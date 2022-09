Nástupce Renaultu Twingo mohl a měl vypadat jinak. Do výroby to však nedotáhl

Kdo by neznal malý francouzský hatchback Renault Twingo? Městská třídveřová ikona byla v první generaci mimořádně úspěšná, od roku 1992 se dočkala tří modernizací a v Kolumbii vydržela v produkci až do roku 2012! Druhá generace vyráběná v letech 2007 až 2014 už ale takovým klenotem nebyla…

Důvod je prostý. Roztomilý prcek se proměnil v sice modernější, ale značně unifikovanější vůz, jenž se v šedi tehdejšího automobilového trhu poměrně snadno ztratil. Všechno přitom mohlo být jinak. Francouzský magazín Largus publikoval s odkazem na facebookovou skupinu Car Design Archives dobovou skicu Twinga II, která pocházela od samotných designérů značky. Šlo o jednu z možných podob chystaného auta… a dlužno říct, že byla podstatně originálnější a bližší předchůdci.

Nevznikl pouze náčrt, tento designový návrh se dočkal i hliněného modelu v životní velikosti. Francouzská značka jej však světu nikdy neukázala. Nás přesto zajímalo, jak by asi takové auto vypadalo, kdyby se skutečně propracovalo až do sériové produkce. A tak se náš kolega a grafik Honza Lušovský na základě jediného náčrtu pustil do práce.

A inspirace předchůdcem je více než zřejmá. Jen se podívejte na roztomilý kukuč s kulatými světly připomínajícími lidské oči. „Novinkou je zde motiv kruhu patrný na zrcátkách, mlhovkách, klikách dveří nebo na boční ochranné liště,“ vysvětluje Honza, jaké detaily do svého návrhu rovněž zapracoval. Co na takovou podobu říkáte vy? Dejte nám vědět v anketě níže…