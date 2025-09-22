Výkon 2,2 MW a dva rychlostní rekordy. BYD uvedl nejextrémnější model v historii
Elektromobilita a čínské značky zamíchaly se zavedenými pořádky. Nově to platí i pro ty nejrychlejší a nejvýkonnější vozy, kde si musíme zvyknout na vyslovování pořádně exotických názvů.
Donedávna se o tituly nejvýkonnějších a nejrychlejších aut světa přetahovaly známá jména jako Lamborghini, Bugatti nebo Hennessey. Jenže s nástupem elektromobilů se vysoký výkon stal snadněji dosažitelný, a díky tomu se otevřely brány pro nové výrobce. Dnes je v seznamu nejvýkonnějších aut světa několik zástupců chorvatského Rimacu, japonská Aspark Owl nebo italská Pininfarina Battista.
Hodně se do sbírání rekordů opřeli také Číňané. Jedny z předních příček tak zabírá sedan Xiaomi SU7 UIltra, který je výrazně levnější než všechny ostatní modely kolem něj. Najdeme tu ale také Nio EP9, Yangwang U7 nebo Zeekr 001 FR. Teď ale z Číny přišel nový model, který zamířil rovnou na první příčku žebříčku, ve kterém dosud vládl Rimac Never R s 1.556 kW.
Yangwang U9 má už v běžné verzi 960 kW, ve verzi Xtreme ale pořádně přidal. Má totiž čtyři elektromotory po 555 kW a kombinovaný výkon udává jako jejich součet, tedy 2220 kW. To je nárůst o 131 % ve srovnání s výchozí verzí, což musí být samo o sobě také nějaký rekord. Energii dodává 80kWh LFP baterie BYD Blade, která má podle výrobce výkon 30C, tedy zhruba 2.400 kW. Tento aspekt mimochodem zpochybňoval Mate Rimac, podle kterého nikdo nemá baterii schopnou dodat takový výkon déle než pár krátkých sekund. Auto je unikátní také 1200V architekturou, což dnes jiný produkční model nenabízí.
Yangwang U9 Xtreme se projel na německém testovacím okruhu ATP Automotive Testing Papenburg. Tam už se minulý měsíc rozjel na 472,41 km/h. Rekord vytvořil německý profesionální řidič Marc Basseng, který seděl za volantem při předchozím světovém rekordu v maximální rychlosti elektromobilu v roce 2024. Tehdy jel v japonském voze Aspark Owl, který má výkon 1.475 kW a dosáhl tehdy 438,7 km/h.
Jenže v srpnu byl Yangwang pouze nejrychlejším produkčním elektromobilem světa, při zářijovém pokusu zamířil pro titul nejrychlejšího produkčního automobilu. A to se mu také povedlo, rozjel se totiž na 496,22 km/h. Krom toho se mu podařilo projet Nürburgring Nordschleife za čas 6:59:157, čímž překonal dosavadní a nepříliš starý rekord Xiaomi SU7 Ultra s časem 7:04:957. Dosavadní rychlostní rekord automobilu mimochodem drželo Bugatti Chiron Super Sport 300+ se 490,5 km/h.
Spolu s překonáním rekordu BYD také oficiálně auto představil. Yangwang U9 Xtreme opravdu zamíří do výroby, i když vznikne jen 30 kusů. Proti výchozímu je vybaven aerodynamickým paketem, který zahrnuje větší přední splitter z uhlíkových vláken, kapotu s dvoukanálovým designem a výrazné zadní křídlo typu „swan-neck“. Auto stojí na pneu GitiSport e•Gtr2 Pro, které vyvinula indonésko-singapurská firma Giti společně s BYD a mají zvládat rychlosti do 500 km/h.
Standardní U9 s pouhými 960 kW vyjde v přepočtu na 5.000.000 Kč, cena extrémní verze oznámena nebyla. Yangwang má v příštím roce vstoupit také na evropský trh, nejvýkonnější auto světa se tak možná objeví i zde.
Zdroj: BYD, zdroj foto: BYD, zdroj videa: BYD