoň středový tunel a použilo více měkčených materiálů, aby kabina působila honosnějším dojmem. Snaha se cení, ale vrásky ASX vyhladit nedokáže. Jo, informace na palubním počítači se i nadále mění pomocí samostatného tlačítka vlevo od otáčkoměru. Ne vždy jsou ale tyhle prvky staré školy na škodu. Například panel pro nastavování klimatizace zůstal věrný třem otočným ovladačům, na které se snadno zvykne a nenutí řidiče ťapkat rukou za jízdy po displeji.

Osmipalcová obrazovka působí ve srovnání se zbytkem kabiny jako módní výstřelek, ale jen dokud je zhasnutá. Menu infotainmentu má zastaralou grafiku a ani kvalita obrazu není z nejvyšších. Kvitujeme alespoň fakt, že prostřednictvím kabelu rozjedete na obrazovce služby Apple CarPlay a Android Auto, takže vám nic zásadního nechybí.

Na co si nemohu stěžovat ani v nejmenším, to je řidičská pozice. Nastavení sedačky a volantu je rozmanité, takže se sem pohodlně posadí nejrůznější typy postav. Sedačky bych zařadil k lepšímu průměru. Nemají sice výrazné boční vedení, ale jsou tak akorát tuhé a nevadilo mi v nich cestovat ani na delší vzdálenosti. Vzadu už je to o něco horší. Ne snad kvůli samotným sedačkám, ale spíše prostornosti. To je další slabina dlouhověkého crossoveru. Zatímco konkurence postupem času roste a nabízí více a více prostoru, ASX pracuje už od počátku se shodným rozvorem 2670 mm.

Dozadu se se svou skoro napoleonskou výškou 176 cm posadím v pohodě, pořád mi ještě zůstává pár čísel nad hlavou i před koleny, kolegové měřící okolo 190 centimetrů se zde ale skládají s obtížemi. Problémem je už horší nástupní prostor, úhel otevření zadních dveří totiž není tak velký, stejně tak jim při sezení s rovnými zády hodně rychle dojde prostor nad hlavou. Plusem vzadu budiž alespoň fakt, že sedačky mají dostatečně dlouhé sedáky a komfortem se vyrovnají těm předním.