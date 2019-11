Na kolik přijde Velorex v USA? I nepojízdný stojí přes 170.000 Kč

Americký web Barn Finds, který se specializuje na vyhledávání vzácných automobilů na amerických inzertních serverech, nedávno upozornil na raritu, která se v zámoří příliš často nevidí. Na inzertním webu Craig’s list, který patří k nejpopulárnějším v USA, se totiž objevil Velorex 16/350 z roku 1969.

A není divu, že vzbudil patřičné pozdvižení. Jak ostatně uvádí Adam Clarke v úvodu svého textu na Barn Finds: „Najít klasický automobil s vinylovou střechou, to není nic výjimečného. Najít ale klasický automobil, který má všechny panely karoserie z vinylu, to už je něco jiného.“

Inzerovaný Velorex přitom zřejmě nebyl jen výstavním kouskem. Podle prodávajícího, který v inzerátu překřtil Česko na „check republic,“ je vůz dokonce registrovaný ve státě New Jersey. A i když na žádné z fotek nevidíme značky, jeho stav by celkem odpovídal občasnému využívání.

Koženková karoserie vypadá v přední části celkem zachovale, v zadní části a na střeše už ale materiál působí poněkud unaveně a vytahaně. Trubkový rám, zachycený na několika fotografiích, však vypadá celkem zachovale a zdravě. Trochu péče by však zasloužila kola, na kterých se objevuje koroze.

Poněkud hůř je na tom interiér, na kterém se podepsal čas i zásah kutila. Polstrování sedaček už se během let zřejmě propadlo/prosedělo a tak jeho čalounění vypadá nevzhledně krabatě. V jednoduché palubní desce se navíc objevil otvor, zřejmě na rádio, který tam rozhodně nemá co dělat.

Až na pár drobností se ale vůz zdá být kompletní a v celkem zachovalém stavu. Světla jsou možná trochu zažloutlá, jinak jsou ale kompletní a vcelku. A to včetně blinkrů. Původní se navíc zdá být i tachometr, volant nebo popelník. Otázkou je však stav podlahy, která není na fotkách moc dobře vidět.

U zadního kola je umístěn vzduchem chlazený dvouválcový motor Jawa 350 o objemu 344 cm3, který nabízel výkon 12 kW (16 k). Podle původního štítku by se mělo jednat již o modernizovaný motor 572-3, který dostal přepracovanou převodovku a hydraulické vypínání spojky. Motor však nevypadá příliš zdravě a právě to by mohl být důvod, proč je Jawa prodávána jako nepojízdná. Jak ale připomíná web Barn Finds, vzhledem k importu motocyklů Jawa do USA by nemuselo být hledání náhradních dílů zas tak obtížné.

Podle dat našich amerických kolegů se navíc na druhé straně oceánu pohybuje zhruba jen tucet exemplářů Velorexu 16/350, což z něj dělá skutečnou raritu. Prodejní cena 7.500 dolarů, což je zhruba 173.000 Kč, je tak prý více než férová. Ostatně není to prý tak dávno, co se v USA prodal slušně vypadající (nikoliv perfektní) Velorex 16/350 za cenu okolo 18.500 dolarů (cca 426.000 Kč), jak dodává web Barn Finds.