Elektrický pick-up Tesla Cybertruck byl slavnostně představen v listopadu 2019 a bezpochyby šlo o jednu z nejočekávanějších a nejzajímavějších novinek. Elon Musk dlouho dopředu avizoval výrazný design, což se také potvrdilo. Zajímavá však byla i slibovaná technika nebo příslib dodávek v roce 2021.

Jak dnes víme, prvotní termín automobilka dodržet nezvládla. V případě Tesly se ale vlastně nejednalo o nic zas tak neobvyklého. Zajímavé je ale pozadí vývoje, o kterém nedávno informovaly uniklé dokumenty. Podle kolegů z Handelsblatt a Wired, kteří na ně upozornili, si přitom technici a designéři užili s Cybertruckem opravdu velkou zábavu.

Uniklé dokumenty o vývoji Cybertrucku

Dokumenty, které měly být vyneseny zaměstnanci automobilky, upozorňují na problémy alfa prototypu z roku 2022. Tedy rok po původně slibovaném termínu zahájení prvních dodávek. Vůz však měl mít tou dobou naprosto zásadní problémy s podvozkem, utěsněním karoserie, hlukem, ovladatelností a brzdami.

Dokumenty měly obsahovat například srovnání designu v počítačové simulaci (CAD) s interními požadavky na testované prototypy. Výsledky přitom měly být celkem alarmující. V běžné praxi se totiž testy velmi přibližují tomu, co ukázala simulace. Pro Cybertruck to ale moc neplatilo.

Problémy prototypu

Problém u prototypu, skládaného ručně pracovníky a nikoliv roboty, byl například s utěsněním karoserie. Na karoserii totiž byla místa a komponenty, u kterých byl problém zajistit spolehlivé utěsnění před pronikáním vody či hluku do kabiny.

Problémy s utěsněním ale znamenaly také problémy s ventilací, respektive její efektivitou. Teplý vzduch by v chladných dnech unikal z kabiny, zatímco v horkých dnech by byl problém kabinu uchladit. V obou případech by to znamenalo vyšší spotřebu energie a nižší komfort.

Technikům se navíc povedlo identifikovat celkem 21 míst, u kterých hrozil průnik hluku do kabiny. S utěsněním proti hluku už přitom konstruktéři Tesly měli problémy již v minulosti, design alfa prototypu Cybertrucku měl ale přinést zcela nové výzvy.

Konstrukce Cybertrucku

Jedním z důvodů může být specifický typ konstrukce, o které se zatím stále spekuluje. Někdo mluví o klasické karoserii na rámu, někdo o samonosné karoserii. Ve hře by měla být i tzv. stressed-skin karoserie, která je částečně kombinací obou přístupů. Detaily o konstrukci se zřejmě dozvíme až po dodání prvních kusů.

Kromě problémů s utěsněním karoserie si však technici museli poradit také s problémy kolem ovladatelnosti, podvozku a brzd, což mohlo být způsobeno i samotnou karoserií a její příliš vysokou či naopak nízkou tuhostí. Dokumenty nespecifikovaly detaily, ale tuhost zkrátka měla být daleko mimo vytyčené cíle.

Řešení problémů s tuhostí

Odborníci, kteří byli zahraničními kolegy osloveni ke konzultaci nad uniklými materiály, přitom dodávali, že řešení problémů s tuhostí je zdlouhavý a nákladný problém. Tuhost karoserie by totiž měla být vyřešena již na samotném začátku, k čemuž slouží zmiňované simulace. Pokud je totiž tuhost nízká, karoserie se bude kroutit, pokud vysoká, auto nebude příliš dobře zatáčet.

Prototyp měl problém i s brzdami. Technici doufali, že při jejich testu dosáhnou na měřící škále SAE výsledku 7, což by bylo uspokojivé. Výsledek byl ale o 3 body horší. Vůz měl být při brzdění nestabilní a mít problémy při brzdění v zatáčkách.

Špatná ovladatelnost a další negativa

Problémy však měly být i s ovladatelností – karoserie se měla příliš naklánět a údajně se objevovalo i různé klepání, škubání, atd. Technici se prý prali také s naladěním podvozku, zejména tedy předního zavěšení. Navíc se objevovaly problémy s nadměrným opotřebením pneumatik v závislosti na světlé výšce vzduchového podvozku Cybertrucku.

Teslu Cybertruck tak evidentně trápily opravdu vážné problémy. Odborníci oslovení zahraničními novináři se navíc podivovali i nad tím, že v roce 2022 technici stále řešili vážné problémy alfa prototypu, když již v roce 2021 byly slibované první dodávky. Podle posledních informací bychom se ale produkční Tesly Cybertruck měli skutečně dočkat již letos, tedy někdy před koncem roku.