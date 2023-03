Mitsubishi chystá 16 nových modelů během pěti let, včetně 9 elektrifikovaných

Automobilka Mitsubishi o sobě v poslední době nedávala příliš vědět, to se však změnilo s představením nové generace modelu ASX, který je technickým sourozencem Renaultu Captur. Jak zástupci značky oznámili na prezentaci při prvních jízdách, s novým ASX automobilka začala novou kapitolu. A to nyní potvrzuje i představení nových střednědobých plánů.

Společnost Mitsubishi totiž představila střednědobou strategii nazvanou Challenge 2025, v rámci které chce v následujících letech investovat do výzkumu a vývoje, včetně elektrifikace, IT a nových obchodních příležitostí. Důraz však bude kladen i na snižování emisí s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality.

Video se připravuje ...

Pro nás je ale nejdůležitější, že se automobilka chystá představit v následujících pěti letech rovnou 16 nových modelů. Devět z nich by mělo být elektrifikovaných, přičemž čtyři budou zcela elektrické. Jak je přitom patrné z uveřejněného snímku připravované modelové nabídky, automobilka se chystá pokrýt široké spektrum segmentů.

Z již odhalených modelů vidíme koncept XFC Concept, model Delica Mini nebo již zmiňovanou novou generaci modelu ASX. Vedle francouzsko-japonského crossoveru pak vidíme i stále maskovaný model Colt, jehož premiéra by neměla být daleko. Podobně jako v případě ASX přitom půjde o přeznačkovaný model Renault, konkrétně modernizované Clio.

V horní řadě vidíme prosvítat světla u nového pick-upu, který by měl dostat spalovací motor. S největší pravděpodobností půjde o novou generaci modelu Triton/L200, přičemž premiéra se očekává v tomto roce. Technika by i tentokrát měla pocházet od aliančních partnerů, konkrétně by základem mohl být rámový podvozek Nissanu Navara.

Zřejmě stejná platforma by pak mohla být využita i pro nové vozidlo PPV (pick-up passenger), tedy zřejmě robustní terénní SUV posazené na rámu, které by v nabídce mělo nahradit model Pajero, případně Pajero Sport. Kromě toho ale automobilka slibuje i čistě elektrický pick-up, který by se měl minimálně podle naznačené siluety výrazně odlišovat od spalovací verze.

Mezi očekávanými novými modely se spalovacím motorem vidíme ještě SUV se třemi řadami sedadel, které zřejmě nebude souviset s novým Outlanderem a představeno bude v roce 2025, nové MPV a také nový osobní automobil velikosti Kei-car, určený pro japonský trh. Koncept XFC by se měl produkční verze dočkat letos na jaře.

Mezi elektrifikovanými modely pak kromě ASX, Coltu a pick-upu vidíme příslib čistě elektrického SUV, hybridního SUV, hybridního MPV a hybridního modelu Xpander. Díky alianční spolupráci navíc automobilka nabídne i dva čistě elektrické malé modely. V jednom případě by se mělo jednat o vůz značky Nissan, v druhém opět o Renault.

Video se připravuje ...

V rámci podpory nových modelů se automobilka rozhodla zvýšit například investice do výzkumu a vývoje - do roku 2028 o 30 procent ve srovnání s předchozími šesti lety. Od roku 2026 by až 70 % investic mělo směřovat do oblasti elektrifikace, IT a nových obchodních příležitostí. Do roku 2030 se navíc automobilka chystá investovat zhruba 1,5 miliardy dolarů do baterií o kapacitě 15 GWh.

Automobilka by se měla soustředit především na trhy oblasti ASEAN a Oceánie, zatímco některé vybrané trhy (Jižní Amerika, Střední Východ nebo Afrika) získají nové modely původně určené právě pro oblast ASEAN. Trhy Severní Ameriky, Japonska, Číny a Afriky pak Mitsubishi zřejmě pokryje především aliančními modely s vyspělými technologiemi.