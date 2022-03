Hity devadesátek: Na konci roku 1992 debutoval Ford Mondeo, nástupce Sierry

V roce 1992 byly na domácím (tehdy ještě československém) trhu zastoupeny až na pár výjimek všechny důležité značky. Kromě domácích Škody, MTX a Tatry, ruské Lady a ukrajinského ZAZu se superlevnou Tavrií, která ale rozhodně neoplývala kvalitou ani spolehlivostí, byla nabídka velmi široká: Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki, Toyota a Volkswagen. Které novinky toho roku lze považovat za významné? Významní hráči obměnili hlavně své modely střední a vyšší střední třídy.

Ford Mondeo

Ford Mondeo nahradil v Evropě Sierru se zadním pohonem, jeho vývoj stál obřích 6 miliard dolarů. Oblé tvary vzbudily spoustu kritiky, byly prý příliš „japonsky kulaté“ a nevýrazné. Šéfem projektu CDW27 se stal John Oldfield. Prodávat se novinka začala až 22. března 1993, ale produkce v belgickém Genku běžela už od 23. listopadu 1992, kdy také proběhla oficiální prezentace. Hned od počátku byly v nabídce všechny tři karosářské verze: 4,48 m dlouhé sedany a pětidveřové hatchbacky a kombi, které měřilo přes 4,63 m.

Podvozek s rozvorem 2704 mm používal na obou nápravách vzpěry McPherson, příčné zkrutné stabilizátory, vinuté pružiny a teleskopické tlumiče. Doplňovaly je vpředu trojúhelníkové závěsy, vzadu pak dvojitá příčná ramena a jedno podélné. Moderní benzinové čtyřválce Zetec 1,6, 1,8 a 2,0 litru doplňoval turbodiesel Endura-D 1,75 l. Kromě základních verzí s předním pohonem se nabízely i čtyřkolky, vesměs v kombinaci se zážehovým dvoulitrem. Mondeo mělo už od počátku standardně airbag řidiče. také získalo titul evropského Automobilu roku 1994. Tehdy přišel na trh i špičkový V6 Duratec 2,54 l.

V září 1996 Ford přizpůsobil Mondeo stylu New Edge. Přídi dominovala elipsovitá maska chladiče a obří hlavní světla, která zasahovala do boků. U sedanů narostla i ta koncová, v případě hatchbacků jen decentně, kombíky se vzadu nezměnily takřka vůbec. Tvarové úpravy natáhly auta na 4,56, respektive 4,67 m. Následně přišla sportovní verze ST24 s motorem V6, kterou v závěru kariéry nahradila ST220. První Mondeo vyběhlo v listopadu 2000, aby udělalo místo nástupci stejného jména. Závodní verze byly velmi úspěšné v okruhových kláních.

Ford koncipoval Mondeo jako světové auto, o čemž svědčil jeho název. Zámořští sourozenci Ford Contour a Mercury Mystique z továren v Kansas City a Cuautitlánu (Mexiko) sice vypadali podobně, avšak mnoho společných dílů neměli.

Mazda 626

Oblá Mazda 626 série GE debutovala v Evropě v lednu roku 1992 coby klasický tříprostorový sedan a liftback. V Japonsku měla premiéru už dříve, v říjnu 1991, na domácím trhu však nesla jméno Cronos, pětidveřová verze pak byla zařazena jako typ MS-6 do portfolia luxusnějšího subbrandu ɛ̃fini, stejně jako MS-8 se stejným základem. Další japonská síť Autozam prodávala Clef s jinou přídí.

Exteriér vypadal až sportovně, liftback měl dokonce do zadního víka integrované křídlo. Podvozek měl rozvor 2,61 m, sedan měřil 4,67 m, pětidveřová verze těsně pod 4,7 m. Chybělo kombi, Mazda jej v této řadě nenabídla, po celou dobu produkce přežil hranatější Wagon z předchozí generace, ten nesl svébytný kód GV a sem vlastně vůbec nepatří. Výhradně zážehové motory měly objemy 1,99 a 2,5 l, pro starý kontinent byl k dispozici i nepovedený dvoulitrový diesel Comprex s přeplňováním membránovým dmychadlem.

Ceny v Československu začínaly na 618.000 Kčs za sedan LX 1.8i. Šestiválcový hatchback GT stál 870 tisíc korun. Zaujala domácí podnikatele, kteří vydělali „svůj první milion“. A nebyli tak konzervativní jako zákazníci Mazdy jinde, takže se jim auto líbilo, stejně jako prvním porevolučním manažerům. Globálně bylo ovšem považováno za příliš velké a těžké. Nejslabší benzinová jednotka 1,84 l přišla do Evropy až v říjnu 1994. Není bez zajímavosti, že ke dvoulitrům se dodával alternativně pohon všech kol. Tato generace mohla mít jako poslední čtyři kola i řízená (4WS). V polovině 90. let přišla decentní modernizace, která se projevila hlavně na změněné přídi.

Kromě lokálně produkované severoamerické specifikace 626 existoval ještě jeden ekvivalent řady GE, ale Ford Telstar AX (sedan) a AY (liftback) zůstaly vyhrazeny vybraným asijským trhům (včetně Japonska!), jihu Afriky a protinožcům.

Renault Safrane

V Ženevě 1992 představila francouzská automobilka nástupce liftbacku vyšší střední třídy R25. Nejdražší a nejluxusnější renault té doby si zachoval praktickou karoserii, zavazadelník nabídl v základním uspořádání 425 l, dal se ale snadno zvětšit sklopením zadních sedadel. Tvary byly považovány za čisté a elegantní, někomu přišly možná až příliš usedlé. Vlajková loď Renaultu měřila necelých 4,74 m, prostoru měla posádka dost a nedostatku pohodlí se opravdu bát nemusela...

Rozvor náprav činil 2764 mm, na obou nápravách se nacházely vzpěry McPherson. Vpředu je doplňovala spodní ramena tvaru L, vzadu dvojice ramen příčných s podélnými suvnými tyčemi. Safrane měl od dubna 1992 pod kapotou benzinové čtyřválce 2,0 a 2,17 l. Vrcholem nabídky se stal v závěru roku V6 PRV 2,98 l. Turbodiesely dT zastupoval od té doby jen agregát 2,07 l. Od února 1993 se dodával benzinový šestiválec i se dvěma turby, pouze s o něco menším objemem 2,96 l.

Raketa se 193 kW (262 koňmi) letěla až 250 km/h, s luxusní výbavou Baccara to byl opravdový polykač kilometrů. Přeživší exempláře této verze se dnes coby youngtimery zachraňují a renovují... Bylo jich postaveno jen 806 kusů. Heuliez z něj odvodil kombi Long Cours, to ale zůstalo v jediném prototypu. Biturbo mělo pohon všech kol Quadra, stejně jako alternativně třílitr v atmosférické verzi, ostatní verze „zabíraly na předek“. Safrane se stal prvním vozem značky s airbagy. V listopadu 1993 přibyl dvouapůllitrový turbodiesel.

V červenci 1996 prodělal velký renault výraznou modernizaci. Chromem orámovaná maska spíše připomínala korejské vozy Daewoo. Celistvý pás koncových světel, který do té doby částečně přerušoval jen prostor pro registrační značku, také vzal zasvé. Změnila se paleta motorů. Čtyřventilový čtyřválec měl 1,95 l, pětiválec takřka 2,44 l a vidlicový šestiválec už jen 2,96 l. S vývojem obou menších pomáhalo Volvo. Turbodiesel dT měl objem 2,19 l. V březnu 1999 se objevil nový V6 s 2,95 l.

Německé konkurenci manažerských sedanů se velký renault nepřiblížil, představoval však velmi zajímavou alternativu. Výroba Safrane byla ukončena v prosinci 2000, vzniklo 310 tisíc kusů, což oproti takřka 781 tisícům R25 představovalo jen necelých 40 %. Nástupcem se stal originální a trochu extravagantní zvýšený hatchback Vel Satis, který bohužel u zákazníků propadl zcela.

Renault Twingo

Renault ukázal v roce 1992 ještě jednu veledůležitou novinku. Twingo X06 vynikalo originalitou. Tým designérů vedl Patrick le Quément, stvořili jednoprostorovou karoserii (říkalo se jí „monospace“). Ukázala se být velmi praktická, i při délce něco málo přes 3,43 m nabídla dostatek prostoru, hlavně vpředu. Twingo se poprvé představilo na autosalonu v Paříži 1992. Vývoj miniauta probíhal už od roku 1973, práce se naplno rozjely až po koupi práv na původně polský projekt FSM Beskid 106. Skvělou variabilitu podtrhla posuvná zadní lavice, díky které se zavazadelník mohl zvětšit ze 168 až na 261 l. V autíčku se dokonce vyspali dva lidé.

Interiér z pera Gérarda Gauvbryho nepostrádal vtip. Před řidičem svítily jen důležité kontrolky, středová přístrojová deska byla digitální, spínače zářily výraznými barvami. Podvozek s rozvorem 2347 mm měl vpředu vzpěry McPherson a trojúhelníková ramena, vzadu klikovou nápravu, na všech kolech pak vinuté pružiny s teleskopickými tlumiči. Původně byl pod kapotou letitý čtyřválec OHV 1,24 l. Lehoučkému Twingu s hmotností kolem 800 kg stačil,

Prodej se rozběhl až v březnu 1993. Neexistovala mimochodem verze s pravostranným řízením. Zato přišla elektrická shrnovací střecha. Dámám usnadňovala od října 1994 řazení pětistupňové manuální převodovky samočinná spojka Easy. V květnu 1996 dostalo Twingo nový motor OHC 1,15 l, který se alternativně pojil s třístupňovým automatem. Postupně se doplňovala výbava včetně té bezpečnostní.

Na jaře 1998 proběhl facelift, hlavní světla se spojila se směrovkami, už bez oranžových krytů, nárazníky byly výhradně lakované. Shrnovací střechu nahradila skleněná, zpočátku posuvná. Koncem roku 2000 se objevila čtyřventilová verze jediného motoru v nabídce. Pokračovala cizelace interiéru i podvozku... Limitovaných edic existovalo nepočítaně. Pravda, renaultík nevynikal bůhvíjakou spolehlivostí.

První Twingo sice v červnu 2007 nahradila druhá generace, která už měla klasickou kapotu, ale v Kolumbii přežilo ještě dalších pět let, až do června 2012. Výrazné „žabí oči“ si zachovalo až do konce, výraznější facelift nepotřebovalo. Renault oficiálně udával 2.478.648 vyrobených kusů, ale jen do konce produkce v Evropě (ve Francii a Španělsku).

Další premiéry

V roce 1992 také debutovala Alfa Romeo 155, která uspěla spíše v závodech cestovních vozů než u zákazníků. Legendární Dodge Viper a Ferrari 456 GT rozhodně netrhaly prodejní rekordy, stejně jako konečně sériový Jaguar XJ220, o McLarenu F1 nemluvě. Zato Jeep Grand Cherokee řady ZJ u nás rozhodně nejezdil jediný. Jihokorejská Kia vtrhla na český trh až později, Sephia ovšem v její nabídce nechyběla. Mazda lákala kromě 626 i na luxusnější Xedos 6 se stejným technickým základem, byl překvapivě ještě o něco menší, ale dražší. Subaru Impreza si svou slávu vydobylo hlavně na tratích rychlostních zkoušek, ale vozy první generace lze potkat na našich silnicích dodnes. Na jaře debutoval i „tříprostorový Golf“ od Volkswagenu, který na starém kontinentu dostal poprvé jméno Vento.

Zdroje: archiv auto.cz, Svět motorů, Wikipedia, Auto World Press, CD-ROM Autorevue 98

Foto: Ford, Mazda, Renault