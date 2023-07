Na světě je první sériová Tesla Cybertruck. Takové auto ale doma nechcete

Po několikaletém očekávání a opakovaných odkladech se Tesla konečně může pochlubit prvním sériově vyrobeným modelem Cybertruck. Tento významný okamžik automobilka zvěčnila na památeční fotografii, která byla následně sdílena na Twitteru. Na snímku můžeme vidět elektrický pick-up, obklopený týmem usměvavých zaměstnanců texaské Gigafactory. Bylo ovšem nutné zastínit těly ve žlutých vestách pohled na většinu karoserie elektromobilu? Inu, nejspíš ano.

Zahraniční média a pozorní uživatelé sociálních sítích totiž rychle upozornili na několik nedostatků, které na prvním produkčním voze zaznamenali. Zaprvé, Cybertrucku z nějakého důvodu kompletně chybí dveře řidiče a zadruhé, zadní dveře ze strany spolujezdce poměrně viditelně nelícují se zbytkem karoserie. Důvod je zatím neznámý.

Stejně tak stále nemáme žádné konkrétní specifikace ani cenu. Tesla původně zamýšlela vyrábět modely Cybertruck s jedním, dvěma nebo třemi motory, které by měly dojezd od 400 do 800 kilometrů a jejichž cena by začínala těsně pod 40 tisíci dolary (přibližně 850 tisíc korun). Poté se přidaly úvahy o čtyřmotorovém uspořádání, přičemž tato verze měla být schopna ujet až 1000 kilometrů na jedno nabití. Tak, či onak, zatím to jsou stále jen spekulace vzhledem k tomu, že na oficiálních stránkách Tesly nenajdete v podstatě žádné oficiální informace.

Nicméně, první dodávky elektrického pick-upu jsou potvrzeny na třetí čtvrtletí letošního roku, ačkoliv plnohodnotná sériová výroba bude zahájena začátkem roku 2024. Postupem času by se údajně mohl objem výroby zvýšit na 250 až 500 tisíc kusů ročně, což je Muskův hrubý odhad prodejů.

Autor: Matyáš Kunst