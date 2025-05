Na návštěvě u Chery: Robotické blondýny, crash testy a dotazy, co zkopírovat

Chery je jeden z největších výrobců automobilů v Číně, založen byl v roce 1997. Zajímavostí je, že prvním modelem byla přeznačkovaná verze první generace Seatu Toledo, k jehož formám a nákresům se Chery dostalo pokoutnými způsoby. Volkswagen kvůli tomu vyhrožoval soudem, ke kterému nakonec nedošlo. Chery Fengyun se vyrábělo od roku 1999, jenže první dva roky Chery nemělo národní licenci na výrobu a prodej automobilů. Nějakou dobu tedy oficiálně prodávala pouze automobilové komponenty v plně sestavené podobě, později získala alespoň provinční licenci a její auta mohly být prodávány ale také provozovány pouze v provincii Anhui, kde Chery sídlí. Teprve v roce 2001 státní automobilka od státu dostala národní licenci a ihned započala i s exportem do zahraničí.

Dnes je Chery největším čínským vývozcem automobilů, své vozy z CKD kitů také staví v asi deseti zahraničních továrnách. Koncern pod sebou značky Chery, Omoda, Jaecoo, Lepas, Soueast, Exeed (Exlantix), Jetour, iCar (iCaur), Luxeed, Karry, Rely a jako samostatné značky firma označuje i nové Himla a QQ, ačkoliv nejspíše půjde jen o řady pod Chery (stejně jako Tiggo nebo Arrizo). Vyrábí autobusy Wanda, podíl má ve značce Kaiyi, kterou Chery dříve založilo. A také provozuje společný podnik s JLR, ve kterém plánuje spustit novou společnou značku Freelander.

Právě v exportu zjevně firma vidí svou budoucnost, na silně konkurenčním domácím trhu to automobilky vskutku nemají snadné. Na letošní šanghajský autosalon a následnou mohutnou prezentaci ve městě Wuhu proto firma pozvala přes 2000 novinářů a influencerů ze zemí, kde je aktivní, nebo tam vstupuje. Jen letos to mají být vyšší desítky nových trhů, včetně většiny Evropy a tedy i Česka. Na prezentaci jsme se tedy s kolegou Markem Bednářem vydali také, i když každý za jinou značkou a s jiným programem. Ve Wuhu nám Chery ukázalo spousty novinek, spustilo další značku a předvedlo nám také část výroby i vývoje.

Velkou budoucnost automobilka cítí v robotice, ostatně jako většina konkurenčních čínských výrobců. Součástí téměř každé zastávky tak byli robotičtí psi ale zejména humanoidní roboti Aimoga Mornine. Asi 1,5 metrů vysoký humanoid s přerostlým zadkem, blonďatou parukou a brýlemi působí sice jako rekvizita ze sci-fi z roku 2002, ale je schopen chůze, umí servírovat nápoje a ještě letos také začne prodávat auta. Zúčastnil jsem se ostatně slavnostního zahájení prodeje, kdy bylo 220 kusů Mornine předáno prvním 45 dealerům. Překvapivě nejen v Číně ale i na exportních trzích, jedny z prvních kusů zamířily třeba do Malajsie. V showroomu Chery má humanoid mluvící pomocí umělé inteligence zodpovídat dotazy potenciálních zájemců a doporučit jim nejvhodnější model. Jaká je funkce robotických psů Chery neřeklo, většinu času na prezentacích koordinovaně kroutili zadky.

Roboti • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Nečekanou zastávkou bylo středisko nárazových testů, kde Chery několik stovek hostů posadilo na židle uprostřed haly, před velikým pódiem. Během chvíle začal před první řadu vysokozdvižný vozík navážet menší betonové bloky, takže bylo jasné, co se bude dít. Vedle mě sedící prezident Chery International ještě vyhnal pár fotografů, kteří se posadili na bloky a během chvíle se před námi rozjelo Chery Tiggo 9 a převrátilo na střechu. Během chvilky na místo naběhli zaměstnanci, zkontrolovali stav a pak jsme ihned mohli přímo k autu.

Crashtest vozidel Chery • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Došlo ale i na běžný nárazový test, ve kterém se střetly dvě Tigga 9 přímo na předek, se 100 % překrytím rychlostí kolem 55 km/h. To už nás Chery nenechalo sedět přímo před místem ale nahnalo nás na ochoz nad místem srážky. Právě bezpečnost má být jedním z hlavních bodů marketingu v Evropě a Chery u všech modelů cílí na pět hvězdiček v Euro NCAP. S Omodou 5 a Jaecoo 7 se to povedlo a dle stavu Tigga 9 po srážce, kde jsme opět mohli auta z blízka prohlédnout, by se tomu dalo věřit i zde. V základu má mimochodem devítka deset airbagů.

Továrna ve Wuhu se dnes příliš neliší od těch, které navštěvujeme v Evropě. Tedy nejmodernější roboti a autonomní vozítka převážející díly v koridorech mezi linkami. S lidskou prací se stále dá setkat, ale například celá linka od počátku přes svařování až po vyjetí z lakovny je 100 % obstarána roboty. Až ve chvíli, kdy je nutné do vozů instalovat sedačky a další díly interiéru, nastupují lidští dělníci. Na linkách jsem mimochodem viděl také vozy s logy Ebro, kterým na konci chyběla kola a motor (a možná i další komponenty). Ty jsou domontovány ve španělské továrně, a vůz je díky tomu považován za „evropskou výrobu“. Stejným způsobem zde probíhá i výroba vozů značek DR Automobiles.

Továrna Chery • Zdroj: auto.cz/Michal Dokoupil

Na prezentacích nových modelů se obvykle na náš názor nikdo neptá, Chery ovšem návštěvu dvou tisíců zahraničních hostů pojalo také jako zkušební vzorek vhodný ke sklizení co nejvíce informací. Téměř neustále jsem tak byl bombardován dotazníky, zjišťující můj názor na produkty, organizaci či budoucí plány.

Při jízdě s Tiggem 9 jsem si stěžoval hlavně na otravné naladění upozornění na nepozornost řidiče, které začalo pípat téměř okamžitě po odklonění hlavy do strany. Toto mi mimochodem Číňané slíbili upravit před příchodem Tigga na náš trh. Testovaný kousek byl sice zjevně ve verzi pro EU, po každém nastartování se tak spouštěly povinné asistenty, v software měl však aplikace ruského VK, včetně přehrávače hudby. Na to mi Číňané slíbili, že do EU nabídku trochu promažou a místo VK se tam pokusí dostat Spotify.

Překvapením byl stan s logy značky iCar, kde jsem hned u vstupu musel odevzdat svůj mobilní telefon. Uvnitř mě totiž čekaly dva koncepty budoucích modelů značky. Velký iCar V29 bude vlajkovou lodí a vzhledem mi trochu připomněl současnou generaci Land Roveru Defender. Na rozdíl od něj nabídne elektrický pohon, avšak s prodlužovačem dojezdu. Ten kombinuje přeplňovanou patnáctistovku s baterií o kapacitě buď 20 nebo 33 kWh. Stejný pohon dostane i prodloužená verze elektrického modelu V23, který se v REV verzi bude jmenovat V25. Značka iCar je mimochodem výsledkem spolupráce mezi Chery a Smartmi, což je pobočka Xiaomi zaměřená na domácí spotřebiče.

Po opuštění místnosti s koncepty mě ihned čekal další dotazník, avšak na trochu jiné téma. iCar totiž chystá nejmenší model V21 a hned na první stránce dotazníku jsem dostal na výběr mezi fotkou Suzuki Jimny a Jeepu Avenger. Firma se tak nepřímo ptá, jestli mají design novinky inspirovat japonskou klasikou, nebo americkým nováčkem. Následovala typická sada otázek včetně toho, kam bych s malým iCarem jezdil a kolik bych za něj byl ochoten zaplatit.

Na testovacích jízdách ve Wuhu mě doprovázel také manažer zodpovědný za český trh. Každou mou připomínku bral zjevně dost vážně a kolem stojícím Číňanům hlasitě v čínštině přikazoval, ať si vše zapisují. Mou nejčastější kritikou byly příliš vysoko uchycené sedačky, které nenechávají moc prostoru na hlavu.

Doslova jim ale do čínštiny přeložil také můj dojem z novinky Lepas 8, o které jsem řekl, že proti Tiggu působí lacině, zejména naladěním podvozku a displejem multimédií. Ani přes tuto přímou reakci se mi ale nevyhnuly další kola dotazníků, kromě toho o Lepasu. Novinka byla tak nová, že dotazník ještě nikdo nestihnul připravit.

Že by Chery získané poznatky nevyužilo se nebojím. Podle lidí zapojených do obchodu jsou právě čínské automobilky zdaleka nejrychlejší v reakci na připomínky. Dobře to je vidět na příkladu Omody 5, která do Evropy přišla teprve loni na podzim. Vůz jsem nedávno testoval a se 187 cm jsem se do interiéru téměř nevešel, protože má příliš vysoko uchycenou sedačku. Na prezentaci v Číně už mě však čekala modernizovaná Omoda, se sedačkou uchycenou o pořádný kus níže.

